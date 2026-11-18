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Auteur: Mbaye NDIAYE

Emigration irrégulière au Sénégal : Pourquoi partent-ils ? Entre crise de confiance, pression sociale et défaillances de la gouvernance publique (par Mbaye Ndiaye)

L’émigration irrégulière demeure l’un des défis humains, sociaux et politiques majeurs auxquels le Sénégal est confronté. Chaque année, des hommes et des femmes prennent des risques considérables pour rejoindre l’Europe, parfois au péril de leur vie. Les traversées de l’Atlantique à bord de pirogues surchargées rappellent régulièrement la gravité de cette situation.

Les données disponibles permettent de mesurer l'ampleur du phénomène. Selon les chiffres communiqués par le Centre national de lutte contre l'émigration irrégulière (CILMI), les forces de défense et de sécurité ont intercepté 5 192 personnes en 2024, dont 407 ont été déférées devant la justice. Par ailleurs, 105 corps ont été repêchés en mer au cours de la même année. Ces chiffres, aussi préoccupants soient-ils, ne rendent pas entièrement compte des disparitions en mer ni des personnes qui parviennent à atteindre leur destination sans être recensées.

Les données du CILMI pour 2025 font état de 4 918 arrivées de ressortissants sénégalais aux îles Canaries, contre 9 554 en 2024, soit une diminution de 48,5 %. Cette évolution doit être interprétée avec prudence : les arrivées aux Canaries ne représentent ni la totalité des tentatives de départ ni l'ensemble des routes migratoires.

Mais au-delà des statistiques, une question fondamentale demeure : pourquoi des Sénégalais continuent-ils à risquer leur vie pour quitter leur pays ?

Réduire cette réalité au chômage ou à la pauvreté serait insuffisant. L’émigration irrégulière résulte d’un ensemble de facteurs économiques, sociaux, psychologiques, politiques et institutionnels. Elle interroge aussi bien les perspectives offertes à la jeunesse que la confiance accordée aux institutions et la capacité de l’État à protéger ses citoyens.

L’enjeu n’est donc pas uniquement de comprendre pourquoi les Sénégalais partent, mais également de déterminer quelles conditions pourraient leur donner des raisons concrètes de rester.

Comprendre les déterminants de l’émigration irrégulière : entre contraintes économiques, désillusion et pression sociale

Au-delà du chômage et de la pauvreté : comprendre les facteurs qui poussent au départ

L’émigration est généralement expliquée par la combinaison de facteurs qui poussent les individus à quitter leur territoire et de facteurs qui les attirent vers une destination. Cette approche, développée notamment par le géographe Everett S. Lee en 1966, permet de comprendre que les décisions migratoires ne reposent pas sur une cause unique.

Au Sénégal, les difficultés d’accès à l’emploi, la précarité des revenus, le manque de perspectives professionnelles et les inégalités territoriales constituent des facteurs importants. Toutefois, ils ne suffisent pas à expliquer pourquoi certains jeunes choisissent la traversée maritime plutôt que d'autres formes de mobilité.

Les travaux de Hein de Haas apportent un éclairage complémentaire avec l’approche dite des aspirations et des capacités migratoires. Selon cette perspective, partir suppose à la fois de vouloir migrer et de disposer des moyens nécessaires pour le faire. Une personne peut souhaiter partir sans en avoir les ressources ; inversement, l’amélioration de ses revenus peut lui permettre de concrétiser un projet migratoire auparavant inaccessible.

Cette analyse conduit à nuancer une idée souvent avancée dans les politiques publiques : le développement économique ne fait pas nécessairement diminuer immédiatement les départs. Dans certaines situations, l'amélioration des revenus et de l'accès à l'information peut d'abord accroître les capacités à migrer. La baisse des départs peut intervenir plus tard, lorsque les perspectives locales deviennent suffisamment attractives.

