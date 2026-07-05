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Communiqué

Mondial 2026 : La FSF annonce le retour de la délégation officielle à Dakar pour ce mardi

Auteur: Seneweb News

il y a 2 jours 5232 Lectures 37 Commentaires | English
Mondial 2026 : La FSF annonce le retour de la délégation officielle à Dakar pour ce mardi

Mondial 2026 : La FSF annonce le retour de la délégation officielle à Dakar pour ce mardi

À la suite de la validation de son plan de vol retour, l’arrivée à Dakar de la délégation officielle de l’équipe nationale est désormais programmée. Par un communiqué du Secrétariat Général publié ce dimanche 5 juillet 2026, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe que le voyage s’effectuera à bord d’un vol spécial affrété par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. L’atterrissage à l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) de Dakar est prévu pour le mardi 7 juillet 2026 à 9h15, heure locale.

L'instance fédérale précise toutefois que « les joueurs et certains membres du staff technique ont été autorisés à rentrer dès le lendemain du match ».

Auteur: Seneweb News
Publié le: Dimanche 05 Juillet 2026
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Commentaires (37)

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    Jean-le-fou ⭐ Top commentaire il y a 2 jours
    Mardi vous avez dit ? 7 jours après l'élimination ? Cette fédération mérite la guillotine. 7 jours à rester aux states à coucher dans un hôtel 5 étoiles, à percevoir ses perdiems, à se balader dans les rues de Seattle. Donc les retombées du mondial sont tombées dans vos poches. Je suis maintenant convaincu que nos autorités sont faibles. Et dire que la délégation Cap-Verdienne est rentrée à Praia le lendemain de son élimination.
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    LePrince il y a 2 jours
    Nous avons pas de dirigeant dans ce pays, leur seul préoccupation est comment mieux voler le peuple et s'y rester le plus longtemps possible ! Ils sont tous pareils ! Tant que les sénégalais resteront dans leurs passivités et leurs naïveté, vous resterez encore les derniers de la classe ! Ce n'est pas le bien être de la population qui est préoccupe, mais celui de leurs familles et de leurs poches !
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    pape thiaw il y a 2 jours
    pape thiaw doit etre démis non pas parce q'il est simplement nul mais surtout que c'est un idiot irrécupérable. le maintenir c'est tuer notre foot, il ne sait rien du football on dira en plus d'être borné
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    gourou Diomaye il y a 2 jours
    la noce a commencé depuis qu'il a viré Sonko qui aurait exigé un retour immédiat de la délégation après le fiasco
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    Diomaye président il y a 2 jours
    @gourou Diomaye  Sonko est pire que ces gens et puis c’est son gouvernement qui les a nommé jusqu’à une semaine de la coupe du monde. C’est Sonko en tant que chef du gouvernement et sa ministre Maimouna Dieye qui sont les véritables responsables car les scandales ont c ommencé bien avant la CAN. Le gouvernement de Sonko et sa ministre des sports ont anéanti 12 ans de l’excellent travail du président Macky Sall. Ils nous ont ramené 40 en arrières
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    Wane gord il y a 2 jours
    J’espère que l’entraîneur et la fédération auront la dignité de partir. Et le gouvernement l’autorité pour faire le ménage.
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    A quoi joue la fédération ? il y a 2 jours
    Tous les entraîneurs qui sont tenus responsables de la débâcle de leurs équipes au mondial ont été débarqué sans délai. Je ne comprends pas le jeu de la fédération. Après cette humiliation historique, thiaw devrait etre viré en 24h. Même, certains cadres vieillissants devraient annoncer leur retraite pour désamorcer la bombe 💣 comme mahrez en Algérie. Enfin, l'état doit commanditer l'audit de la fédération pour situer les responsabilités de cette humiliation. A défaut, vu que le président n'est intéressé que par la politique, l'assemblée doit prendre ses responsabilités et convoquer le ministre du sport...
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    youla il y a 2 jours
    CONVOQUATION de quel ministre? Maimouna Dieye ou la nouvelle ministre qui est arrivé 1 semaine avant la coupe du monde C’est Maimouna Dieye et Sonko qui doivent être convoqué car ils ont leur part de responsabilité
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    LePrince il y a 2 jours
    Je trouve inutile qu'ils nous informent de leur retour de la honte, à moins pour nous permettre de mieux préparer un accueil avec des pierres ! Je ne trouve pas l'utilité de nous en informer, au contraire, ils devraient faire profil bas, le temps qu'on les limoges TOUS !
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    Avis il y a 2 jours
    En plus, depuis la defaite ils auraient du rentrer des le lendemain. Cela veut dire que ca nous a encore coute des millions leur sejour supplementaire aux USA.
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    Babacar il y a 2 jours
    Les cap verdiens qui ont joué contre l'argentine après le Sénégal sont déjà arrivés chez eux alors que notre équipe qui a joué avant est encore aux usa.????
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    CITOYEN il y a 2 jours
    J'étais sûr que sans l'intervention de l'État, ils seraient bloqués aux States. Bande d'incapables cette fédé. Même pas fichu d'affréter un vol. Où passe l'argent que reçoit cette fédé ?
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    Diomaye president il y a 2 jours
