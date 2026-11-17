Contributions

Auteur: Papis Traoré

JOJ Dakar 2026, hier, aujourd’hui, demain : Une vision, une fierté, un héritage (Par Papis Traoré)

Il est des réussites qui dépassent l’événement qui les a fait naître. Les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 appartiennent à cette catégorie. Pour la première fois, l’Afrique a accueilli un rendez-vous olympique, et le Sénégal a eu l’immense honneur d’en être la terre d’accueil.

Derrière cette fierté nationale se dessine une réalité qui mérite d’être rappelée : les grandes réussites d’un pays se préparent longtemps avant que le monde ne les applaudisse.

C’est à cette lumière que doit être appréciée la contribution du président Macky Sall.

Lorsqu’il engageait la modernisation des infrastructures sénégalaises, à travers notamment le développement de Diamniadio, la construction du stade Abdoulaye-Wade, de Dakar Arena, la réalisation du TER et du BRT, Macky Sall inscrivait son action dans une ambition qui dépassait les besoins immédiats du pays.

Il s’agissait de transformer durablement le Sénégal, de renforcer son attractivité et de lui donner les moyens de répondre aux exigences des grands rendez-vous internationaux.

Cette vision a précédé les Jeux. Les Jeux en ont révélé toute la portée.

Lorsque Dakar obtenait en 2018 l’organisation des JOJ, le Sénégal disposait déjà de projets structurants engagés ou réalisés. Ces investissements allaient contribuer à créer un environnement favorable à l’accueil de cet événement historique.

Le stade Abdoulaye-Wade et Dakar Arena ont offert des équipements sportifs de premier plan. Le TER et le BRT ont participé à la modernisation de la mobilité. Diamniadio est devenu l’un des symboles de cette transformation territoriale.

Ces réalisations ne sauraient être réduites à leur dimension matérielle. Elles traduisent une certaine conception de l’action publique : celle qui consiste à investir aujourd’hui pour rendre possibles les ambitions de demain.

On peut discuter les choix politiques de Macky Sall, contester certaines orientations de sa gouvernance ou porter un regard critique sur son bilan. Mais reconnaître sa contribution à cette transformation ne devrait pas être une question d’appartenance politique.

La reconnaissance des réalisations d’un ancien chef d’État n’est pas un acte partisan. C’est aussi une exigence de mémoire et de justice historique.

La réussite des JOJ appartient naturellement à toute la nation : aux autorités qui ont poursuivi leur préparation, aux organisateurs, aux techniciens, aux volontaires et à ce peuple sénégalais dont l’hospitalité demeure une richesse incomparable.

Mais cette œuvre collective ne doit pas faire oublier celui qui a porté une part essentielle des investissements qui l’ont rendue possible.

Monsieur le Président Macky Sall,

Il est des décisions dont la véritable portée ne se révèle qu’avec le temps. Des investissements dont les fruits sont récoltés bien après leur réalisation. Des visions qui continuent de servir une nation lorsque leurs initiateurs ont quitté le pouvoir.

Les infrastructures réalisées sous votre présidence ont contribué à donner au Sénégal les moyens de recevoir la jeunesse du monde.

Et c’est peut-être là l’une des plus belles dimensions de votre héritage : avoir participé à bâtir un Sénégal capable de transformer une ambition continentale en réalité.

Aujourd’hui, les émotions des Jeux se seront dissipées. Les athlètes sont repartis. Les célébrations appartiendront aux souvenirs.

Mais les infrastructures demeureront, au service des Sénégalais et des générations futures.

Car les pouvoirs changent, mais les grandes visions continuent de vivre à travers ce qu’elles ont permis de construire.

Et lorsque l’Histoire retiendra Dakar 2026 comme un moment de fierté pour le Sénégal et pour l’Afrique, elle devra aussi se souvenir de ceux qui, bien avant les applaudissements, avaient contribué à en préparer les fondations.

Les Jeux s’achèvent. La fierté demeure. Et dans cette fierté sénégalaise, l’empreinte de Macky Sall a toute sa place.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'article affirme que le Sénégal a accueilli pour la première fois en Afrique un rendez-vous olympique avec les JOJ Dakar 2026. - Il soutient que les infrastructures réalisées sous Macky Sall (Diamniadio, stade Abdoulaye-Wade, Dakar Arena, TER, BRT) ont créé un environnement favorable à l'accueil de l'événement. - Il estime que la reconnaissance de la contribution de Macky Sall à ces réalisations ne devrait pas relever de l'appartenance politique.