Il faut donc éviter de considérer la création d'emplois comme une réponse mécanique et immédiate. La question centrale est aussi celle de la qualité des emplois, de leur stabilité, de leur rémunération et de la possibilité de construire durablement un avenir au Sénégal.

La crise de confiance et la perte d'espoir : une dimension politique et institutionnelle

Au-delà des difficultés matérielles, l'émigration irrégulière peut traduire une perte de confiance dans la capacité des institutions à améliorer les conditions de vie.

Lorsqu'une partie de la jeunesse ne croit plus à la possibilité de réussir par le travail, la formation ou l'entrepreneuriat dans son propre pays, le départ peut apparaître comme une solution de dernier recours. L'Europe est alors perçue, parfois de manière idéalisée, comme un espace où l'effort individuel serait davantage récompensé et où les perspectives d'avenir seraient plus favorables.

Cette perception ne signifie pas que les conditions de vie en Europe correspondent toujours aux attentes des candidats à l'émigration. Elle révèle plutôt le décalage entre les aspirations des jeunes et les perspectives qu'ils pensent pouvoir trouver dans leur pays.

Le changement politique intervenu en 2024 a suscité de fortes attentes au sein de la population, notamment parmi les jeunes. Il serait toutefois excessif d'affirmer, en l'absence de données longitudinales, que la déception liée aux attentes politiques aurait provoqué une augmentation des départs. L'émigration irrégulière existait bien avant cette alternance.

Il reste néanmoins essentiel que les pouvoirs publics prennent au sérieux la dimension politique et symbolique du phénomène. La confiance ne se décrète pas : elle se construit par des résultats visibles, une action publique cohérente, une gestion transparente des ressources et des perspectives crédibles pour les populations.

La lutte contre l'émigration irrégulière doit ainsi être considérée comme un enjeu de confiance entre l'État et les citoyens, et pas seulement comme une question de sécurité frontalière.

La pression familiale et sociale : quand partir devient une obligation symbolique

La décision de partir n'est pas toujours le résultat d'un choix strictement individuel. Elle peut également être influencée par l'environnement familial, les attentes de l'entourage et la représentation sociale de la réussite.

Dans certaines familles, l'émigration est perçue comme un moyen d'améliorer les conditions de vie de tous. Le candidat au départ peut être considéré comme celui qui doit réussir à l'étranger pour soutenir financièrement ses parents, ses frères et sœurs ou ses proches.

Cette responsabilité peut devenir particulièrement lourde lorsque l'intéressé est confronté au chômage ou à une situation de précarité. Il peut alors ressentir une forme d'obligation morale de partir, même lorsque les conditions du voyage sont extrêmement dangereuses.

Les réseaux sociaux contribuent parfois à renforcer cette pression. Ils donnent une visibilité importante aux réussites matérielles de certains migrants, mais beaucoup moins aux difficultés rencontrées : endettement, exploitation, travail précaire, absence de titre de séjour, conditions de logement difficiles ou échec du projet migratoire.

L'image de la réussite à l'étranger peut ainsi devenir une référence sociale, conduisant certains jeunes à considérer le départ comme une nécessité pour préserver leur dignité ou leur statut au sein de leur communauté.

Il convient également d'examiner certaines situations professionnelles qui pourraient alimenter ce sentiment de contrainte. Des témoignages évoquent notamment des difficultés rencontrées par des livreurs à moto, avec des prélèvements ou des paiements quotidiens qui réduiraient fortement leurs revenus. Ces allégations doivent cependant être vérifiées par des enquêtes de terrain avant d'être présentées comme une réalité généralisée.

L'action publique doit donc intégrer cette dimension sociologique. La prévention ne peut pas se limiter à des campagnes d'information sur les dangers de la traversée : elle doit aussi travailler avec les familles, les communautés, les associations et les acteurs locaux pour déconstruire l'idée selon laquelle la réussite ne serait possible qu'à l'étranger.

