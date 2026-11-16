Afrique

Auteur: Harouna NEYA

Union africaine : ouverture du 9ᵉ Forum de la jeunesse africaine à Addis-Abeba

À l’ouverture du 9ᵉ Forum de la jeunesse africaine à Addis-Abeba, marquant les 20 ans de la Charte africaine de la jeunesse, le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a réaffirmé que l’autonomisation des jeunes constitue une priorité stratégique.

Il a appelé à transformer les engagements de la Charte en résultats concrets, face aux défis persistants du chômage, du financement, des compétences et de la participation aux décisions.

Le responsable a notamment plaidé pour le renforcement des compétences, l’accès au financement des jeunes entrepreneurs, leur implication dans la gouvernance et la création d’emplois décents.