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Agriculture

Bassin arachidier : Les agriculteurs saluent le programme de fertilisation des sols et demandent son élargissement

Auteur: Mor Ka

il y a 23 heures 1432 Lectures 0 Commentaires | English
Bassin arachidier : Les agriculteurs saluent le programme de fertilisation des sols et demandent son élargissement

Bassin arachidier : Les agriculteurs saluent le programme de fertilisation des sols et demandent son élargissement

Le secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier, Cheikh Tidiane Cissé, s'est félicité du programme de fertilisation des sols mis en œuvre par l'État. Il considère cette initiative comme une étape importante pour relancer durablement la production agricole.

Selon lui, la mise à disposition de chaux et de phosphate ainsi que les efforts consentis dans la distribution de semences de qualité et d'autres équipements agricoles traduisent une volonté de renforcer les bases du développement agricole.

« La chaux permet de corriger l'acidité des sols tandis que le phosphate favorise le développement des cultures. Ce sont des intrants essentiels pour restaurer la fertilité des terres et améliorer les rendements », a expliqué Cheikh Tidiane Cissé.

Tout en saluant ce programme, le responsable agricole plaide pour son extension à l'ensemble des communes du bassin arachidier. Il estime que les régions centrales doivent aussi bénéficier de ces appuis afin d'accroître significativement la production agricole.

Il a également rappelé que les producteurs bénéficiaires ont été recensés et que plusieurs localités ont été prises en compte dans la distribution. Selon lui, des quantités plus importantes permettraient d'élargir le nombre de bénéficiaires lors des prochaines campagnes.

Cheikh Tidiane Cissé a par ailleurs remercié les autorités pour les moyens mobilisés dans l'acheminement des produits jusqu'aux exploitants agricoles, soulignant que la distribution a été faite gratuitement.

Enfin, il a invité les bénéficiaires à utiliser rapidement les produits reçus afin d'optimiser leurs effets sur les cultures et a mis en avant la forte participation des femmes dans cette opération.

Pour lui, leur engagement grandissant dans le secteur agricole mérite un accompagnement renforcé afin de contribuer davantage au développement de l'agriculture sénégalaise.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Cheikh Tidiane Cissé salue le programme de fertilisation des sols de l'État, incluant chaux, phosphate, semences et équipements. - Il plaide pour l'extension du programme à toutes les communes du bassin arachidier, notamment les régions centrales. - Il remercie les autorités pour la distribution gratuite des intrants et souligne la forte participation des femmes.
Auteur: Mor Ka
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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