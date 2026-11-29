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Auteur: Sobel Aziz Ngom

Excision : quand l'interdit légal reste un devoir social

En novembre, une petite fille est morte à Sadatou, dans la région de Tambacounda. Excisée au lendemain de sa naissance, elle a succombé à une hémorragie pendant son évacuation vers l'hôpital. Elle avait deux jours.

Selon les informations rapportées, sa mère était pourtant opposée à l'excision. Cela n'a pas suffi à la protéger.

En apprenant ce drame, j'ai eu la même réaction que beaucoup de Sénégalais. Comment est-ce encore possible ? Vingt-sept ans après la loi qui interdit l'excision, après tant de campagnes, de spots radio et d'affiches, comment une famille peut-elle encore faire ce geste sur un nouveau-né ?

Depuis que j'ai pris la direction de Tostan, j'ai passé beaucoup de temps à écouter les communautés avec lesquelles nous travaillons. Je connaissais l'excision et ses conséquences. Mais c'est en parcourant les villages, en échangeant avec les femmes, les hommes et les jeunes, que j'ai commencé à mieux comprendre pourquoi cette pratique persistait.

J'y ai découvert ce que les spots de sensibilisation disent rarement. Ceux qui excisent leurs filles ne le font pas nécessairement par cruauté. Beaucoup croient profondément qu'exciser leur fille, c'est la protéger et lui assurer sa place parmi les siens. Pour eux, c'est un acte d'amour.

Je mesure ce que ce constat a de dérangeant, surtout au lendemain de la mort d'un nourrisson. Il n'excuse rien. Mais au-delà de l'indignation, refuser de comprendre ce qui pousse encore une famille à ce geste, c'est se priver des moyens de le prévenir durablement.

La loi est indispensable. Elle affirme les droits des filles, permet de sanctionner les violences et protège aussi celles dont l'entourage refuse de renoncer à la pratique. Le drame de Sadatou rappelle combien son application est essentielle. Il appartient désormais à la justice d'établir les responsabilités et de faire respecter les droits de cette enfant.

Pourtant, lorsqu'une pratique reste vécue comme une norme protectrice, la menace de la prison ne suffit pas toujours à la faire disparaître.

On n'abandonne pas facilement une pratique qu'on croit juste, surtout lorsqu'on pense que toute sa communauté l'attend de nous. Un spot radio peut dire à une mère de ne pas exciser sa fille. Il ne lui laisse ni le temps ni l'occasion d'en parler avec son mari, sa belle-mère ou l'imam du village, et d'arriver avec eux à cette conclusion.

C'est ce que permet l'éducation communautaire. Elle réunit les hommes, les femmes, les jeunes et les leaders religieux pour examiner ensemble leurs traditions à la lumière de ce qu'ils veulent tous : protéger leurs filles.

Car l'excision n'est pas simplement le choix d'une famille. C'est un contrat social, et un contrat ne se rompt pas seul. Il se remplace par un autre, conclu ensemble.

Ce nouveau contrat, cinquante-cinq villages de la région de Kolda ont choisi de le sceller publiquement le 15 novembre, en déclarant leur engagement à abandonner l'excision et le mariage d'enfants, à l'issue d'un processus d'éducation communautaire accompagné par Tostan.

Je connais le soupçon qui pèse sur ces cérémonies, et il m'arrive de le partager. Une déclaration ne garantit rien à elle seule. Mais elle permet à chaque famille de faire ce qu'elle n'oserait peut-être pas seule : renoncer sans craindre pour l'avenir de sa fille, parce que les voisins, la belle-famille et les aînés renoncent avec elle.

La recherche nous montre que ce changement est possible. Dans une étude publiée en 2009, la démographe sénégalaise Nafissatou J. Diop et Ian Askew ont évalué un programme d'éducation communautaire au Sénégal. Leurs résultats font état d'une évolution des attitudes et d'une réduction de la pratique chez les jeunes filles des communautés étudiées, par rapport aux communautés de comparaison.

Au Sénégal, l'excision recule, mais selon l'Enquête démographique et de santé de 2023, 13 % des filles de moins de quinze ans l'avaient déjà subie au moment de l'enquête. Derrière ce chiffre, il y a des vies, des familles et des enfants que nous devons protéger aujourd'hui.

Après vingt-sept ans d'interdiction, il est peut-être temps de donner à l'éducation communautaire une place plus importante dans notre réponse nationale. L'État et ses partenaires pourraient en faire un investissement durable, intégré aux politiques publiques et doté de moyens à la hauteur du défi, plutôt qu'une succession de projets limités dans le temps.

La loi doit continuer à protéger les filles et à sanctionner les violences. Mais pour les protéger durablement, il ne suffit pas de condamner une pratique. Il faut aussi transformer les conditions qui lui permettent de survivre.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Une fillette de deux jours, excisée au lendemain de sa naissance, est morte en novembre à Sadatou (Tambacounda) d'une hémorragie lors de son évacuation vers l'hôpital. - Selon l'Enquête démographique et de santé de 2023, 13 % des filles de moins de quinze ans avaient déjà subi l'excision au moment de l'enquête. - Le 15 novembre, cinquante-cinq villages de la région de Kolda ont déclaré publiquement leur engagement à abandonner l'excision et le mariage d'enfants.