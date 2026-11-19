Contributions

Auteur: Pr Ahmadou Aly MBAYE

Emploi et jeunesse au Sénégal : les scénarios d'une rupture nécessaire (Par Ahmadou Aly Mbaye)

Le Sénégal dispose d’une population exceptionnellement jeune : le recensement de 2023 situe à environ 75 % la proportion des habitants âgés de moins de 35 ans. La population en âge de travailler (14-65 ans) qui est à environ 60%, augmente au taux annuel de 3.3%, déversant sur le marché du travail un nombre de primo entrants supérieur à 300 000. Dans le même temps, le secteur productif montre très peu de dynamisme à créer des emplois de qualité. Les résultats de nos simulations, avec différents scénarios de futurs possibles pour l’emploi des jeunes au Sénégal, montrent la nécessité d’une rupture de tendance s’appuyant sur des politiques structurelles et institutionnelles audacieuses mais inévitables.

Croissance, emplois et productivité : la trajectoire à long terme du Sénégal

Selon l’ANSD, le taux de croissance du PIB en 2025 se situe à 6,5 %, largement expliqué par l’entrée en production du pétrole. Hors hydrocarbures, elle diminue à 2,4 %. En 2026, il est projeté à 2.5%, ce qui signifie un taux de croissance négatif du PIB par tête. Dans le même temps, l’enquête sur les entreprises modernes hors administration publique relève une baisse de 0,6 % de leurs salariés moyens entre 2023 et 2024. Quant aux effectifs industriels, ils ont reculé de 7,0 % en 2024, dont −8,3 % pour les activités manufacturières.

Sur le long terme, l’élasticité de l’emploi par rapport au PIB est estimée à 0,55 (Mbaye et al. 2021 Employement Creation Potential). Ce qui signifie que toute croissance du PIB de 10% générerait une croissance de l’emploi total de 5.5%. Cet indicateur moyen au niveau national cache cependant d’importantes disparités sectorielles. Les élasticités estimées sont de 0,10 pour les mines, 0,54 pour les industries manufacturières et 0,56 pour la construction. Elles atteignent 0,88 pour l’agro-transformation, 0,97 pour l’horticulture et 0,96 pour le tourisme. Le commerce informel affiche 1,14, tandis que les technologies de l’information et de la communication affichent 0,19 et les transports 0,24. Un coefficient élevé signale une forte réaction de l’emploi à la croissance sectorielle, mais pas nécessairement des emplois de bonne qualité ni des gains de productivité. En effet, certaines activités très intensives en main-d’œuvre, comme le commerce informel ou l’agriculture traditionnelle, affichent des niveaux élevés d’élasticité, mais les emplois correspondants exposent leurs détenteurs à des niveaux significatifs de précarité et de vulnérabilité. Par exemple, alors que l’agriculture représente 30% des emplois, en 2025, sa part dans le PIB n’est que de 17%, indiquant un faible niveau de productivité.

Pour apprécier le niveau de qualité des emplois, un indicateur habituellement utilisé est la productivité du travail qui détermine les revenus générés par ledit emploi. Les plus faibles niveaux de productivité sont ainsi observés dans le commerce, l’agriculture et les services. À l’opposé, les niveaux de productivité les plus élevés sont observés, dans les mines et dans la finance. Les secteurs d’activités affichant des niveaux de productivité décents et disposant de la capacité à créer des emplois de masse incluent : l’agro-industrie, le commerce formel, l’horticulture, le tourisme, l’industrie manufacturière légère, et d’autres secteurs relativement intensifs en main-d’œuvre.

Pour sortir du piège du chômage, du sous-emploi et de la précarité, deux défis politiques majeurs se posent au Sénégal : sa capacité à réaliser une croissance soutenue du PIB, et sa capacité à booster les secteurs créateurs d’emplois ou pouvant catalyser les activités créatrices d’emplois. La prise en charge de ces défis détermine les points de rupture entre les scénarios proposés.

Trois scénarios de futurs possibles

En croisant les statistiques internationales, nationales et nos propres estimations, nous avons pu réaliser une simulation de trois futurs possibles, concernant la situation de l’emploi à l’horizon 2035. Trois scénarios sont présentés : le scénario tendanciel, extrapolant la situation nationale sur les 20 dernières années ; le scénario intermédiaire, considérant des réformes politiques modérées et le scénario de transformation accélérée, qui suppose des mesures de politiques publiques plus audacieuses.

Scénario tendanciel : une perpétuation des tendances en cours

L’UNFPA situe la population sénégalaise à environ 18,9 millions en 2025, dont 59 % âgés de 15 à 64 ans. Avec un taux d’emploi (part des personnes employées dans la population en âge de travailler) des 15 ans et plus de 50,6 % (estimation OIT/Banque mondiale), le stock initial est arrondi à 6,0 millions de personnes occupées. Avec un taux de croissance moyen du PIB réel supposé de 4 % par an et une élasticité d’emploi de 0,55, l’emploi croîtrait de 2,2 % par an. Partant de 6,0 millions de personnes occupées en 2025, il atteindrait environ 7,46 millions en 2035 : soit 1,46 million d’emplois nets supplémentaires sur dix ans (en moyenne 146 000 par an, soit moins de 50% du nombre des primo entrants sur le marché du travail). La productivité du travail augmenterait de 1,76 % par an, soit près de 19 % sur la décennie. Ce résultat met en évidence un risque majeur : les emplois augmentent en nombre, mais pas assez vite pour conserver les taux d’emploi des années passées.