Reconstruire une politique publique efficace : de la gouvernance maritime à la création de perspectives durables

La pêche artisanale et la gouvernance maritime : mieux connaître, encadrer et sécuriser les activités

La question des pirogues occupe une place centrale dans les débats sur l'émigration irrégulière au Sénégal. Il faut cependant rappeler que ces embarcations constituent avant tout des outils de travail et des moyens de subsistance pour des milliers de pêcheurs et leurs familles.

Il serait donc injuste et contre-productif d'assimiler les pêcheurs artisanaux aux réseaux qui organisent les départs clandestins. La réponse publique doit distinguer clairement les activités professionnelles légitimes des usages criminels ou détournés de certaines embarcations.

Cette distinction n'empêche pas de s'interroger sur les insuffisances de la gouvernance du secteur maritime.

Dans son rapport définitif de décembre 2023 consacré au contrôle de la gestion des équipements de la pêche artisanale pour les exercices 2019 à 2021, la Cour des comptes a relevé d'importantes défaillances dans l'immatriculation et le suivi des pirogues. Elle indique notamment que, sur certains sites de débarquement, entre 70 et 80 % des embarcations n'étaient pas immatriculées. Ces proportions concernent les sites examinés et ne doivent pas être extrapolées à l'ensemble du territoire national.

Le rapport relève également que des pirogues non immatriculées ont pu accéder au carburant bénéficiant du régime de détaxe, alors que les règles prévoyaient des conditions d'accès liées à l'identification des embarcations.

Ces constats mettent en évidence un problème de contrôle et de traçabilité. Ils ne permettent cependant pas d'affirmer que le carburant subventionné a été utilisé pour financer ou organiser des traversées clandestines. Une telle affirmation nécessiterait des investigations spécifiques.

La Cour des comptes souligne par ailleurs les difficultés de gestion et de contrôle du parc piroguier. Elle rappelle également que certaines politiques d'augmentation de la capacité de pêche ont contribué à accentuer la pression sur les ressources halieutiques, avec des conséquences sur les zones de pêche et les rendements.

Il devient donc nécessaire de renforcer la connaissance du parc piroguier, de fiabiliser les registres, de contrôler l'accès aux subventions et d'améliorer la coordination entre les services chargés de la pêche, des transports maritimes, de la sécurité et de la surveillance des côtes.

La géolocalisation des embarcations pourrait constituer un outil complémentaire. Toutefois, elle ne doit pas être présentée comme une solution entièrement nouvelle ou immédiatement opérationnelle : des expérimentations ont déjà été menées et la Cour des comptes a relevé des difficultés techniques et des problèmes liés aux procédures de mise en œuvre.

Une généralisation éventuelle devrait donc être précédée d'une évaluation sérieuse, associant les pêcheurs, les professionnels, les services techniques et les autorités compétentes. Les dispositifs retenus devraient être fiables, réparables, adaptés aux conditions de navigation et accompagnés de garanties concernant l'utilisation des données.

Enfin, la modernisation des embarcations pourrait être étudiée, notamment à travers des matériaux plus durables et des équipements améliorant la sécurité en mer. Mais ces évolutions doivent être appréciées au regard de leur coût, de leur réparabilité, de leur impact environnemental et de leur accessibilité financière pour les pêcheurs.

Dépasser la répression : articuler sécurité, prévention et mobilité légale

La lutte contre l'émigration irrégulière ne peut reposer exclusivement sur l'interception des embarcations, les arrestations et les sanctions judiciaires.

Ces mesures peuvent être nécessaires pour lutter contre les réseaux de passeurs, protéger les personnes en danger et prévenir les départs dans des conditions mettant en péril la vie humaine. Elles ne traitent cependant pas, à elles seules, les causes profondes du phénomène.

Une politique publique efficace doit donc articuler trois dimensions complémentaires : la sécurité, la prévention et l'ouverture de voies de mobilité légale.

