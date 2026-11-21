Agriculture

Auteur: Babacar SÈNE (correspondant) Saint-Louis

Campagne sucrière 2026-2027 : la CSS vise 145 000 tonnes, mais nourrit des inquiétudes

La Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) a lancé la campagne sucrière 2026-2027 à Richard-Toll à travers une randonnée pédestre réunissant collaborateurs, partenaires, commerçants, associations et acteurs institutionnels. L’entreprise ambitionne de franchir un nouveau cap en dépassant les 145 000 tonnes de sucre produites. Mais cet objectif de performance est confronté à la question des importations, jugées trop précoces et trop importantes par la direction.

La CSS veut faire de la campagne 2026-2027 une nouvelle étape dans son développement industriel. Après avoir dépassé les 140 000 tonnes de sucre lors de la précédente campagne, la compagnie Sucrière Sénégalaise entend aller encore plus loin cette année avec un objectif de plus de 145 000 tonnes. Pour marquer ce démarrage, une randonnée pédestre traditionnelle a mobilisé, ce samedi, plusieurs acteurs de la ville de Richard-Toll.

Selon Guillaume Ranson, directeur général adjoint de la Compagnie Sucrière Sénégalaise, cette mobilisation constitue un moment symbolique pour accompagner le lancement de la nouvelle campagne. Collaborateurs de l’entreprise, forces vives de la ville, services administratifs, forces de l’ordre, commerçants, entreprises partenaires et associations ont pris part à cette initiative.

Au-delà de l’événement sportif, la CSS mise sur les investissements engagés dans le cadre de son plan KT 220 pour renforcer ses capacités de production et contribuer à l'objectif de souveraineté alimentaire du Sénégal. Ce programme de développement avait été salué par le président de la République lors de sa visite à l'entreprise en juin 2025, comme un levier stratégique pour l’industrie, l’emploi et la souveraineté alimentaire, dans le cadre de la Vision Sénégal 2050.

Toutefois, la direction de la CSS exprime de fortes préoccupations concernant les autorisations d’importation de sucre accordées dès le mois de juillet, alors que d’importants stocks issus de la précédente campagne étaient encore disponibles.

« Nous avons chaque année, depuis quelques années maintenant, un énorme problème avec les autorisations d’importation. Encore cette année, elles ont été accordées trop précocement, au mois de juillet, alors que nous avions plus de 35 000 tonnes de sucre de la campagne précédente en stock pour le marché national », déplore Guillaume Ranson.

À l’approche du démarrage de la nouvelle campagne, la compagnie estime ses stocks à environ 40 000 tonnes, dont près de 30 000 tonnes disponibles dans les magasins de Richard-Toll et 10 000 tonnes déjà prépositionnées à Dakar.

Face à cette situation, la CSS plaide pour une meilleure régulation des importations et une priorité accordée au sucre produit localement. Elle appelle à faire des importations un complément destiné à couvrir les besoins réels du marché national, plutôt qu’un facteur susceptible de fragiliser l’écoulement de la production sénégalaise.

Pour la compagnie, l’enjeu dépasse les performances de production. Il s’agit également de préserver les investissements industriels, de soutenir les emplois et d'accompagner la dynamique de souveraineté alimentaire engagée par le Sénégal.

« On ne peut pas défendre un plan de développement du sucre si c’est pour produire plus et ne pas pouvoir vendre ce sucre. C’est paradoxal », conclut le directeur général adjoint de la CSS.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La CSS a lancé la campagne sucrière 2026-2027 à Richard-Toll avec un objectif de plus de 145 000 tonnes de sucre, après avoir dépassé les 140 000 tonnes la campagne précédente. - La direction de la CSS déplore des autorisations d'importation accordées dès juillet, alors que plus de 35 000 tonnes de sucre de la campagne précédente étaient encore en stock. - La CSS estime ses stocks à environ 40 000 tonnes et plaide pour une meilleure régulation des importations et une priorité au sucre produit localement.