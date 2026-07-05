Communiqué

Auteur: Seneweb News

il y a 2 jours

Mondial 2026 : La FSF annonce le retour de la délégation officielle à Dakar pour ce mardi

À la suite de la validation de son plan de vol retour, l’arrivée à Dakar de la délégation officielle de l’équipe nationale est désormais programmée. Par un communiqué du Secrétariat Général publié ce dimanche 5 juillet 2026, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe que le voyage s’effectuera à bord d’un vol spécial affrété par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. L’atterrissage à l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) de Dakar est prévu pour le mardi 7 juillet 2026 à 9h15, heure locale.

L'instance fédérale précise toutefois que « les joueurs et certains membres du staff technique ont été autorisés à rentrer dès le lendemain du match ».