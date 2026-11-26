INCIDENT TECHNIQUE A LA CENTRALE DE SENDOU
Senelec informe sa clientèle que des perturbations ont affecté la fourniture d'électricité dans certaines zones du pays au cours des derniers jours.
Ces perturbations sont consécutives à un incident technique survenu à la centrale de Sendou, conjugué à des contraintes logistiques ponctuelles.
Les équipes de Senelec sont pleinement mobilisées pour remettre en service progressivement les moyens de production concernés.
Un retour à la normale est attendu dans les meilleurs délais.
Senelec présente ses excuses à sa clientèle pour les désagréments causés.
Pour toute information complémentaire, le Service Client reste disponible 24h/24 et 7j/7 au 33 867 66 66 et sur ses différentes plateformes digitales.
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