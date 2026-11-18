Contributions

Auteur: Suzanne SY

Elles ont pris le terrain: la leçon politique des filles aux JOJ de Dakar

« Chaque défi relevé par un homme peut l’être par une femme» - Elisabeth Diatta - JOJ Dakar 2026

Il y a des victoires qui dépassent largement le cadre sportif. Celles que les jeunes Sénégalaises ont remportées aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar en font partie.

Le sport s'est constitué en objet sociologique lors du renouveau des sciences sociales dans les années 1960-19701. Depuis, il est étudié à la fois comme une pratique physique et comme un fait social qui révèle les inégalités et les normes qui structurent une société. Les performances des jeunes Sénégalaises aux JOJ doivent ainsi être analysées au-delà de leur dimension sportive.

Elisabeth Diatta, Ndeye Khady Anna Diatta,Marie Sarr, Aïda Touré, Bintou Bangoura, Fatou Birame Diop, Néné Sira Diallo, Fatou Ndiaye, Mbayang Diallo, Bineta Ba, Mariama Diaw, Maman Coumba Diop, Awa Bousso Ba, Latdara Ndoye, Aïta Ndiaye, Oumou Diop, Fama Mar, Fatimata Boucar Sow, Eden Kazoum (…). Ces noms sont ceux de jeunes sénégalaises qui lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2026, ont fait briller le Sénégal sur la scène sportive internationale. Entre médailles d'or et de bronze, elles représentent la moitié des médaillés sénégalais. Et derrière ces médailles, leurs performances permettent une remise en question symbolique de l'ordre social qui distribue inégalement les espaces, les rôles et les possibilités entre les femmes et les hommes.

La conquête des disciplines historiquement masculines

Les victoires d'Elisabeth Diatta et de Ndeye Khady Anna Diatta en lutte de plage sont à cet égard particulièrement significatives. Deux médailles d'or dans une discipline profondément inscrite dans l'imaginaire culturel sénégalais et historiquement associée à la masculinité. La lutte en plus de sa dimension sportive, est un espace de représentation de la force, de la puissance physique et de la virilité. En s’imposant sur ce terrain, Elisabeth et Ndeye Khady Anna ont déplacé les frontières de ce que l’on considère comme légitime pour une fille.

De la lutte au taekwondo, du basketball au beach handball, ces jeunes Sénégalaises ont investi des disciplines diverses. Leurs performances individuelles et collectives nous rappellent que ce qui manque aux filles, ce n’est ni le talent, ni l’ambition. Elles n’ont pas souvent les mêmes possibilités et la même légitimité sociale.

L'augmentation de la visibilité des femmes dans le sport ne signifie pas pour autant que l'égalité d'accès est acquise. Il faut distinguer le droit de pratiquer, la possibilité réelle de le faire et les conditions concrètes dans lesquelles cette pratique s'exerce. La présence de quelques championnes sur les podiums ne doit donc pas masquer les obstacles rencontrés par les milliers d'autres filles qui souhaitent pratiquer une activité sportive.2

Les normes de genre et le contrôle des corps féminins

Les filles et les garçons ne grandissent pas dans les mêmes conditions de socialisation. Aux uns on apprend à prendre des risques et à occuper l'espace. Aux autres on rappelle la nécessité d'être conformes aux attentes sociales. Ces prescriptions participent à la reproduction des hiérarchies de sexe, elles ne sont donc ni anodines, ni naturelles.

1De France. J (2026) – Sociologie du sport (éditions la découverte)

2Leauveau. C (2006) - Inégalité sur la ligne de départ: femmes, origines sociales et conquête du sport. Clio. Histoire, femmes et sociétés 2006/1 n° 23 - 119-143.

La pratique sportive des filles au Sénégal suscite des formes de stigmatisation liées aux normes de genre et aux représentations de la féminité. Les filles qui pratiquent des disciplines considérées comme masculines font l'objet de remarques sur leur apparence physique, leur musculature, leur coiffure ou leur tenue vestimentaire. Certaines sont même assimilées à des garçons manqués ou soupçonnées d'homosexualité en raison de leur pratique sportive ou de leur apparence3.

Il y’a derrière ces réactions, une forme de contrôle social qui dépasse le cadre sportif. La conformité des filles aux attentes traditionnelles de féminité reste soumise au regard et au jugement de leur entourage. Il faut que l’on dépasse la seule question de leur accès au sport et que l’on interroge leur liberté réelle de pratiquer une discipline sans avoir à justifier leur identité.

Le sport n'est pas un espace neutre, il reproduit les hiérarchies qui traversent la société. Le regard porté sur les corps des filles, les difficultés d'accès aux infrastructures et parfois les réticences familiales constituent autant de freins à leur pratique.

