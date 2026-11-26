Agriculture

Auteur: Seneweb-Com

Filière banane : YELLITAARÉ porte les ambitions du Sénégal à Ambition Africa 2026 à Paris

La modernisation de la filière banane sénégalaise, le financement de l’adaptation au changement climatique et l’objectif d’autosuffisance à l’horizon 2029 sont au cœur de la contribution de YELLITAARÉ à Ambition Africa 2026, organisé les 24 et 25 novembre à Paris. À cette occasion, Yaya Mamadou Sall, directeur de la filière agricole de YELLITAARÉ, a mis en avant les avancées de la production nationale et les investissements nécessaires pour bâtir une chaîne de valeur compétitive et durable.

La banane sénégalaise entend franchir un nouveau cap. Après plusieurs années de progression de la production nationale, les enjeux portent désormais sur la modernisation des infrastructures, la transformation, la conservation et l’amélioration de la compétitivité de la filière. C’est le message défendu par Yaya Mamadou Sall, directeur de la filière agricole de YELLITAARÉ, à l’occasion d’Ambition Africa 2026, organisé les 24 et 25 novembre à Paris.

Au Sénégal, la filière banane constitue un important moteur économique, particulièrement dans les régions de Tambacounda et de Kolda, qui concentrent plus de 90 % de la production nationale. Elle génère également plus de 15 000 emplois, contribuant ainsi aux revenus des ménages et au développement des territoires.

Selon Yaya Mamadou Sall, les progrès enregistrés ces dernières années illustrent les capacités de l’agriculture sénégalaise à réduire sa dépendance aux importations. En 2019, le Sénégal importait plus de 50 000 tonnes de bananes, alors que sa production nationale demeurait encore limitée. En 2026, celle-ci a atteint 115 000 tonnes, contre seulement 16 000 tonnes importées.

Cette progression résulte notamment des investissements consentis dans l’aménagement des terres, les infrastructures d’irrigation, l’amélioration du matériel végétal, la modernisation des techniques culturales et le renforcement des compétences des producteurs. L’État, à travers son programme de relance de la filière banane, a également accompagné cette dynamique. À cela s’ajoute la politique de régulation des importations, marquée par des mesures de gel temporaire en 2025 et en 2026.

Pour YELLITAARÉ, cette trajectoire permet d’envisager l’atteinte de l’autosuffisance en bananes avant 2029. Un objectif qui reste toutefois tributaire de la capacité des acteurs à relever plusieurs défis structurels, notamment ceux liés au changement climatique.

Le changement climatique, un défi majeur pour la production

Dans son intervention, Yaya Mamadou Sall a particulièrement insisté sur les conséquences du dérèglement climatique sur les activités agricoles. Le décalage des saisons perturbe les calendriers de production, déplace les périodes de récolte et complique la planification économique des exploitations.

La concentration des précipitations sur de courtes périodes favorise également le lessivage des sols et entraîne des difficultés de drainage. Ces phénomènes contribuent à la baisse des rendements et à l’augmentation des coûts de production.

Face à ces contraintes, plusieurs réponses sont préconisées : l’amélioration des systèmes de drainage, une meilleure gestion de l’irrigation, la préservation de la fertilité des sols et le renforcement des collaborations avec les institutions de recherche.

La transition énergétique figure également parmi les priorités. Le développement du pompage solaire et la mise en place d’un mix énergétique adapté permettraient de réduire la dépendance aux énergies fossiles et d’améliorer la durabilité des exploitations.

Des investissements structurants pour moderniser la chaîne de valeur

Au-delà de l’augmentation des volumes de production, le défi consiste désormais à moderniser l’ensemble de la chaîne de valeur. Plusieurs besoins d’investissement ont été identifiés, notamment dans le transport primaire des régimes de bananes grâce aux systèmes de transport par câble (Cableway), la construction de stations modernes de conditionnement et le développement d’unités de compostage et de valorisation des déchets organiques.

Le directeur de la filière agricole de YELLITAARÉ a également mis l’accent sur la création d’une École du bananier, destinée à former des techniciens spécialisés dans les différents métiers de la filière. À cela s’ajoutent les besoins en matériel roulant frigorifique, en infrastructures de stockage à froid et en centres modernes de mûrissement dans les grandes agglomérations.

Pour concrétiser ces ambitions, YELLITAARÉ plaide pour des mécanismes de financement adaptés aux cycles agricoles, des crédits d’investissement à long terme, des dispositifs de garantie et des partenariats techniques et industriels.

Ambition Africa, une plateforme pour mobiliser les partenariats

La participation de YELLITAARÉ à Ambition Africa 2026 s’inscrit dans cette volonté de mobiliser les partenaires africains et européens autour de la transformation de la filière banane. Le rendez-vous de Paris constitue une opportunité de promouvoir les investissements, de faciliter le transfert de technologies et de rechercher des solutions de financement adaptées aux besoins des producteurs.

Pour Yaya Mamadou Sall, l’enjeu dépasse désormais la seule capacité du Sénégal à produire suffisamment de bananes. Il s’agit de construire une chaîne de valeur moderne, compétitive et durable, capable de garantir des revenus décents aux producteurs tout en renforçant la souveraineté alimentaire nationale.

La création d’une École du bananier, la modernisation des infrastructures et le financement de l’adaptation climatique apparaissent ainsi comme des leviers essentiels pour accompagner la prochaine étape de développement de cette filière stratégique.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - YELLITAARÉ a présenté à Ambition Africa 2026 (24-25 novembre, Paris) la modernisation de la filière banane sénégalaise, le financement de l'adaptation climatique et l'objectif d'autosuffisance avant 2029. - Les régions de Tambacounda et Kolda concentrent plus de 90 % de la production nationale, qui a atteint 115 000 tonnes en 2026 contre 16 000 tonnes importées. - YELLITAARÉ identifie des besoins d'investissement : transport par câble, stations de conditionnement, unités de compostage, une École du bananier, matériel frigorifique et centres de mûrissement.