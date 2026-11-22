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Auteur: Par Mamadou BAAL – Expert audiovisuel

il y a 1 heure

ÉMIGRATION CLANDESTINE : LES PASSEURS S'ENRICHISSENT, NOS ENFANTS MEURENT ! Il est temps de s'attaquer aux véritables organisateurs de ces voyages de la mort (Par Mamadou BAAL)

Il y a des drames qui, par leur répétition, finissent malheureusement par s’installer dans notre quotidien. Des tragédies devant lesquelles l’indignation ne suffit plus et qui devraient pourtant provoquer un véritable sursaut national.

Le naufrage des pirogues transportant des candidats à l’émigration clandestine vers les îles Canaries est de ceux-là.

Depuis 2006, le Sénégal est régulièrement confronté à ces départs massifs de jeunes vers l’Europe, à bord d’embarcations de fortune, dans des conditions qui défient les règles élémentaires de sécurité maritime. Pour beaucoup, les Canaries représentent une promesse de vie meilleure. Mais derrière cette promesse se cachent des milliers de vies brisées, des familles endeuillées et des disparitions jamais élucidées.

La découverte récente de 44 corps de jeunes Sénégalais rejetés par les vagues sur nos côtes constitue une nouvelle illustration de cette tragédie. Quarante-quatre vies perdues, quarante-quatre familles plongées dans le désarroi. Et combien d’autres victimes dont les corps ne seront jamais retrouvés ?

Trop, c’est trop !

Un commerce particulièrement lucratif sur le dos de la jeunesse

Il faut avoir le courage de regarder cette tragédie sous un autre angle : celui de l’économie criminelle qui l’alimente.

Derrière chaque départ se trouvent généralement des recruteurs, des intermédiaires, des financiers et des organisateurs qui tirent profit de la détresse et des espoirs de notre jeunesse.

Ces passeurs ne sont pas de simples facilitateurs de voyages. Lorsqu’ils organisent sciemment des traversées dans des embarcations inadaptées, sans garanties élémentaires de sécurité, ils exposent délibérément des dizaines de personnes à un danger extrême.

Le tarif annoncé pour une traversée avoisinerait les 500 000 francs CFA par passager.

Faisons un calcul élémentaire : pour une pirogue transportant 50 personnes, la recette brute atteint 25 millions de francs CFA pour un seul voyage !

Certes, il s’agit d’une recette brute, avant déduction des frais et rémunérations des différents intervenants. Mais ce chiffre suffit à mesurer l’importance des sommes en jeu.

D’un côté, des organisateurs susceptibles d’engranger des millions. De l’autre, cinquante jeunes qui confient leur avenir à une embarcation souvent inadaptée à une traversée de plusieurs milliers de kilomètres.

Les candidats connaissent-ils les risques ? Certainement. Mais le désespoir et l’absence de perspectives finissent parfois par prendre le dessus.

Les passeurs, eux, connaissent parfaitement ces dangers. Et c’est là que réside la gravité morale de leurs actes : ils font commerce de l’espérance des autres, tout en mettant leur vie en péril.

Une pirogue de pêche n’est pas un navire de haute mer

Une pirogue artisanale conçue pour la pêche côtière n’est pas nécessairement adaptée à une traversée de l’océan Atlantique.

La distance, la durée du voyage, les conditions météorologiques, la capacité de l’embarcation, les réserves d’eau potable et les équipements de sécurité sont autant de facteurs déterminants.

Les organisateurs ne peuvent ignorer ces réalités. Ils savent que les embarcations ne présentent pas toujours les garanties nécessaires et que la moindre avarie peut transformer une traversée en catastrophe.

Pourtant, les départs continuent.

Comment accepter qu’une activité aussi lucrative puisse prospérer au prix de vies humaines ?

La répression des passeurs : le maillon faible de la lutte

Depuis des années, les campagnes de sensibilisation se multiplient. Les autorités appellent les jeunes à renoncer au voyage. Des opérations d’interception sont menées et des arrestations effectuées.

Mais le phénomène persiste.

Pourquoi ? Parce qu’il ne suffit pas de convaincre les candidats de renoncer. Il faut aussi rendre l’organisation de ces traversées suffisamment risquée, sur les plans judiciaire et financier, pour décourager ceux qui en font un commerce.

Il faut donc s’attaquer à la source du problème : les réseaux de passeurs, leurs financiers, leurs recruteurs et tous ceux qui organisent ces départs en connaissance des dangers encourus.

Ne faudrait-il pas envisager, à l’image de ce qui se fait pour les véhicules automobiles, l’immatriculation et l’enregistrement obligatoires des pirogues dépassant une certaine taille ?

