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Auteur: Ouest France

il y a 30 minutes

Un incendie sur une autoroute fait au moins 31 morts en Égypte

Un incendie s’est déclenché dans l’agglomération du Caire lorsqu’un camion chargé de carburant s’est renversé sur une autoroute fréquentée. Plusieurs véhicules ont été pris dans les flammes.

Au moins 31 personnes ont trouvé la mort mercredi 25 novembre 2026 dans un incendie dans un quartier populaire de Gizeh (Égypte), dans l’agglomération du Caire, a indiqué le ministère égyptien de la Santé, révisant à la hausse un premier bilan de 21 morts.

Des images vidéo authentifiées par l’Agence France-Presse (AFP) montrent un important feu et d’épais nuages de fumée monter du site du sinistre, dans le quartier de Warraq.

Le feu s’est déclaré lorsqu’un camion chargé de carburant s’est renversé sur une autoroute très fréquentée, selon les médias d’État.

Les flammes ont également atteint plusieurs véhicules, dont des transports en commun, selon les images.

« La scène était effroyable », a déclaré Abdel Rahman Khalil à l’AFP, affirmant qu’il était arrivé peu après l’accident et avait vu le camion-citerne renversé englouti par les flammes.

URGENT : Des rapports font état de plus de 30 personnes tuées après qu'un camion transportant des produits pétroliers s'est renversé en tournant sur la voie de contournement du Caire, provoquant une massive explosion et un incendie qui se sont propagés à plusieurs véhicules voisins, selon le ministère égyptien de la Santé.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un camion chargé de carburant s’est renversé sur une autoroute très fréquentée dans le quartier de Warraq, à Gizeh, dans l’agglomération du Caire. - Au moins 31 personnes sont mortes dans l’incendie, selon le ministère égyptien de la Santé, qui a révisé à la hausse un premier bilan de 21 morts. - Les flammes ont atteint plusieurs véhicules, dont des transports en commun.