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Auteur: Par MLDIATTA

il y a 2 heures

CRISE À GFM : La leçon de Management de Youssou Ndour... (Par MLDIATTA)

Le groupe Futurs médias ( GFM) Leader du paysage médiatique est actuellement en grande difficulté. Une situation du reste exacerbée par le récent mouvement d'humeur (sit-in) des agents.

Mais le Président du conseil d'administration, Youssou Ndour, vient de saisir la balle au bond pour mettre en œuvre une communication de crise percutante en administrant une véritable leçon de Management.

You,comme l'appellent ses Fans, a donné des directives pour une restructuration de la boîte.

En outre, il s'engage à injecter ses fonds à lui pour faire souffler le Business avec notamment le paiement des arriérés de salaires.

De ce point de vue, Youssou se met immédiatement en position de sauveur et de sapeur - pompier histoire d'éteindre le feu. Surtout que c'est évident que le non- paiement des salaires a dû engendrer un drame social innomable au sein des ménages.

Du coup, Youssou renverse la situation pour la retourner en sa faveur. Il dit trivialement qu'il s'agit là de sa dernière intervention... Comprenne qui pourra !

En termes d'image, il a réussi à sauver la face. C'est plutôt la gestion de l'actuel Top Management du groupe qui est visiblement interpellée. La pression retombe donc sur la Direction Générale qui devrait faire preuve de vision et de clairvoyance, le sens de l'imagination en bandoulière. Clairement.

L'idée c'est qu'il faudra sûrement une cure d'austérité pour sauver le cœur de métier ( L'obs, TFM ,Rfm) afin d'éviter une cessation de paiement si d'aventure l'équilibre n'est pas atteint...Un plan social est carrément en vue.

Un groupe de presse est une entreprise. C'est pas une quincaillerie ! Donc, il faut de la rigueur dans la gestion. C'est basique.

Youssou est un véritable Ndaanane.

Le gars est un stratège !

Nb/ La presse est un pilier de la démocratie.

Il faut la sauver !

En revanche, les acteurs des médias doivent nettoyer les écuries d'Augias car il ya également trop de laisser- aller, de manipulation et d'invectives dans ce milieu complexe...

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le groupe Futurs médias (GFM) est en grande difficulté, situation exacerbée par un récent sit-in des agents. - Youssou Ndour, président du conseil d'administration, a donné des directives pour une restructuration et s'engage à injecter ses fonds personnels, notamment pour payer les arriérés de salaires. - Un plan social est envisagé et une cure d'austérité pourrait être nécessaire pour sauver le cœur de métier (L'Obs, TFM, RFM).