Chaque embarcation devrait être clairement identifiée, avec son numéro d’immatriculation, le nom de son propriétaire et son port d’attache.

Cette obligation pourrait concerner en priorité les pirogues de grande capacité, susceptibles d’accueillir plus de 30 passagers.

Une telle mesure permettrait de renforcer l’identification et la traçabilité des embarcations, mais aussi de responsabiliser leurs propriétaires et exploitants.

Ceux qui tirent profit du désespoir de notre jeunesse ne doivent plus pouvoir se réfugier derrière l’anonymat.

Il ne s’agit nullement de criminaliser les jeunes qui cherchent désespérément une issue à leurs difficultés. Ils doivent être considérés avant tout comme des personnes vulnérables, qu’il faut protéger et accompagner.

La responsabilité première doit peser sur ceux qui exploitent leur vulnérabilité.

Une réponse législative plus ferme et une application rigoureuse de la loi

Le Sénégal dispose déjà d’un instrument juridique en la matière : la loi n° 2005-06 du 10 mai 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes.

Son article 4 prévoit déjà des peines d’emprisonnement et des amendes pour la migration clandestine organisée par voie terrestre, maritime ou aérienne.

Dès lors, la question n’est pas simplement de créer une nouvelle infraction. Elle est aussi de comprendre pourquoi, malgré cet arsenal juridique, les réseaux continuent de prospérer.

Il devient indispensable d’évaluer cette législation, d’en renforcer les dispositions si nécessaire et surtout d’en garantir une application effective.

Je préconise notamment :

- Le renforcement des sanctions financières, avec des amendes suffisamment dissuasives.

- Des peines particulièrement sévères lorsque les organisateurs exposent sciemment un grand nombre de personnes à un danger grave ou lorsque leurs activités entraînent des décès.

- La confiscation des profits criminels et des biens acquis grâce à cette activité, dans les conditions prévues par la loi.

- La poursuite de toute la chaîne criminelle, des exécutants jusqu’aux véritables financiers et organisateurs.

- Une coopération judiciaire et policière renforcée avec les pays de transit et de destination.

- À chaque fois qu'une pirogue arrive à destination, que le numéro gravé (ou autre technologie) sur la pirogue soit communiqué aux autorités Sénégalaises.

Une traversée qui se termine par un naufrage ne doit pas être considérée comme un simple accident de parcours pour les organisateurs. Lorsque leur responsabilité pénale est établie, elle doit être pleinement assumée.

Tarir la source plutôt que courir derrière les pirogues

La lutte contre l’émigration clandestine ne saurait cependant reposer exclusivement sur la répression.

Il faut également s’attaquer aux causes profondes de ces départs : le chômage des jeunes, le manque de perspectives, les difficultés d’accès au financement, les inégalités territoriales et la perte d’espoir.

Notre jeunesse doit retrouver des raisons de croire en son avenir au Sénégal.

Il faut donc agir simultanément sur deux fronts : démanteler les réseaux criminels et redonner confiance à la jeunesse.

Une politique qui se contenterait d’intercepter les pirogues sans démanteler les organisations qui les affrètent ne ferait que déplacer le problème.

Combien de morts faudra-t-il encore pour provoquer un véritable sursaut ?

Chaque nouvelle tragédie nous renvoie à la même question : combien de jeunes Sénégalais faudra-t-il encore perdre avant que nous décidions de frapper véritablement au cœur de ce commerce macabre ?

Il est insupportable que des individus puissent s’enrichir en exposant les enfants d’autrui à une mort presque programmée.

Notre jeunesse mérite mieux que des pirogues de fortune et des promesses de passeurs. Elle mérite des perspectives, du travail, de la dignité et un avenir dans son propre pays.

Il faut tarir la source. Démanteler les réseaux. Assécher leur financement. Sanctionner les organisateurs.

Et surtout, faire comprendre à tous ceux qui transforment le désespoir de notre jeunesse en source d’enrichissement que la vie humaine n’est pas une marchandise.

Plus de complaisance. Plus d’impunité.

Parce qu’aucun bénéfice financier ne saurait justifier que l’on mette ainsi en péril la vie de cinquante jeunes pour gagner vingt-cinq millions de francs CFA, ou plus.

Il est temps que l’État sénégalais fasse de la lutte contre les passeurs une priorité nationale.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'article rapporte la découverte récente de 44 corps de jeunes Sénégalais rejetés par les vagues sur les côtes. - Le tarif annoncé pour une traversée avoisinerait les 500 000 francs CFA par passager, soit 25 millions de francs CFA de recette brute pour une pirogue de 50 personnes. - L'article cite la loi n° 2005-06 du 10 mai 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes, dont l'article 4 prévoit des peines pour la migration clandestine organisée.