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Auteur: Mouhamadou Moustapha Diagne

CAN 2025 : Le juge Kéba Mbaye, l’architecte du TAS, au cœur de la victoire du Sénégal (Par Mouhamadou Moustapha Diagne)

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) vient de rendre sa décision en faveur du Sénégal dans le contentieux sur le titre de la CAN 2025. Selon les informations publiées, elle a été prise à l’unanimité.

Au-delà de la consécration sportive, cette décision remet en lumière l’œuvre d’un éminent juriste sénégalais : le juge Kéba Mbaye, à l’origine de cette institution internationale d’arbitrage.

Né à Kaolack le 5 août 1924, il a exercé de hautes fonctions dans la magistrature sénégalaise avant de siéger à la Cour internationale de Justice, dont il fut vice-président. Membre du Comité international olympique (CIO) de 1973 à 2002, il associait, selon les témoignages, « un mélange d’humanisme et de sagesse » à une solide expertise juridique.

L’idée d’une institution spécialisée dans le règlement des litiges sportifs prend forme au Congrès olympique de Baden-Baden, en 1981. Le choix se porte sur Kéba Mbaye, qui rédige les statuts du TAS, approuvés par le CIO en mars 1983. Le TAS entre en fonction en 1984, avec lui comme premier président. Une institution internationale naissait ainsi sous l’impulsion d’un juriste africain.

L’histoire du TAS est aussi celle d’un combat pour l’indépendance de la justice. En 1993, le Tribunal fédéral suisse reconnaît au TAS la qualité de véritable tribunal, tout en émettant des réserves sur son indépendance à l’égard du CIO. Pour Kéba Mbaye, profondément attaché à ce principe, c’est un tournant : la crédibilité d’une juridiction ne repose pas seulement sur la compétence de ses arbitres, mais aussi sur ses garanties d’indépendance et d’impartialité. Il engage une profonde réforme, qui aboutit le 22 juin 1994 à la création du Conseil international de l’arbitrage en matière de sport (CIAS), organe suprême chargé de garantir l’indépendance du TAS vis-à-vis du CIO.

En portant son différend devant le TAS et en obtenant une décision favorable, le Sénégal a mobilisé un mécanisme international dont l’un de ses illustres fils a posé les fondations et garanti l’indépendance. Le droit n’est pas un instrument réservé aux plus puissants : il permet de soumettre un différend à un juge indépendant.

Aujourd’hui, le Sénégal célèbre une victoire sportive, mais aussi l’héritage juridique d’un de ses plus grands magistrats. L’œuvre de Kéba Mbaye rappelle qu’un juriste ne se limite pas à interpréter le droit : il peut bâtir des institutions durables. Au cimetière de Yoff où il repose depuis le 11 janvier 2005, le juge peut être fier.

Par Mouhamadou Moustapha Diagne, juriste spécialisé en droit international des droits de l’homme, ancien boursier de la Fondation Kéba Mbaye

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le TAS a rendu une décision favorable au Sénégal dans le contentieux sur le titre de la CAN 2025, prise à l'unanimité. - Kéba Mbaye, né à Kaolack le 5 août 1924, a rédigé les statuts du TAS, approuvés par le CIO en mars 1983, et en a été le premier président en 1984. - En 1994, la création du CIAS a découlé de la réforme engagée par Kéba Mbaye pour garantir l'indépendance du TAS vis-à-vis du CIO.