Communiqué

Auteur: Laïka NZANGUILA BA

Décès du maire d’Oulampane : La réaction de PASTEF

Le maire de la commune d’Oulampane, Sagar Coly, est décédé ce dimanche 29 novembre 2026 à Ziguinchor. L’annonce a été faite par le Bureau politique national de Pastef, à travers un communiqué publié le même jour.

Coordonnateur de la section communale du parti à Oulampane, le défunt est présenté par sa formation politique comme un militant engagé, notamment dans la défense des valeurs de justice et de souveraineté. À la tête de la municipalité, il s'était également distingué par sa proximité avec les habitants et son implication dans le développement local.

À la suite de cette disparition, Pastef a adressé ses condoléances à la famille du défunt, au Conseil municipal, aux militants ainsi qu'aux populations d'Oulampane. Le parti a également exprimé sa solidarité à ses proches dans cette épreuve.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le maire d’Oulampane, Sagar Coly, est décédé le dimanche 29 novembre 2026 à Ziguinchor. - Pastef le présente comme coordonnateur de la section communale du parti à Oulampane et un militant engagé. - Pastef a adressé ses condoléances à sa famille, au Conseil municipal, aux militants et aux populations d’Oulampane.