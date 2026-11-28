Agriculture

Auteur: Mor KA

Kaffrine : 896,8 millions de FCFA débloqués pour la résilience agricole de 4 484 ménages

À Kaffrine, la ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités nationales, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, a procédé au lancement officiel des subventions du Programme de résilience agricole (PRAC), couplé au démarrage de la Semaine nationale Femme-Sida 2026. Doté d'une enveloppe départementale de 896,8 millions de FCFA destinée à 4 484 ménages vulnérables, ce dispositif s'accompagne d'une annonce majeure : l'étude de l'intégration des personnes vivant avec le VIH dans le Programme national des bourses de sécurité familiale.

​Kaffrine a accueilli une double initiative placée sous le signe de la solidarité et de la protection sociale. La ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités nationales, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, y a procédé au lancement des subventions du Programme de résilience agricole (PRAC), couplé au démarrage de la Semaine nationale Femme-Sida, édition 2026. Deux actions qui traduisent la volonté des autorités de mieux accompagner les populations vulnérables et de renforcer la lutte contre le VIH.

​Dans le département de Kaffrine, 4 484 ménages vont bénéficier d'un appui financier global de 896,8 millions de francs CFA. Chaque ménage recevra une subvention de 200 000 francs CFA pour soutenir ses activités agricoles et renforcer ses moyens de subsistance. À l'échelle nationale, le programme concerne 16 037 ménages agrosylvopastoraux et alliés, répartis entre les départements de Foundiougne, Guinguinéo, Kaffrine et Ziguinchor. Une enveloppe globale de plus de 3,2 milliards de francs CFA a été mobilisée pour accompagner ces familles identifiées à partir du Registre national unique (RNU).

​Mais l'accompagnement ne s'arrête pas au soutien financier. Les bénéficiaires profiteront également de séances de sensibilisation, de coaching collectif et d'un suivi de leurs activités de production. L'ambition est de leur permettre de mieux faire face aux difficultés économiques et aux aléas climatiques, tout en consolidant leurs activités. Pour la ministre Marie Angélique Mame Selbé Diouf, le PRAC va bien au-delà d'une simple aide financière : il s'inscrit dans une politique de protection sociale qui entend donner aux ménages les moyens de devenir plus autonomes et plus résistants aux différentes crises.

​« Il ne s'agit pas uniquement d'apporter une assistance ponctuelle aux ménages vulnérables, mais également de leur donner les moyens de mieux faire face aux chocs climatiques et économiques, tout en soutenant leurs activités productives », a-t-elle expliqué, invitant les bénéficiaires à faire un bon usage des subventions reçues afin d'améliorer durablement leurs conditions de vie.

​Les femmes et les jeunes au cœur de la lutte contre le VIH

​L'autre temps fort de la cérémonie a été le lancement de la Semaine nationale Femme-Sida 2026, autour du thème : « Leadership et autonomisation des femmes et des jeunes ». À travers cette initiative, le ministère entend rappeler que la lutte contre le VIH ne repose pas uniquement sur les structures sanitaires, mais nécessite également une mobilisation des familles, des communautés et de l'ensemble des acteurs sociaux.

​Malgré les avancées enregistrées dans la prévention, le dépistage et la prise en charge, le VIH continue de toucher de nombreuses personnes. Les femmes et les jeunes filles restent particulièrement exposées, notamment en raison des inégalités sociales, des violences basées sur le genre, de la dépendance économique et des difficultés d'accès à l'information et aux services de santé. « La lutte contre le VIH ne peut être exclusivement médicale. Elle est également sociale, éducative, économique et communautaire », a souligné la ministre.

​Pour Marie Angélique Mame Selbé Diouf, donner davantage de pouvoir aux femmes et aux jeunes filles permet aussi de leur offrir une meilleure connaissance de leurs droits et une pleine autonomie dans les décisions relatives à leur santé. Elle a ainsi lancé un appel aux leaders communautaires et religieux, aux organisations féminines, aux familles et aux professionnels de santé afin qu'ils s'engagent davantage dans la sensibilisation et la lutte contre les discriminations.

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Une ouverture vers les bourses de sécurité familiale pour les personnes vivant avec le VIH

​Au-delà des activités de sensibilisation, la ministre a annoncé une démarche visant à renforcer l'accompagnement social des personnes vivant avec le VIH. Elle a demandé au délégué général à la Protection sociale et à la Solidarité nationale ainsi qu'à la responsable du Plan sectoriel de lutte contre le sida de travailler conjointement pour lui proposer les modalités d'intégration de ces personnes, notamment celles en situation de vulnérabilité, dans le Programme national des bourses de sécurité familiale.

​Cette orientation traduit une volonté de mieux prendre en compte les difficultés économiques et sociales auxquelles ces citoyens peuvent être confrontés. En associant le Programme de résilience agricole à la Semaine nationale Femme-Sida, le ministère entend faire de la protection sociale un outil concret de solidarité, d'autonomisation et de développement humain. « Investir dans le leadership et l'autonomisation des femmes, c'est accélérer la fin du sida », a rappelé la ministre avant de déclarer officiellement lancées les subventions du PRAC et les activités de la Semaine nationale Femme-Sida 2026 à Kaffrine.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - À Kaffrine, 4 484 ménages bénéficieront d'une enveloppe départementale de 896,8 millions de FCFA du Programme de résilience agricole (PRAC), soit 200 000 FCFA par ménage. - Au niveau national, le PRAC concerne 16 037 ménages agrosylvopastoraux dans les départements de Foundiougne, Guinguinéo, Kaffrine et Ziguinchor, pour une enveloppe globale de plus de 3,2 milliards de FCFA. - La ministre Marie Angélique Mame Selbé Diouf a annoncé une démarche pour intégrer les personnes vivant avec le VIH dans le Programme national des bourses de sécurité familiale.