Il ne faut pas considérer les filles comme un groupe homogène. Les possibilités de pratiquer un sport varient selon les ressources économiques des familles, l'accès aux infrastructures, ainsi que le soutien de l'entourage. Les inégalités de genre se combinent aux inégalités sociales et territoriales. Une politique d'égalité dans le sport doit de ce fait tenir compte de ces différences et ne pas se limiter à accompagner les jeunes filles qui disposent déjà des conditions nécessaires pour pratiquer.4

C'est précisément pour cela que les performances de ces jeunes Sénégalaises méritent d'être regardées au-delà de leur dimension sportive.

La question est profondément politique : que faisons-nous, collectivement, pour que ces victoires ne demeurent pas des exceptions ?

Faire de l'égalité dans le sport une priorité politique

Les pouvoirs publics, les fédérations sportives et les établissements scolaires ont une responsabilité dans cette transformation recherchée. Il faut faire de l'égalité dans le sport une priorité des politiques publiques. Cela suppose des investissements conséquents dans les infrastructures sportives accessibles aux filles, un soutien renforcé aux clubs et aux fédérations qui développent la pratique féminine, un accompagnement adapté des jeunes athlètes et une véritable politique de détection et de formation des talents dès le plus jeune âge.

Le sport scolaire et universitaire constitue un levier essentiel pour familiariser les filles avec la pratique sportive, leur permettre de découvrir différentes disciplines et faciliter leur orientation vers les clubs. Il faut penser à la continuité de leur parcours en permettant aux jeunes sportives de poursuivre leur carrière dans des conditions compatibles avec leurs autres responsabilités.

Nous devons collectivement faire en sorte que ces victoires ne soient pas des parenthèses heureuses dans un système qui continue de produire des inégalités au quotidien. Les pouvoirs publics ont la responsabilité de garantir aux filles les mêmes perspectives de progression et la même reconnaissance qu'aux garçons. L'excellence féminine ne doit plus dépendre de parcours individuels exceptionnels.

Les JOJ de Dakar nous révèlent les contradictions d'une société capable de célébrer les exploits des filles tout en maintenant dans d'autres espaces de leur existence, des normes qui limitent leur autonomie et leurs possibilités.

3Cissé. M (2024) – Football féminin au Sénégal : entre autonomisation des jeunes filles et controverses. Nouvelles Questions Féministes, 43(1), 57-71

4Leauveau. C (2006) - Inégalité sur la ligne de départ: femmes, origines sociales et conquête du sport. Clio. Histoire, femmes et sociétés 2006/1 n° 23 - 119-143.

De plus, la sécurité et la santé des jeunes sportives doivent devenir une priorité des politiques publiques sportives. Le reportage de RFI du 10 novembre 20265, consacré à la sensibilisation aux règles menstruelles auprès des athlètes des JOJ de Dakar, nous montre la nécessité de mieux prendre en compte les réalités physiologiques des sportives et de lever les tabous autour de leur santé menstruelle. Cette prise en compte doit s'inscrire dans une politique plus globale de protection. Il est impératif de faciliter l’accès aux protections périodiques et à un suivi médical adapté, mais aussi de prévenir du harcèlement, des violences sexistes et sexuelles et des abus de pouvoir dans les clubs et les centres d'entraînement. Le ministère des sports, les fédérations et les clubs doivent instaurer des protocoles obligatoires de protection et d'accompagnement des athlètes, afin que chaque fille puisse pratiquer son sport dans un environnement sûr, digne et respectueux de son intégrité.

Par ailleurs, les obstacles à la pratique sportive concernent également la place accordée aux femmes dans l'organisation même du sport. La faible présence des femmes dans les fonctions d'encadrement, les postes techniques et les instances dirigeantes des fédérations pose la question de leur participation aux décisions qui structurent le mouvement sportif. L'égalité doit également s'apprécier à la capacité des femmes à encadrer et à participer aux orientations du sport sénégalais.

Au-delà des médailles, garantir les mêmes possibilités à toutes

Ces jeunes Sénégalaises nous rappellent que la véritable victoire ne sera pas seulement celle des filles qui montent sur les podiums. Elle sera celle d'une société qui leur donne dès le départ, les moyens, la liberté et la légitimité de conquérir tous les terrains.

Nous avons la responsabilité collective d’offrir à toutes les jeunes filles qui ont assisté à ces jeux, les moyens de leurs rêves développés à cette occasion. Combien ont découvert une discipline et ont envisagé une place pour elles-mêmes ?

À nous de faire en sorte que ces rêves ne s'arrêtent pas avec la fin des Jeux.

Chaque fille qui a applaudi ces championnes doit aussi pouvoir avoir la possibilité de devenir l'une d'elles.

Suzanne SY

Militante féministe et passionnée de sport féminin

suzanne.sy@yahoo.com

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les jeunes Sénégalaises ont remporté la moitié des médailles sénégalaises aux JOJ de Dakar, entre médailles d'or et de bronze. - Elisabeth Diatta et Ndeye Khady Anna Diatta ont décroché deux médailles d'or en lutte de plage, une discipline historiquement associée à la masculinité au Sénégal. - L'article souligne que la présence de quelques championnes sur les podiums ne doit pas masquer les obstacles rencontrés par les milliers d'autres filles souhaitant pratiquer un sport.