    Franchement le president Diomaye Faye doit écouter ce journaliste Molina ou Molina. Toute la fédé doit être viréé jusqu’au gardiens, sans exception et repartir sur de nouvelles bases. Quand j’ai lu l’article du journaliste sur le comportement de ces ânes, je me suis demandé pour quoi le bon Dieu m’a fait naître dans le même pays que ces gens, dans le même pays que pastef, aye bara ndiaye, aye Sonko. Yalnama yalla djégueul sakh ci kadouyi. Quand tu as vécu dans des mondes civilisés, tu ne doit pas vivre avec ces gens qui ont eu toutes les mauvaises et sales choses de la planête. Oui quand je dis pastef et Sonko, bien c’est eux qui ont nommés ces gens de la fédération. Pastef, un parti de menteurs, de manipulateurs et d’incompétents. Tout est devenus crasseux avec eux dans ce pays et dans tous les domaines.
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    Jibson il y a 1 jour
    Ton Diomaye était aussi dans le parti pastef jusqu'à récemment, alors il faudra l'inclure là-dedans aussi.😡
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    Sangsues il y a 2 jours
    Des sangsues… Voilà ce que sont les membres de cette fédération qui ne pensent qu’aux primes et aux magouilles
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    CK il y a 2 jours
    Retour de gathié oui! Vous devriez tous voyager en classe économique, par vol régulier, parce que c’est ce que vous méritez! Vous devez des excuses au peuple puis partez!
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    Nandite il y a 2 jours
    Battu par la France Mardi,Battu par la Norvège Mardi cette fédération rentre le mardi? cette mafia est de plus un lobby maçonnique.Si les pays asiatiques font tous les jours des bonds en avant, les les pays de merde marchent en reculons, c’est parce que dans les pays comme la Chine le détournement de deniers publics est criminalisé, par contre dans les pays d’Afrique ce sont les voleurs qui sont promus par les politiciens.Si Diomaye avait organisé dés début de son magistère une reddition des compte comme promis au peuple dans son propre tous les membres de cette fédération seraient actuellement en prison.Malheureusement pour des calculs politiques il s’est renié et a tous niveaux, il recycle les voleurs du système.Diomaye le traître est l’unique responsable de ce débâcle.
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    Défenseur il y a 2 jours
    Qui veut les voir d'ailleurs ?
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    Dame il y a 2 jours
    Pourquoi rester une semaine apres la defaite???? Pour recevoir des perdiems dans un hotel 5 *? Dou nguene tousse
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    Askawii il y a 2 jours
    Des oeufs pourris.... faut les accueillir a l aéroport avec des œufs pourris 🙏
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    me il y a 2 jours
    J'espere que l'avion aura comme passagers la FSF et Pape Thiaw seulement.
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    Boy Djolof il y a 2 jours
    Nous avons tous reconnu, y compris les joueurs et l'encadrement du mauvais parcours de l'équipe nationale dans cette CDM, mais nak nous devrons rester de grands supporters et surtout fair-play dans des moments difficiles car n'oublions pas que ce même entraîneur et pratiquement la même équipe nous avait fait honneur au Maroc en janvier dernier. Faisait un bilan exhaustif sans complaisance et tirons les leçons pour tout acteur impliqué dans cette mauvaise participation. Nous avons une équipe jeune et talentueuse capable de gagner une CDM. Encourageons-les a tenir bons pour le futur. Remercions à vie les Sadio Mane, kalidou Coulibaly et probablement Gana pour Tout ce qu'ils nous ont apporté......
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    Défenseur il y a 2 jours
    Attention ! Il a été bien critiquer lors des matchs de poule à la can .
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    mustapha hihihihih il y a 2 jours
    ha , bon ils ne sont toujours pas rentrés , ils font du tourisme ?
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    Bad il y a 2 jours
    Il faut manifester pour que la fédération soit dissoute
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    Rendre compte il y a 2 jours
    Nous encourageons tous cette initiative de la commission sport de l’assemblée nationale qui a décidé d’entendre certains responsables de la fédération pour savoir exactement ce qui s’est passé aux US et pourquoi tout ces cafouillage qui ont vraiment terni l’image du football sénégalais et du Sénégal. Il faut que les responsables de ces couacs dégagent de la fédération et soient sévèrement sanctionnés.
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    TE il y a 2 jours
    Ils peuvent continuer ne pas se poser au Sénégal. Trop de monde pour rien. Ils n ont encore rien compris. Faut virer tout ce monde.
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    Badou il y a 2 jours
    Non de Dieu. Il n'y a pas jusqu'à présent aucune démission, ni de Papa Thiaw, ni du Président de la Fede, ni de personne d'autres. Qui est ce qui nous arrive, il y'a de la dignité chez nous ou pas
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    Peur de rentrer il y a 2 jours
    Ils ont peur de rentrer. Ils veulent rester là bas le temps que la colère des populations s'estompent. Ils savent ce que les attendent. Tout ce louvoiement est une fuite en avant pour gagner du temps pour que la colère des Sénégalais baissent ILS ONT PEUR DE RENTRER TOUT SIMPLEMENT
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    Traumatismes il y a 2 jours
    Le peuple est traumatisé depuis cette défaite incompréhensible contre la Belgique. Cette humiliation a fait reculer notre pays des millénaires en arrière. Le degré de corruption, d'incompétence, d'irresponsabilité de cette fédération me sidère. L'incompétence , l'inconsistance, le manque de personnalité de Pape thiaw, l'égoïsme de génération des cadres, une communication catastrophique plus l'auditeur et griotique, une bande d'anciens joueurs recyclés dans le Staff faisant du trafic autour de jeunes joueurs qu'ils raquettent, des guerres auteurs des primes, des délégations pléthoriques avec des coquins et des copines Voilà notre football

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