La première consiste à renforcer la surveillance maritime, la coopération entre les services de l'État, la lutte contre les réseaux criminels et les capacités de recherche et de sauvetage. La protection des vies humaines doit demeurer une priorité.

La deuxième repose sur la prévention. Elle suppose de mieux informer les candidats potentiels sur les risques réels des traversées, les conditions d'exploitation auxquelles ils peuvent être exposés et les conséquences financières et humaines des départs organisés par les réseaux clandestins.

La troisième dimension concerne les possibilités de migration régulière. À cet égard, les accords de mobilité professionnelle entre le Sénégal et l'Espagne constituent une piste intéressante.

L'accord signé le 29 août 2024 a notamment permis le recrutement de travailleurs saisonniers. Selon les informations publiées par la Primature, 101 travailleurs ont été recrutés en 2024 et un objectif de 500 recrutements était annoncé pour 2025. En mars 2025, un premier groupe de 17 bénéficiaires, dont neuf femmes, a quitté le Sénégal dans ce cadre.

Ces dispositifs montrent qu'une mobilité encadrée peut être organisée dans l'intérêt des travailleurs et des pays partenaires. Leur portée reste néanmoins limitée au regard des besoins et des aspirations d'une population beaucoup plus nombreuse.

Il convient donc de développer davantage les partenariats de mobilité légale, la formation professionnelle, la reconnaissance des compétences et l'accompagnement des candidats. La possibilité de partir légalement ne doit pas être opposée au développement du pays : elle peut également favoriser l'acquisition de compétences, les transferts de connaissances et les investissements productifs.

Le véritable enjeu est de faire de la mobilité un choix organisé et sécurisé, plutôt qu'une aventure imposée par le désespoir.

Construire une stratégie territorialisée : donner aux jeunes des raisons concrètes de rester

La lutte contre l'émigration irrégulière doit être intégrée dans une politique plus large de développement économique et d'aménagement du territoire.

Les départs ne concernent pas uniquement les grandes villes. Ils peuvent également trouver leur origine dans des territoires confrontés à la faiblesse des activités économiques, à la raréfaction des ressources naturelles, au manque d'infrastructures et à l'insuffisance des services publics.

Les réponses doivent donc être adaptées aux réalités locales.

Dans les territoires de pêche, il convient de soutenir la modernisation de la pêche artisanale, la transformation et la conservation des produits halieutiques, la valorisation des chaînes de commercialisation et la diversification des activités économiques.

Dans les territoires agricoles, les politiques publiques doivent favoriser l'accès à la terre, à l'eau, aux équipements, au financement et aux débouchés commerciaux. L'objectif est de permettre aux jeunes de construire des activités viables et rémunératrices.

Dans les villes, les efforts doivent porter sur la formation professionnelle, l'insertion dans les secteurs productifs, le développement de l'entrepreneuriat et l'amélioration de l'accès au financement.

Mais ces interventions ne produiront des résultats durables que si elles s'inscrivent dans une stratégie territoriale cohérente, avec des objectifs précis, des responsabilités clairement définies et des financements identifiés.

Une telle stratégie pourrait s'organiser autour de cinq chantiers :

Réaliser des enquêtes régulières sur les profils des candidats au départ, leurs motivations, leurs territoires d'origine, les réseaux mobilisés et les conséquences économiques et familiales de l'émigration pour mieux connaître le phénomène. Identifier les zones de départ les plus concernées et y concentrer des programmes adaptés aux ressources, aux compétences et aux besoins des populations. Poursuivre l'immatriculation des pirogues, améliorer les contrôles, sécuriser les dispositifs de subvention et développer progressivement les outils de suivi et de géolocalisation pour mieux asseoir la gouvernance maritime. Mobiliser les collectivités territoriales, les associations de jeunes, les organisations professionnelles, les familles et les leaders communautaires dans les actions de prévention. Publier régulièrement des données sur les départs, les interceptions, les disparitions, les recrutements légaux, les programmes territoriaux et les résultats obtenus pour s'astreindre à une obligation de résultats.

