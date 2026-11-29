Décès du maire d’Oulampane : La réaction de PASTEF
Le maire de la commune d’Oulampane, Sagar Coly, est décédé ce dimanche 29 novembre 2026 à Ziguinchor. L’annonce a été faite par le Bureau politique national de Pastef, à travers un communiqué publié le même jour.
Coordonnateur de la section communale du parti à Oulampane, le défunt est présenté par sa formation politique comme un militant engagé, notamment dans la défense des valeurs de justice et de souveraineté. À la tête de la municipalité, il s'était également distingué par sa proximité avec les habitants et son implication dans le développement local.
À la suite de cette disparition, Pastef a adressé ses condoléances à la famille du défunt, au Conseil municipal, aux militants ainsi qu'aux populations d'Oulampane. Le parti a également exprimé sa solidarité à ses proches dans cette épreuve.
Commentaires (7)
Qu’Allah l’élève au Paradis 🙏🏽🙏🏽🙏🏽
Sachez que beaucoup d'hommes sont envoyés dans les cimetières par leur femme, et elles ont plusieurs, de la plus sournoises à la plus horrible !
Donc choisissez bien à la sorcière avec qui vous comptez partager votre vie !
Que Dieu accueille Sagar au paradis et lui pardonne ses fautes.
Prions pour que le mariage soit un bonheur et non ces drames familiaux. Amen
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