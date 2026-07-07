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Auteur: Journal quotidien point Actu

il y a 1 jour

Exploitation des ressources minières de Matam : L’appel de 41 personnalités de la région

L’exploitation des phosphates d’Agnam entre dans une nouvelle phase. Face à l’urgence sociale marquée par un chômage endémique et l’exode rural, un collectif de 41 personnalités majeures de la région de Matam — réunissant anciens ministres, élus, universitaires, cadres et membres de la société civile — publie un appel pressant. Ils exhortent l’État, les entrepreneurs et les populations à s’unir pour transformer le potentiel agricole et les récentes découvertes minières en un véritable levier de croissance durable, inclusif et respectueux de l'environnement.

La région de Matam se trouve à la croisée des chemins. Dotée d’un potentiel agricole exceptionnel et enrichie par de récentes découvertes minières d'envergure, cette partie nord du Sénégal dispose désormais de toutes les cartes en main pour amorcer une transformation économique historique. Pourtant, le contraste reste saisissant : la jeunesse locale fait face à un taux de chômage particulièrement élevé, alimentant le fléau de l’exode rural et enfermant de nombreuses familles dans la précarité.

Face à cette situation paradoxale, un sursaut patriotique et citoyen s’est organisé. Un collectif diversifié et transpartisan de quarante et une personnalités de premier plan de la région vient de lancer un vibrant plaidoyer. Intitulé « Appel à l’État, aux élus, aux populations, aux entrepreneurs et aux cadres de la région de Matam », ce manifeste interpelle directement toutes les forces vives pour inverser la tendance.

Valoriser les ressources sur place pour briser le cycle de la précarité

Pour les signataires — parmi lesquels figurent l’ancien Garde des Sceaux Maître Malick Sall, l'ancien ministre Abdoulaye Sally Sall, des maires, des professeurs agrégés, des ingénieurs et des leaders de la société civile —, l’avenir de Matam ne peut plus se concevoir à travers des modèles d’extraction brute sans valeur ajoutée locale. L’enjeu crucial réside désormais dans la valorisation responsable et sur place des ressources minières et agricoles.

Le collectif soutient fermement qu’une exploitation bien encadrée constituera le moteur principal du développement économique et social de la région. En transformant les matières premières localement, Matam sera en mesure de créer des emplois durables, de fixer sa jeunesse sur son terroir et d’offrir des perspectives d’avenir dignes aux générations présentes et futures.

Une exigence absolue : le respect de la légalité et de l’environnement

Toutefois, les signataires avertissent que cette dynamique industrielle ne doit pas se faire au détriment des équilibres locaux. L’appel insiste lourdement sur la notion de « responsabilité ». Les futurs projets devront impérativement s’inscrire dans le respect strict des lois en vigueur, de la préservation de l’environnement et, surtout, des droits fondamentaux des populations locales.

Cet appel se veut un espace de concertation et d'action. Il invite l’État à jouer son rôle de régulateur et d’impulseur, les élus à porter le plaidoyer institutionnel, les cadres à apporter leur expertise technique, et les investisseurs à privilégier l’ancrage territorial. C’est à ce prix, estiment-ils, que les richesses du sous-sol et de la terre de Matam cesseront d'être une simple statistique macroéconomique pour devenir une réalité tangible dans le quotidien des populations.

Parmi les signataires, il y a entre autres Me Malick Sall – Avocat, Ancien Garde des Sceaux

• Abdoulaye Sally Sall – Ancien Ministre Conseiller, Maire de Nabadji, Opérateur économique, • Dr Mamadou Ndiade – Opérateur économique, Pharmacien, • Pr Ibrahima Thiam – Professeur agrégé en Économie et Finance,

• Pr Mamadou Abdoul Diop – Professeur agrégé de classe exceptionnelle, • Sory Gueladio Kane – Ancien Président de la Communauté rurale des Agnam, Mamadou Abdoulaye Deme – Ancien Député, • Djibril Diawara – Expert minier, Oumar Mamadou Yaya Deme – Ancien PCR de Nabadji, Opérateur économique, • Abdoulaye Sy – Professeur

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un collectif de 41 personnalités de Matam (anciens ministres, élus, universitaires) lance un appel pour transformer les ressources minières et agricoles en levier de développement durable. - L’appel insiste sur la valorisation locale des matières premières pour créer des emplois et lutter contre le chômage et l’exode rural dans la région. - Les signataires exigent le respect strict des lois, de l’environnement et des droits des populations dans les futurs projets d’exploitation.