Chronique

Auteur: Mass Massamba NDAO

[Billet d'humour] Le droit à géométrie politique ?

« Qu’est-ce que le droit ? » Voilà une question qui donne des sueurs froides aux juristes depuis des siècles. Même Kant s’y est cassé les neurones. En 1989, une revue française a mobilisé 47 spécialistes pour tenter de lui trouver une définition. Résultat : 47 contributions, mais toujours pas de consensus. Même le doyen Vedel, après soixante ans de carrière, avouait sécher sur la question. Autant dire que le Sénégal n’a rien inventé !

Chez nous, le droit est devenu un sport national, avec ses champions, ses supporters et surtout ses arbitres autoproclamés. Depuis le décret du chef de l’État mettant en vigueur la loi de finances rectificative, les plateaux de télévision et les réseaux sociaux se sont transformés en amphithéâtres de droit constitutionnel.

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D’un côté, les uns brandissent la conformité juridique. De l’autre, les autres dégainent l’inconstitutionnalité. Chacun son code, chacun sa vérité, chacun son interprétation. Et, curieusement, la conclusion semble souvent dépendre moins des textes que de la proximité avec le pouvoir ou de l’appartenance au camp d’en face.

Le phénomène n’est pourtant pas nouveau. Mandat présidentiel, éligibilité, élections, décrets… Chez nous, chaque disposition juridique vient avec son mode d’emploi et, surtout, son interprétation politique. Le texte est unique, mais les lectures sont illimitées. À croire que le Journal officiel est désormais publié en plusieurs versions selon les sensibilités.

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Faut-il alors réécrire le droit ? Ou simplement apprendre à le lire sans lunettes partisanes ? Car à force de vouloir faire dire aux textes ce que nos convictions ont déjà décidé, on finit par transformer le droit en variable d’ajustement politique.

La politique a déjà avalé la morale. Faudrait-il qu’elle passe maintenant le droit à la casserole ? Dans ce pays, même la loi risque bientôt d’avoir besoin d’un avocat… contre ses propres interprètes !

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - En 1989, une revue française a mobilisé 47 spécialistes pour définir le droit, sans aboutir à un consensus. - Au Sénégal, depuis le décret du chef de l'État mettant en vigueur la loi de finances rectificative, les plateaux de télévision et réseaux sociaux débattent de conformité juridique et d'inconstitutionnalité. - L'article soutient que la conclusion dépend souvent moins des textes que de la proximité avec le pouvoir ou de l'appartenance au camp d'en face.