Les politiques correspondant à ce scénario seraient celles qui caractérisent le statu quo : des investissements dans le secteur extractif, des programmes ponctuels de recrutement public, des financements dispersés de microprojets et une formation insuffisamment reliée aux débouchés.

Les implications d’un tel scénario seraient dévastatrices. En particulier, elles pourraient amplifier la crise migratoire actuelle. En effet, si la migration obéit à des dynamiques complexes, loin de se résumer à la seule crise de l’emploi, lorsque les possibilités de progression professionnelle restent limitées, elle peut devenir une réponse à la faiblesse des perspectives de revenus, notamment chez les jeunes.

Scénario intermédiaire : modernisation des activités intensives en travail

Avec une croissance du PIB réel supposé de 5,5 % et une élasticité nationale d’emploi portée à 0.65, par changement de composition sectorielle de la production, l’emploi augmenterait de 3,575 % par an. Le stock atteindrait environ 8,52 millions en 2035, soit 2,52 millions d’emplois nets supplémentaires sur dix ans (252 000 par an en moyenne) et un taux d’emploi des 15 ans et plus proche de 54,3 %. Les politiques correspondantes impliqueraient, entre autres : irrigation et sécurisation foncière ; chaîne de froid, stockage, normes sanitaires et logistique pour l’horticulture ; équipements mutualisés et accès aux commandes publiques pour les artisans ; des investissements mieux ciblés ; des formations mieux orientées vers le marché du travail ; une modernisation des marchés, de l’artisanat et des services touristiques. La formalisation serait graduelle et liée à des avantages économiques vérifiables. Une attention particulière serait accordée aux entreprises féminines, dont les capacités de croissance peuvent être freinées par les charges domestiques et les contraintes d’accès aux actifs.

Scénario de transformation accélérée : croissance et recomposition productive

Avec une croissance du PIB réel supposé de 7 % et une élasticité nationale d’emploi hypothétiquement fixée à 0,75, l’emploi progresserait de 5,25 % par an. Le stock atteindrait environ 10,00 millions de personnes occupées en 2035, soit 4,00 millions d’emplois nets supplémentaires (400 000 par an en moyenne) et un taux d’emploi des 15 ans et plus proche de 63,7 %. La productivité du travail augmenterait d’environ 1,66 % par an, soit 17 % sur dix ans. Pour y arriver, le Sénégal devrait articuler une stratégie industrielle basée entre autres sur les chaînes agroalimentaires, les matériaux de construction, certains services professionnels et numériques, la logistique et le tourisme. Cela exigerait une énergie plus fiable et compétitive, des corridors de transport, une politique de concurrence efficace, une administration économique orientée vers le service aux entreprises, des zones de production dotées de services communs, ainsi qu’une formation technique et professionnelle adaptée. Les revenus générés par les hydrocarbures pourraient contribuer à financer ces biens publics, plutôt qu’à soutenir durablement des dépenses courantes.

Éviter le piège du scénario tendanciel

Le scénario tendanciel, qui reste pourtant le plus probable, étant donné les forces d’inertie caractérisant les politiques publiques depuis des décennies, devrait être conjuré à tout prix, pour éviter au pays une crise sociale et politique aigüe. Le dernier scénario est le plus ambitieux mais demandera un effort de pilotage et de suivi plus strict, avec un dispositif statistique adapté. Sur le plan budgétaire, les aides aux entreprises et les investissements publics devraient être appréciés à l’aune d’indicateurs vérifiables : emplois nets et durables créés, progression de la valeur ajoutée par travailleur, débouchés à l’exportation, meilleure intégration des fournisseurs locaux et répartition territoriale. Les activités à forte intensité de capital peuvent être utiles aux finances publiques, mais ne doivent pas être considérées comme une réponse aux problèmes d’emploi des jeunes. Sur le plan institutionnel, les politiques d’emploi ne sauraient être isolées des politiques visant le secteur privé. En effet, la création d’emplois productifs dépend avant tout de la croissance des entreprises. Il faut donc réduire les coûts de transaction, sécuriser les règles applicables au commerce, apurer les dettes dues aux entreprises tout en réduisant le pouvoir des cartels.

Ahmadou Aly Mbaye,

économiste sénégalais et

professeur d'économie à l'UCAD

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le recensement de 2023 situe à environ 75 % la proportion des habitants âgés de moins de 35 ans, et la population en âge de travailler augmente au taux annuel de 3,3 %, avec plus de 300 000 primo entrants sur le marché du travail. - Hors hydrocarbures, la croissance du PIB en 2025 est de 2,4 %, et il est projeté 2,5 % en 2026, ce qui signifie un taux de croissance négatif du PIB par tête. - L'élasticité de l'emploi par rapport au PIB est estimée à 0,55, et le scénario tendanciel prévoit 1,46 million d'emplois nets supplémentaires sur dix ans, soit moins de 50 % du nombre des primo entrants.