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Auteur: Professeur Hameth DIENG

Dakar 2026 et la refonte épistémique de l'olympisme : Vers une justice cognitive par le sport (par Professeur Hameth DIENG)

L'attribution des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de 2026 à Dakar, au Sénégal, marque une première dans l'histoire de l'olympisme moderne. Depuis la rénovation des Jeux par Pierre de Coubertin, jamais le Comité International Olympique (CIO) n'avait confié au continent africain l'organisation d'une manifestation olympique. Au-delà du simple déplacement géographique et logistique, cette décision marque une rupture épistémique. Elle ébranle les fondements eurocentrés qui ont historiquement structuré la théorie et la pratique du sport d'élite.

Depuis leur apparition au XIXe siècle, les institutions sportives internationales ont diffusé une rationalité occidentale fondée sur la quantification de la performance, la standardisation des infrastructures et une conception mécaniste du corps humain, héritée de la pensée cartésienne. En organisant des Jeux en Afrique, l'institution olympique s'est confrontée à des réalités culturelles, sociologiques et philosophiques qui l'ont amenée à revoir ses cadres d'analyse.

Notre démarche est qualitative, critique et herméneutique. Elle examine la place de trois notions récurrentes dans les textes étudiés, à savoir l'innovation, l'africanité et la durabilité. La confrontation des documents du CIO, souvent imprégnés d'une approche managériale occidentale, avec ceux du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ), ancrés dans les réalités sénégalaises, met en lumière la tension entre la standardisation olympique et la volonté du Sénégal d'affirmer sa souveraineté en tant que pays hôte.

La colonialité du pouvoir à l'épreuve de Dakar 2026

Le concept de colonialité du pouvoir, théorisé par Aníbal Quijano, permet de saisir toute la portée de Dakar 2026. Selon Quijano, les structures de domination symboliques, économiques et cognitives qui hiérarchisent le monde ont survécu à la disparition formelle des empires coloniaux.

En imposant des règles communes, des critères de performance stricts et des disciplines standardisées, les fédérations internationales ont contribué à marginaliser les pratiques motrices et les jeux traditionnels des pays du Sud, au profit d'un modèle présenté comme universel.

L'universalisme olympique s'est ainsi construit sur un postulat implicite de supériorité des valeurs et des formes occidentales de la culture physique. Le sport est devenu un espace de reproduction de la colonialité, où le Nord global fixe les normes auxquelles le Sud global doit se conformer pour obtenir une reconnaissance internationale.

Or, la justice cognitive suppose de reconnaître la pluralité des savoirs et de créer les conditions de leur coexistence. Les JOJ Dakar 2026 ont offert l'occasion d'atténuer cette « ligne abyssale » qui hiérarchise les savoirs et les pratiques.

L'analyse de la préparation et du déroulement des Jeux, au regard du cahier des charges du CIO, fait apparaître une autre manière de concevoir l'olympisme. Elle reconnaît l'apport des sciences occidentales du sport, tout en remettant en cause leur monopole.

La coexistence, dans le programme de Dakar 2026, de standards internationaux et de pratiques ancrées dans les cultures africaines préfigure un dialogue entre différents systèmes de savoirs.

L'ethnomotricité et la place de la lutte sénégalaise

Le concept d'ethnomotricité, forgé par Pierre Parlebas, éclaire l'originalité de Dakar 2026. Il désigne l'ensemble des pratiques motrices envisagées dans leurs rapports avec la culture et le milieu social où elles se sont développées.

Alors que le sport moderne tend à uniformiser les règles et les conditions de pratique, l'ethnomotricité met en évidence les liens entre le mouvement corporel et les traditions communautaires, les mythes et les rites.

En cherchant à intégrer et à valoriser des formes d'expression corporelle propres au continent africain, Dakar 2026 a bousculé les catégories sportives habituelles du CIO. Cette démarche invite les instances olympiques à revoir les critères selon lesquels elles reconnaissent une pratique comme sportive. L'analyse de la performance, traditionnellement centrée sur la biomécanique et le chronomètre, s'élargit ainsi à ses dimensions relationnelle, narrative et culturelle. Le modèle sportif occidental devient l'une des références à partir desquelles on peut interpréter l'effort physique humain.

La mise en valeur du làmb, la lutte traditionnelle sénégalaise, lors des démonstrations et des animations culturelles, illustre parfaitement cette évolution. Le combat s'inscrit dans un ensemble de pratiques qui associe une dimension mystique, des chants de bravoure ou bakk des rites de protection faisant appel aux potions et aux gris-gris, ainsi qu'une relation étroite avec le public. Le corps du lutteur incarne, dans cette cosmogonie, le lien entre le monde matériel et le monde invisible.

La présence du làmb dans le cadre des JOJ pose une question épistémologique majeure: comment faire cohabiter les règles d'une institution bureaucratique et sécularisée avec une pratique dont l'efficacité est tenue pour indissociable de sa dimension sacrée ?

