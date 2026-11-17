Contributions

Auteur: Abdou Karim DIARRA

Diagna Ndiaye, la palme …de cœur (Par Abdou Karim DIARRA)

Il est des hommes dont le destin doit accomplir le destin des autres. Le destin de tout un peuple. Diagna Ndiaye est de ceux-là. D’octobre 2018 à l’annonce du choix porté sur le Sénégal par le CIO pour abriter les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) à ce 13 novembre 2026 date de clôture, l’homme a réussi à décrocher non pas la Palme Olympique reçue des mains de la patronne du Comité Olympique international (CIO), mais la palme … de cœur des Sénégalais. Le satisfécit ne se lit pas sur le tableau uniquement des médailles où le Sénégal a brillé en se classant au niveau du peloton de tête, mais surtout en 3 e position en Afrique derrière de grandes nations d’athlétisme comme l’Egypte (12 médaille (6 en or, 1 en argent et 5 en bronze), et l’Ethiopie (8 médailles dont 5 en or, 3 en argent et 0 en bronze) et devançant même le Kenya avec (12 médailles dont 5 en or, 0 en argent et 7 en bronze), mais surtout dans le coaching à la tête du Comité d’organisation des JOJ. Diagna Ndiaye a reçu une première mission du président Macky Sall de transformer le choix porté sur notre pays en une réalité concrète. La deuxième mission reçue du président Diomaye Faye s’inscrivait dans la même continuité.

Le pari a été tenu. Il a même surpris le monde. Le génie sénégalais ne renvoie pas seulement à notre vitalité démocratique, mais aussi à notre savoir-faire, savoir-être et surtout notre téranga légendaire. Seulement cette brillante réussite porte l’empreinte d’un homme. Diagna Ndiaye a conduit avec brio le processus d’organisation et de gestion d’un évènement qui faisait frissonner le monde. Réunir environ 2700 athlètes venus de 206 pays était un pari presque démentiel. Surtout que le défi ne se mesurait pas à la présence des athlètes, mais aussi à une nomenclature qui nécessitait une prise en charge totale et maîtrisée des infrastructures sportives et d’hébergement, la sécurité, le transport, la restauration, les télécommunications.

Alors tout de même. Osons le dire lorsque le président Macky Sall a décroché la tenue à Dakar en octobre 2018, l’organisation en terre africaine des Jeux Olympiques de la Jeunesse, nous étions dubitatifs de la capacité de notre pays à abriter une manifestation mondiale d’une telle dimension. Parce que les clichés d’une Afrique encore larguée et en retard infrastructurel et organisationnel constituaient des préjugés difficiles à surmonter voire à démonter de l’autre côté du monde.

Seulement le Sénégal voulait être cette exception d’une Afrique peinte encore sous des oripeaux désastreux. A part l’Afrique du Sud qui a organisé une coupe du monde en 2010 et le Maroc retenu comme pays co-organisateurs de la coupe du monde en 2030 avec l’Espagne et le Portugal, deux pays qui ont réussi aujourd’hui à démontrer à la face du monde que le niveau infrastructurel et organisationnel est aligné aux standards nordistes validés par la FIFA et le CIO, le Sénégal s’affichait comme un prétentieux, voire une nation effrontée en se portant candidat pour les JOJ avec la réception de près de 2.700 athlètes venus du monde entier voire 206 pays .

C’est à travers ce magma d’une complexité réelle à organiser, à mettre en place que Diagna Ndiaye et son équipe ont réussi le pari. L’homme est connu pour sa froideur, mais surtout cette impression de ne jamais paniquer, ni d’afficher le visage d’un homme dépassé par les choses. Il s’est toujours caractérisé par la maîtrise des challenges à gagner. Diagne ne s’engage que dans des combats dont il est sûr de triompher. C’est un gagneur qui réussit à installer cette dynamique de la gagne à son environnement immédiat. Ce projet des JOJ devenait alors un challenge dont il s’est donné le temps de la maturation pour une organisation presque parfaite. Le patron du CNOSS s’est alors entouré d’hommes et de femmes triés sur le volet de leurs compétences, de leurs parcours, de leur leadership pour se lancer sur les pistes de la victoire des JOJ. Diagna Ndiaye a pris son bâton de pèlerin à bras de chemise, ou en cravate en fonction des rv à dérouler pour prêcher la bonne parole, pour décrocher de gros partenariats à travers le monde, mais surtout pour convaincre que le Sénégal a le potentiel et les ressources humaines pour gagner ce pari mondial. Audiences après audiences jusque dans les bureaux du Pape à Rome, de chefs d’Etat du monde, de grands chefs d’entreprises mondiales. D’Octobre 2018 à ce 31 octobre 2026, il a relégué en arrière-plan son propre calendrier, sacrifié son agenda, rien que pour le triomphe du Sénégal et de l’Afrique. Le slogan « l’Afrique accueille, le Sénégal célèbre » a été le cri de guerre d’un triomphe pour l’Afrique. Oui Diagna Ndiaye vient de montrer à la face du monde que l’Afrique n’a pas besoin de sorciers blancs pour faire et réussir des choses à la dimension mondiale. La cérémonie d’ouverture des JOJ continue à être saluée comme le triomphe du Génie sénégalais parce qu’elle a porté uniquement l’empreinte des talents locaux. Les 2700 athlètes dont certains découvraient l’Afrique et le Sénégal n’en reviennent pas d’avoir vécu une chaleur festive qui restera gravée dans leur mémoire et leurs parcours d’athlètes. Certains reviendront. D’autres garderont à jamais les clichés d’une Afrique positive. Il nous faut dès lors reconsidérer certains paradigmes comme du genre que tout ce qui est blanc est synonyme de brillance, de réussite, d’organisation. Diagna Ndiaye nous réapprend à nous accorder une confiance mutuelle, à croire à son propre parent africain. L’homme ne mérite pas seulement une palme olympique, mais une palme de cœur des sénégalais et africains. Et Diagna pour l’éternité.

Par Abdou Karim DIARRA

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Diagna Ndiaye a conduit l'organisation des JOJ au Sénégal, réunissant environ 2700 athlètes venus de 206 pays. - Le Sénégal s'est classé 3e en Afrique derrière l'Égypte et l'Éthiopie, et devant le Kenya. - Il a reçu une première mission du président Macky Sall puis une deuxième du président Diomaye Faye, et le pari a été tenu.