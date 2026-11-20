Chronique

Auteur: Adama Ndiaye

Aimer le pays plutôt que d’en cultiver les petitesses (par Adama Ndiaye)

J’ai trouvé le communiqué de remerciement du Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse particulièrement touchant. On y sent la fierté du devoir accompli et on devine, en toile de fond, un ouf de soulagement : celui d’équipes conscientes de l’immense défi qu’elles venaient de relever. Je dois avouer que je faisais partie des « sceptiques », surtout lorsqu’il m’arrivait, il y a encore quelques mois, d’arpenter certaines artères déglinguées de la Médina aménagées pour l’occasion ou de constater l’avancement parfois poussif du chantier du stade Iba-Mar-Diop. La morosité économique et la médiocrité politique n’aidaient pas à dissiper le pessimisme.

​Puis est venue la cérémonie d’ouverture : un moment de grâce, de féerie et de grandeur nationale. Quoi qu’il puisse advenir dans les jours suivants, on avait déjà le sentiment que ces Jeux tenaient leur pari. Et la suite, heureusement, a confirmé l’essai, sans couac majeur à signaler. L’espace de deux semaines, le pays a offert une belle image de lui.

Dans son communiqué où le sous-texte politique est évident, le COJOJ exalte la Teranga sénégalaise : « Vous avez montré que chez nous, l’étranger est un invité, et que l’invité est sacré : c’est la Teranga », y lit-on. Au-delà de cette valeur cardinale de notre nation, je dirais que ces Jeux ont incarné un patriotisme authentique. Le vrai patriotisme : un lien charnel avec la culture, l’histoire et les terroirs (la cérémonie d’ouverture) ; un engagement civique et social (pensons au formidable dévouement des volontaires) ; et une part de sacrifice — il y a bien eu quelques râleurs çà et là, ce qui est très sénégalais, mais la majorité a fait preuve d’une belle résilience face aux restrictions de circulation et aux embouteillages.

​On est loin, très loin, du patriotisme geignard, belliqueux et corrosif d’un Keylor. Plus généralement, ceux qui font profession de patriotisme au Sénégal, et qui en usent à tout propos, ne disent jamais ce qu’ils aiment du pays. Jamais on ne les entend célébrer ses figures historiques — il leur arrive même de les ridiculiser. Les a-t-on ne serait-ce qu’une seule fois vus évoquer leur attachement à une œuvre musicale, littéraire, artistique ou gastronomique d’ici ? On sait ce qu’ils exècrent — de la mainmise de la France ou des institutions de Bretton Woods sur l’économie pour les plus fréquentables, aux saillies anti-guinéennes pour les plus illuminés —, mais on devine mal ce qui les attache positivement à cette terre. Or, le patriotisme est d’abord un élan positif du cœur, un enracinement, un amour sincère. Un amour qui ne dispense nullement d'avoir un regard lucide sur les tares et dysfonctionnements du pays. D’où la nécessité de réhabiliter ce mot et de le reprendre à ceux qui en font un usage dévoyé.

On notera d’ailleurs que, pour des patriotes, ces voix-là se sont bien peu réjouies publiquement du succès de ces Jeux, alors qu’elles auraient été les premières à maugréer à la moindre fausse note et à entonner le refrain des dépenses jugées somptuaires ou futiles. Ainsi va-t-on : il y a ceux qui s’émerveillent devant la grandeur du pays, et ceux qui s’attardent méticuleusement sur ses petitesses.

Par Adama Ndiaye

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'auteur, d'abord sceptique sur les JOJ de Dakar, estime que la cérémonie d'ouverture et le déroulement des Jeux ont confirmé le pari, sans couac majeur. - Le COJOJ exalte la Teranga dans son communiqué, et l'auteur y voit un patriotisme authentique fondé sur la culture, l'engagement civique et le sacrifice face aux restrictions. - L'auteur critique un « patriotisme geignard » qui ne dit jamais ce qu'il aime du pays et note que ces voix se sont peu réjouies du succès des Jeux.