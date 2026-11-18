CRISE À GFM : La leçon de Management de Youssou Ndour... (Par MLDIATTA)
Le groupe Futurs médias ( GFM) Leader du paysage médiatique est actuellement en grande difficulté. Une situation du reste exacerbée par le récent mouvement d'humeur (sit-in) des agents.
Mais le Président du conseil d'administration, Youssou Ndour, vient de saisir la balle au bond pour mettre en œuvre une communication de crise percutante en administrant une véritable leçon de Management.
You,comme l'appellent ses Fans, a donné des directives pour une restructuration de la boîte.
En outre, il s'engage à injecter ses fonds à lui pour faire souffler le Business avec notamment le paiement des arriérés de salaires.
De ce point de vue, Youssou se met immédiatement en position de sauveur et de sapeur - pompier histoire d'éteindre le feu. Surtout que c'est évident que le non- paiement des salaires a dû engendrer un drame social innomable au sein des ménages.
Du coup, Youssou renverse la situation pour la retourner en sa faveur. Il dit trivialement qu'il s'agit là de sa dernière intervention... Comprenne qui pourra !
En termes d'image, il a réussi à sauver la face. C'est plutôt la gestion de l'actuel Top Management du groupe qui est visiblement interpellée. La pression retombe donc sur la Direction Générale qui devrait faire preuve de vision et de clairvoyance, le sens de l'imagination en bandoulière. Clairement.
L'idée c'est qu'il faudra sûrement une cure d'austérité pour sauver le cœur de métier ( L'obs, TFM ,Rfm) afin d'éviter une cessation de paiement si d'aventure l'équilibre n'est pas atteint...Un plan social est carrément en vue.
Un groupe de presse est une entreprise. C'est pas une quincaillerie ! Donc, il faut de la rigueur dans la gestion. C'est basique.
Youssou est un véritable Ndaanane.
Le gars est un stratège !
Nb/ La presse est un pilier de la démocratie.
Il faut la sauver !
En revanche, les acteurs des médias doivent nettoyer les écuries d'Augias car il ya également trop de laisser- aller, de manipulation et d'invectives dans ce milieu complexe...
Commentaires (11)
LAISSEZ LES GENS S'EXPRIMER NON DE DIEU...
SAVEZ VOUS QU'A L'EPOQUE J'AI PERDU MA MAISON SISE A KOUNOUNE SUITE A UN PRÊT QUE JE NE POUVAIS PLUS HONORER AU NIVEAU DE LA BHS ?
ET TOUT CELA A CAUSE DE CETTE HISTOIRE DE FINANCEMENT D'ENVIRON 12 MILLIARDS ACCORDE PAR EXIMBANK AUX PARTENAIRES GFM ET ALMINKO ex NSOA - COLGATE.
JE VOUS PRIE DE REMETTRE MON COMMENTAIRE !
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