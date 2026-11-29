Contributions

Auteur: Dr Pape Madické DIOP

Hommage à Cheikh Ahmadou Bamba YOUM Adieu Cheikh Bi… (Par Dr Pape Madické DIOP )

C’est avec gravité et émotion que j’ai appris le rappel à Dieu de notre frère Cheikh Ahmadou Bamba YOUM.

Un homme d’équilibre, droit, sincère et fidèle en amitié. Un Mouride Sadikh profondément attaché à l’enseignement de Serigne Touba et qui pouvait s’enorgueillir de sa proximité avec Serigne Saliou Mbacké et sa descendance. Il était aussi un admirateur de tous ceux qui ont permis à notre pays de surmonter les épreuves et lassitudes inévitables de la vie.

Il m’a pris en fraternité alors que je venais de rentrer de France au début des années 1990. Il m’a placé sous son aile, accompagné, conseillé et guidé. J’ai eu la chance et le privilège de croiser le chemin d’un homme d’une très grande générosité intellectuelle et morale. Un homme d’une grande humanité et qui savait faire humanité ensemble.

Il a été témoin et acteur de mes trajectoires professionnelles et personnelles. Sa famille, au sein de laquelle il était un pater familias aimant et respecté, est devenue mienne. Et il s’est installé dans la nôtre.

Dirigeant exigeant, respecté et infiniment humain, il a aidé nombre de nos compatriotes sénégalais et africains à garantir leur statut dans la société et à assumer leur part de dignité sociale.

Je lui rends hommage pour ce qu’il a été pour nous nous. Pour ce qu’il a accompli. Dans la discrétion et le désintéressement. Homme libre, homme de courage et de responsabilité, il a vécu dans l’honneur et la simplicité. Sans artifices. Mais avec le charisme qui impose le respect et la simplicité des gens vraiment distingués. C’est la marque des grands hommes.

En ce moment de peine et de recueillement, et au nom de tous les miens, j’exprime ma profonde compassion à ma sœur Awa Cheikh, à ses enfants, Ablaye au premier chef, aux parents et amis qui l’ont entouré de leur affection.

Qu’Allah, SWT, soit satisfait de lui et que Firdaws soit sa demeure éternelle !

Dr Pape Madické DIOP

Président de BEM

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'auteur a appris le rappel à Dieu de Cheikh Ahmadou Bamba YOUM, qu'il décrit comme un homme d'équilibre, droit, sincère et fidèle en amitié. - Cheikh Ahmadou Bamba YOUM l'a pris en fraternité à son retour de France au début des années 1990, l'accompagnant et le conseillant. - L'auteur exprime sa compassion à Awa Cheikh, aux enfants dont Ablaye, aux parents et amis, et prie pour que Firdaws soit sa demeure éternelle.