Les exigences de la diffusion télévisée internationale peuvent conduire à atténuer certains rites. Mais en conservant sa temporalité et ses rituels, la lutte sénégalaise peut amener l'olympisme à élargir sa conception de la ritualité sportive. Dakar 2026 a emprunté une voie intermédiaire, faisant de l'arène olympique un espace d'apprentissage mutuel.

Le dualisme cartésien, qui sépare l'esprit du corps, a profondément marqué l'épistémologie occidentale du sport. Dans ce cadre, la physiologie, la nutrition et la biomécanique traitent le corps de l'athlète comme un organisme dont on peut optimiser le fonctionnement pour améliorer les performances et accroître l'attrait du spectacle. Cette lecture positiviste tend à écarter de l'analyse du mouvement ses dimensions métaphysique, émotionnelle et communautaire.

Les pratiques corporelles africaines mises en valeur à Dakar relèvent, au contraire, d'une conception holistique du corps, qui relie l'individu à sa communauté, à la nature et aux ancêtres. Pour le jeune athlète, le dépassement de soi et la quête de records peuvent ainsi s'accompagner d'un désir de faire vivre un héritage collectif. En donnant une place à cette conception, Dakar 2026 élargit le cadre d'analyse des sciences du sport au-delà de la seule mécanique du corps.

L'innovation frugale et la souveraineté opérationnelle

L'organisation d'un événement sportif mondial mobilise une expertise logistique, technologique et managériale considérable. Cette expertise s'est historiquement concentrée entre les mains de multinationales établies dans le Nord global. En exportant des solutions clés en main, ces entreprises entretiennent une dépendance économique et technique qui s'apparente à un impérialisme de l'ingénierie. Les pays du Sud sont souvent cantonnés à l'exécution de protocoles ou à l'usage de technologies qu'ils maîtrisent peu.

L'analyse géopolitique des savoirs permet d'examiner comment le Sénégal et, plus largement, l'Afrique négocient ces transferts de technologies et s'approprient les outils qui en découlent. Quelle part les cadres locaux et les universités africaines prennent-ils à l'élaboration des méthodes de gestion ? Quelle marge de manœuvre conservent-ils dans l'application de protocoles conçus à Lausanne ou à Paris ? La souveraineté opérationnelle se joue précisément dans leur capacité à définir et à adapter les méthodes d'organisation des Jeux.

Face aux budgets considérables et aux infrastructures surdimensionnées des Jeux olympiques contemporains, qui peuvent lourdement endetter les pays hôtes, Dakar 2026 a misé sur l'innovation frugale, également désignée par le terme _jugaad_. Issue des contextes du Sud global, cette approche consiste à tirer le meilleur parti de ressources limitées et à transformer les contraintes matérielles et financières en occasions d'innover.

Ainsi, au lieu de construire des installations monumentales et éphémères concentrées dans une seule ville, le comité d'organisation sénégalais a privilégié la mise en réseau de Saly, Diamniadio et Dakar. Cette approche réseau montre qu'un événement mondial peut s'adapter à la réalité d'un pays du Sud sans bouleversements brutaux. Le territoire n'est plus un obstacle, c'est une ressource.

Le comité d'organisation sénégalais a privilégié la réhabilitation des installations, leur modularité et le recours à des matériaux locaux et biosourcés. Ces choix remettent en question l'idée selon laquelle la qualité d'un événement se mesure à l'ampleur de l'investissement et à la sophistication de ses équipements. L'expérience de Dakar donne corps à un modèle d'organisation plus sobre, à l'heure où la viabilité économique et écologique des Jeux fait débat.

Cette démarche s'est traduite dans la gestion de la chaîne logistique, des transports et de l'hébergement. Installé sur le campus de l'Université Amadou Makhtar Mbow, à Diamniadio, le village olympique de la jeunesse illustre la recherche d'un double usage dès la conception du projet. En s'appuyant sur un campus universitaire, le dispositif réduit le risque de voir les installations délaissées après les Jeux. Les artisans, les ingénieurs sénégalais et les petites et moyennes entreprises ont également été mobilisés pour le mobilier, la restauration et la gestion des flux.

Cette organisation participe d'une démarche de souveraineté économique et cognitive. La mobilisation des savoir-faire locaux, de l'économie circulaire et des circuits courts permet de répondre aux exigences de confort, de sécurité et d'efficacité du CIO, tout en réduisant le recours aux technologies importées. Les solutions mises au point au Sénégal peuvent ainsi enrichir l'ingénierie des grands événements sportifs.

Les théories classiques du management et du développement décrivent souvent une circulation des connaissances des centres académiques et économiques du Nord vers les pays du Sud. Dakar 2026 ouvre la voie à un transfert dans l'autre sens. Face à l'urgence climatique et à la nécessité de réduire l'empreinte carbone des futurs Jeux, les comités d'organisation pourront étudier la manière dont la résilience logistique, la souplesse organisationnelle et l'engagement des communautés sénégalaises ont permis de surmonter des difficultés complexes avec des ressources limitées. Cette circulation des savoirs participe à la décolonisation des sciences de la gestion sportive.

