Communiqué

Auteur: Seneweb-News

il y a 55 minutes

INCIDENT TECHNIQUE A LA CENTRALE DE SENDOU

Senelec informe sa clientèle que des perturbations ont affecté la fourniture d'électricité dans certaines zones du pays au cours des derniers jours.

Ces perturbations sont consécutives à un incident technique survenu à la centrale de Sendou, conjugué à des contraintes logistiques ponctuelles.

Les équipes de Senelec sont pleinement mobilisées pour remettre en service progressivement les moyens de production concernés.

Un retour à la normale est attendu dans les meilleurs délais.

Senelec présente ses excuses à sa clientèle pour les désagréments causés.

Pour toute information complémentaire, le Service Client reste disponible 24h/24 et 7j/7 au 33 867 66 66 et sur ses différentes plateformes digitales.

Le Directeur