Chronique

Auteur: Mbaye Sadikh

Le Sénégal champion, le football africain poignardé

Le Sénégal a été sacré champion sur le terrain au soir du 18 janvier 2026 au Maroc. Il a également été reconnu champion à la barre dans l’après-midi du 24 novembre 2026. Mais entre ces deux victoires, le football africain a reçu un sacré coup de canif de la part de ses dirigeants. Le sport roi a été poignardé par le président de la CAF, Patrice Motsepe, avec le parrainage du président de la FIFA, Gianni Infantino.

Jadis méprisé, le football africain a gagné ses lettres de noblesse au fil du temps. Libérer un joueur pour qu’il aille à la CAN faisait l’objet d’une bataille entre les clubs et les sélections nationales. Que de blessures fabriquées pour garder un joueur important dans le dispositif d’un club ! Finalement, la confrontation tournait à une bataille entre médecins. Aujourd’hui, ce problème ne se pose presque plus. La compétition a su s’imposer comme un événement sportif à l’échelle mondiale. Les clubs ont compris qu’ils n’ont plus le choix et la CAN gagne de plus en plus de spectateurs.

C’est en ce mois que Motsepe et Infantino ont choisi pour mettre du sable dans la machine. Certes, le Sénégal a gagné. Les Sénégalais diront que c’est l’essentiel. Mais la CAN y a laissé des plumes. La CAF a ridiculisé l’Afrique en donnant une image catastrophique du continent. Aujourd’hui, le football africain et mondial souffre de ses dirigeants qui cherchent à côtoyer les puissants de ce monde. Quand Infantino cherche une place à la table de Trump, Motsepe veut avoir son siège à la table du roi du Maroc.

Et c’est cette recherche d’influence qui risque de tuer le charme du football, avec parfois des victoires acquises avant même la compétition. En effet, tout, dans cette finale, a été fait pour que le Maroc soit champion d’Afrique. En refusant de jouer avant de revenir sur le terrain, le Sénégal a peut-être sauvé le football africain. Les dirigeants de la CAF comprendront désormais qu’une victoire se remporte sur le terrain et non par des combines. Le choix de la CAF de ne pas déposer une réponse au TAS alors que c’est sa décision qui est attaquée en dit long sur son inconfort.

C’est d’ailleurs l’occasion de s’inscrire en faux contre ceux qui veulent réhabiliter l’arbitre. Pour eux, c’est lui qui a sauvé le Sénégal. C’est à croire qu’il l’a fait involontairement, voire malgré lui. Ce que le TAS a dit est clair : « en sifflant la reprise du Match, l’Arbitre n’avait commis aucune erreur de droit et que sa décision n’était pas entachée d’arbitraire ». Les fautes de Jean Jacques Ndala sont à chercher avant le refus de jouer de la part des joueurs sénégalais, c’est-à-dire lors du but annulé sur une faute inexistante et du pénalty accordé au Maroc. L’arbitre n’est nullement un sauveur, il fait partie du problème.

Par ailleurs, le Sénégal est confirmé champion d’Afrique et ce n’est que justice. Mais son football est en danger avec Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football, et à ses côtés Abdoulaye Seydou Sow. La victoire ne doit pas faire oublier l’essentiel : la bonne gestion du football sénégalais et surtout la défense des intérêts de notre football en toutes circonstances.

En effet, malgré la volonté de Motsepe et Cie d’arracher le trophée au Sénégal, les fédéraux ne se sont jamais montrés critiques à l’encontre de la CAF. Au contraire, la fédération continue à faire bloc derrière la CAF pour soutenir Infantino. Un choix incompréhensible au vu de ce qui s’est passé. Il s’y ajoute les nombreux manquements notés lors de la Coupe du monde, la gestion scandaleuse du dossier Pape Thiaw, sans compter la polémique autour des primes.

Le football sénégalais a fait un grand bond en termes d’organisation. Ce n’est pas le moment de retourner vers l’amateurisme et la gestion opaque.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Sénégal a été sacré champion sur le terrain le 18 janvier 2026 au Maroc, puis reconnu champion à la barre le 24 novembre 2026. - L'article affirme que la CAF, avec le parrainage de la FIFA, a ridiculisé l'Afrique et donné une image catastrophique du continent. - Selon l'article, la CAF n'a pas déposé de réponse au TAS alors que c'est sa décision qui est attaquée.