Éducation, dialogue culturel et souveraineté numérique

La place accordée à l'éducation et à la culture distingue les JOJ des Jeux olympiques classiques. À Dakar, ce volet pédagogique a été repensé dans une perspective décoloniale. Le programme a associé les valeurs olympiques d'excellence, d'amitié et de respect à des notions philosophiques africaines telles que la _teranga_, qui exprime l'hospitalité sénégalaise, et l'_ubuntu_, qui envisage l'humanité de chacun à travers ses relations avec les autres.

Les ateliers proposés aux jeunes athlètes ont mis l'accent sur l'histoire de l'Afrique, sa contribution à la culture mondiale et la diversité des savoirs. Les participants y ont pris part, en dehors des compétitions, à un dialogue interculturel fondé sur la réciprocité. Cette démarche vise à déconstruire les préjugés et les représentations misérabilistes du continent, en mettant en avant la capacité d'innovation et de réflexion de la jeunesse africaine.

Le sport de haut niveau repose de plus en plus sur des outils numériques, qu'il s'agisse de traiter les données de performance, d'assister l'arbitrage par l'intelligence artificielle ou de diffuser les compétitions en continu. Une grande partie de ces infrastructures est contrôlée par des entreprises technologiques du Nord global. La souveraineté numérique soulève donc, à Dakar comme ailleurs, des questions politiques et épistémologiques. Le Sénégal a profité des JOJ pour stimuler son écosystème technologique, en associant des start-ups locales et des centres de recherche de l'Université Cheikh Anta Diop au développement d'applications de gestion de l'événement et de suivi des athlètes. Les efforts engagés pour traiter les données localement et développer des logiciels à code source ouvert témoignent d'une volonté de limiter cette dépendance et de renforcer l'autonomie technologique africaine.

De l'héritage olympique à la justice cognitive

La préservation du sens culturel de certaines pratiques se heurte aux exigences d'un spectacle destiné à un public mondial. Il existe aussi un risque de récupération symbolique. Le CIO pourrait valoriser l'image d'une Afrique innovante et frugale pour renforcer sa légitimité, tout en conservant une gouvernance où les pays du Nord détiennent la majorité du pouvoir décisionnel. La portée de Dakar 2026 dépend donc aussi des changements que cette expérience pourra entraîner au sein de l'institution.

La notion d'écologie des savoirs, développée par Boaventura de Sousa Santos, permet de comprendre la portée de cette expérience. La coexistence du chronométrage électronique et des rites du làmb dans le cadre des mêmes Jeux illustre la possibilité de faire dialoguer des formes de savoir différentes sans les soumettre à une hiérarchie unique. Pour les sciences de l'activité physique, cette coexistence invite à intégrer des dimensions culturelles, philosophiques et spirituelles dans l'étude de la performance. Le sport peut ainsi devenir un espace de reconnaissance mutuelle et de dialogue entre les cultures.

Un jalon vers une autre épistémologie du sport

En s'appropriant l'institution olympique, le Sénégal a créé, à l'échelle africaine, un espace d'expérimentation politique, logistique et cognitive. La valorisation des pratiques motrices locales et le recours à l'innovation frugale apportent des réponses aux difficultés de financement, aux défis environnementaux et aux questions de légitimité auxquels l'olympisme moderne est confronté.

L'héritage de Dakar 2026 tient autant aux infrastructures laissées à Diamniadio et à Saly qu'à la remise en cause des hiérarchies qui structurent la production des savoirs olympiques. En montrant que le Sud global peut organiser un événement mondial et en repenser les fondements conceptuels et logistiques, Dakar 2026 constitue un jalon vers une justice cognitive qui reconnaît la diversité des pratiques corporelles et des savoirs qui leur donnent sens.

L'expérience ouvre enfin une perspective pour l'éducation physique au Sénégal. Les jeux moteurs traditionnels peuvent être intégrés aux programmes de manière scientifiquement fondée et culturellement pertinente, pour contribuer au développement des conduites motrices des jeunes. Cette évolution exige un travail concerté entre chercheurs, formateurs d'enseignants et décideurs publics, de la conception du projet scientifique et pédagogique à sa mise en œuvre dans les établissements.

Je ne saurais conclure sans féliciter le Président du COJOJ, Mamadou Diagna Ndiaye, et toute son équipe, pour leur engagement sans faille à la réussite des JOJ Dakar 2026. Ils ont procuré à l’Afrique en général et au Sénégal beaucoup de fierté et ont montré en termes de création de sentiment d’appartenance, d’inclusion et de mobilisation que le sport peut réussir là où certaines politiques publiques ont échoué. C’est pourquoi, à chaque fois qu’une société connait des transformations majeures dans ses formes d’habitat, dans la structure sociodémographique de sa population et dans ses institutions des programmes de mobilisation à travers le sport s’avèrent nécessaires.

Professeur Hameth DIENG, sociologue du sport

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'attribution des JOJ 2026 à Dakar est une première historique pour l'Afrique dans l'olympisme moderne. - L'article analyse cette décision comme une rupture épistémique face aux fondements eurocentrés du sport d'élite. - La mise en valeur du làmb, lutte traditionnelle sénégalaise, illustre la coexistence de standards internationaux et de pratiques culturelles africaines.