Communiqué

Auteur: Senewebnews

il y a 1 jour

Koriabet : La Révolution des Paris Sportifs 100% Sénégalais Débarque avec une Vision Panafricaine

Megalink, acteur majeur de l'innovation numérique au Sénégal, est fier d'annoncer le lancement officiel de Koriabet, sa plateforme de paris sportifs entièrement conçue pour et par les Sénégalais. Cette initiative marque une étape décisive dans le paysage du divertissement sportif en ligne, offrant une expérience de jeu moderne, sécurisée, responsable et profondément ancrée dans les réalités et les aspirations locales.

Une Expérience de Jeu Optimiséepour le Public Sénégalais

Accessible sur mobile et en ligne,Koriabet se distinguepar son interface intuitive et ses cotes attractives, couvrant les plus grandes compétitions nationales et internationales. Mais au-delà de l'offre standard, Koriabet introduit un concept novateur : des nouveaux jeux innovants dont les bénéfices seront directement partagés avec les acteurs sportifs locaux. Cette approche unique vise à créer un écosystème vertueux où la passion du jeu contribue activement au développement du sport sénégalais, de la lutte traditionnelle aux championnats nationaux de basket.

Un Engagement Fort pour l'Économie et le Sport Local

Koriabet n'est pas seulement une plateforme de paris ; c'est un projet d'envergure nationale avec des ambitions socio-économiques claires. La plateforme s'engage à devenir un sponsor majeur du sport sénégalais, soutenant diverses disciplines et promouvant le jeu responsable. En tant que solution 100% sénégalaise, Koriabet vise à :

Favoriser la rétentiondes flux financiers générés localement, limitantainsi la fuite des capitaux vers des opérateurs étrangers qui dominent actuellement le marché [1]. Créer de la valeur, des emplois et des opportunités au profit du Sénégal, avec un objectif ambitieux de 5 000 emploisd'ici juillet 2027, en privilégiant les partenariats avec le contenu local. Promouvoir l'innovation numérique locale, démontrant la capacité du Sénégal à développer des solutionstechnologiques de pointeadaptées à ses besoins spécifiques.

Une Vision Panafricaine Ancrée au Sénégal

Avec sa devise inspirante « Kori d’Afrique (KoriAbet) tire sa source au Sénégal et reste convaincu que le Betting est une source de promotion du sport africain », Koriabet porte une vision panafricaine. La plateforme se positionne comme un fournisseur de contenu novateur, prêt à exporter son modèle de succès et son engagement envers le sport local à travers le continent.

Le lancement officiel, qui s'est tenu à la plage la « Playa » en présence des médias et des acteurs du monde sportif, a été l'occasion de présenter cette vision audacieuse et les ambitions de cette nouvelle marque sénégalaise.

Citation

« Notre ambition est de bâtir une plateforme de paris sportifs fiable, innovante et proche des joueurs sénégalais, tout en contribuant au renforcement de l'économie nationale. En proposant une solution 100 % sénégalaise, Koriabet vise à favoriser la rétention des flux financiers généréslocalement, à limiterla fuite des capitaux vers des opérateurs étrangers et à créer davantage de valeur, d'emplois et d'opportunités au profit du Sénégal. »

KORIABET – le kori d’Afrique le génie vous parle. Lou tani bi guiss

À propos de Megalink

Megalink est une entreprise sénégalaise dédiée à l'innovation technologique et au développement de solutions numériques adaptées aux marchés africains. Avec Koriabet, Megalink réaffirme son engagement à transformer le paysage numériqueet économique du Sénégal.

Contact Presse

Eugénie CORREIA Chargée Communication eugenia@koriabet.com 33 818 20 61

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Megalink lance Koriabet, une plateforme de paris sportifs 100% sénégalaise, avec une interface mobile et en ligne. - Koriabet vise à retenir les flux financiers locaux et à créer 5 000 emplois d'ici juillet 2027. - La plateforme se positionne comme un sponsor du sport sénégalais et porte une vision panafricaine.