Il serait également pertinent de mettre en place une instance interministérielle de coordination associant notamment les départements chargés de l'intérieur, des affaires étrangères, de la jeunesse, de l'emploi, de la formation professionnelle, de la pêche, des transports, de l'économie et de l'aménagement du territoire.

Cette instance pourrait assurer le suivi d'une stratégie nationale, définir des indicateurs communs et publier un rapport annuel permettant d'évaluer les progrès accomplis.

L'approche doit rester pragmatique : expérimenter les dispositifs sur des territoires pilotes, mesurer leurs effets, corriger les insuffisances puis étendre les mesures qui ont démontré leur efficacité.

Faire de la confiance et de la souveraineté les fondements d'une nouvelle politique migratoire

La souveraineté d'un État ne se mesure pas uniquement à sa capacité à surveiller ses frontières et à contrôler les mouvements de ses citoyens. Elle se mesure également à sa capacité à garantir à ces derniers des conditions de vie dignes, des perspectives d'avenir et une réelle liberté de choix.

L'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît à toute personne le droit de circuler librement et de quitter tout pays, y compris le sien. La question n'est donc pas d'empêcher les Sénégalais de partir, mais de faire en sorte que leur décision ne soit pas dictée par l'absence d'alternatives ou par une situation de désespoir.

Une politique migratoire cohérente doit ainsi reposer sur une responsabilité partagée : protéger les personnes, lutter contre les réseaux criminels, organiser les mobilités légales et agir sur les facteurs économiques et sociaux qui alimentent les départs dangereux.

Cela suppose également une exigence de transparence. Les programmes annoncés doivent être suivis, les budgets engagés évalués et les résultats rendus publics. Les populations doivent pouvoir constater concrètement que les politiques de développement produisent des effets dans leur quotidien.

Le Sénégal dispose de ressources humaines, territoriales, maritimes et économiques considérables. Leur valorisation exige cependant une action publique mieux coordonnée, une gestion rigoureuse des ressources et une politique de développement qui ne laisse aucun territoire à l'écart.

En définitive, l'émigration irrégulière ne peut être combattue durablement par la seule répression. Elle est le produit de difficultés économiques, de frustrations sociales, de pressions familiales, de représentations idéalisées de l'étranger et, parfois, d'une perte de confiance dans les institutions.

Les défaillances relevées dans la gouvernance de la pêche artisanale illustrent, par ailleurs, la nécessité de renforcer la connaissance, l'identification et le contrôle des activités maritimes. Mais ces mesures ne prendront tout leur sens que si elles s'inscrivent dans une politique globale associant sécurité, prévention, développement territorial et mobilité légale.

Le défi est donc autant économique que social, institutionnel et politique. Il appelle une réponse interministérielle, territorialisée, mesurable et durable.

En définitive, l'objectif ne doit pas être de retenir les Sénégalais contre leur volonté, mais de leur permettre de choisir librement leur avenir.

Un État véritablement souverain ne se contente pas de contrôler les départs de ses citoyens. Il leur donne aussi de solides raisons de vouloir rester.

Mbaye NDIAYE

Docteur en géographie

Titulaire d'un DU 3e cycle en SIG et d'un mastère spécialisé en management de la performance

Directeur du collège de compétences Les leviers du Développement du parti TABAX/Construire

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Selon le CILMI, 5 192 personnes ont été interceptées en 2024, 407 déférées devant la justice et 105 corps repêchés en mer la même année. - Les arrivées de Sénégalais aux îles Canaries sont passées de 9 554 en 2024 à 4 918 en 2025, soit une baisse de 48,5 %. - L'article souligne que l'émigration irrégulière résulte de facteurs économiques, sociaux, psychologiques, politiques et institutionnels, et non du seul chômage.