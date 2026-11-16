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Auteur: Al Xalifa

JOJ Dakar 2026 : la démonstration est faite, place à l'ambition, la CAN en ligne de mire ! (par Al Xalifa)

Après avoir accueilli avec succès le premier événement olympique de l’histoire du continent africain, le Sénégal ne peut plus se contenter d’avoir démontré son savoir-faire. Il doit transformer cette reconnaissance internationale en une nouvelle ambition : accueillir la Coupe d’Afrique des nations.

Il y a des moments dans la vie d’une nation où les faits parlent plus fort que les discours. La clôture des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 est de ceux-là.

Le 13 novembre dernier, lorsque la flamme olympique s’est éteinte au village olympique de Diamniadio, le Sénégal ne refermait pas simplement deux semaines de compétitions. Il achevait une expérience historique : celle du premier événement sportif olympique jamais organisé sur le continent africain.

Et il faut mesurer la portée de cette réussite.

Près de 2 700 jeunes athlètes, issus de 204 comités nationaux olympiques, ont pris part aux compétitions dans 25 disciplines sportives et à travers 153 épreuves médaillées. Dakar, Diamniadio et Saly ont accueilli les délégations, les officiels, les accompagnateurs et les visiteurs venus des cinq continents.

Mais au-delà des chiffres, c’est l’image du Sénégal qui a été présentée au monde. Celle d’un pays capable d’accueillir, d’organiser, de mobiliser et de faire vivre un événement international de cette dimension. Celle d’une nation qui a su associer ses traditions, sa créativité, sa jeunesse et son hospitalité à l’universalité de l’idéal olympique.

La cérémonie d’ouverture avait donné le ton. La clôture est venue confirmer que le succès ne se limitait pas à la beauté d’un spectacle inaugural. Entre les deux, il y a eu des compétitions, des infrastructures mises à l’épreuve, des délégations à accompagner, des publics à accueillir, des bénévoles mobilisés et une organisation à faire fonctionner quotidiennement.

Le Sénégal a donc réussi bien davantage qu’une cérémonie. Il a réussi l’organisation d’un rendez-vous sportif international.

Quand le monde salue le Sénégal

La reconnaissance exprimée par le Comité international olympique constitue sans doute l’un des enseignements les plus importants de cette édition.

Sa présidente, Kirsty Coventry, n’a pas caché sa satisfaction. Elle a affirmé que les attentes avaient été largement dépassées et salué la capacité du Sénégal et de l’Afrique à relever ce défi. À la clôture, elle a adressé des paroles particulièrement fortes au peuple sénégalais, estimant que le pays avait toutes les raisons d’être fier de ce qu’il avait accompli.

Le geste a dépassé les simples félicitations protocolaires. Le CIO a tenu à distinguer plusieurs responsables sénégalais et membres de l’organisation en leur remettant des distinctions olympiques, notamment l’Ordre olympique en or au Premier ministre et au président du Comité d’organisation. Une reconnaissance institutionnelle qui témoigne de la satisfaction de l'instance olympique à l'égard du travail accompli.

La presse internationale a également largement relayé la réussite de ces Jeux. Des médias comme Associated Press, Reuters, l'AFP ou Deutsche Welle ont souligné le caractère historique de l'événement et la capacité du Sénégal à accueillir une compétition de cette ampleur. Les réactions des délégations, des athlètes et des responsables sportifs ont contribué à faire de Dakar 2026 une vitrine internationale pour le pays.

Il serait excessif de prétendre mesurer l'opinion de chaque citoyen du monde. Mais les témoignages publics, les appréciations du CIO et la couverture médiatique internationale dessinent un constat suffisamment clair : le Sénégal a suscité une reconnaissance qui dépasse largement ses frontières.

Ce résultat est d'autant plus remarquable qu'il ne repose pas uniquement sur les performances des organisateurs. Il repose aussi sur le comportement des Sénégalais. La ferveur des spectateurs, l'accueil réservé aux délégations, l'engagement des bénévoles et l'enthousiasme autour des compétitions ont donné corps à cette fameuse teranga sénégalaise.

Le monde n'a pas seulement vu des stades et des infrastructures. Il a rencontré un peuple.

Une réussite sportive qui appartient aussi à la jeunesse sénégalaise

Il serait injuste de parler de Dakar 2026 sans évoquer les performances de nos athlètes.

Avec cinq médailles d'or, dont trois en lutte, le Sénégal a réalisé une performance qui mérite d'être saluée. L'or historique remporté par la jeune Élisabeth Diatta en lutte de plage restera notamment comme un symbole fort de cette édition.

Pour la première fois, le Sénégal a remporté une médaille d'or olympique. Ce résultat donne une dimension supplémentaire à ces Jeux et rappelle que l'organisation d'un événement sportif doit aussi servir à révéler les talents nationaux.

Ces jeunes athlètes représentent peut-être le plus bel héritage que Dakar 2026 puisse laisser au pays. Ils montrent que l'ambition internationale ne doit pas se limiter à accueillir les champions du monde : elle doit aussi consister à les faire émerger chez nous.

C'est précisément là que réside l'un des enjeux majeurs de l'après-JOJ. Les investissements consentis, les équipements réalisés, l'expérience acquise et les partenariats noués doivent désormais bénéficier durablement au sport sénégalais.

Une réussite événementielle qui ne se prolongerait pas par une politique ambitieuse de formation, de détection et d'accompagnement des jeunes talents serait une occasion incomplètement saisie.

Après les JOJ, la CAN devient une ambition naturelle

Dès lors, une question s'impose : que doit faire le Sénégal de cette réussite?

Il serait difficilement compréhensible que le pays se contente de célébrer le succès de Dakar 2026 sans chercher à lui donner une suite à la hauteur de l'événement.

Le Sénégal a démontré qu'il pouvait accueillir une compétition internationale, coordonner des acteurs multiples, mobiliser ses territoires et offrir au monde une expérience sportive et culturelle de qualité. Il dispose désormais d'un capital de confiance et d'une expérience organisationnelle qu'il serait dommage de ne pas valoriser.

La prochaine étape doit être la Coupe d'Afrique des nations.

Le Sénégal a accueilli la CAN en 1992. Plus de trente ans après, il doit envisager un retour au premier plan de l'organisation du football continental. Les infrastructures disponibles, l'expérience acquise à l'occasion des JOJ et la visibilité internationale nouvellement renforcée constituent des arguments sérieux pour construire une candidature.

Le calendrier offre une occasion concrète. La Confédération africaine de football a décidé de revenir à l'organisation de la CAN tous les deux ans. Après les éditions de 2027 et 2028, les prochaines échéances sont désormais annoncées pour 2031 et 2033.

Le Sénégal doit donc se positionner résolument pour l'une de ces deux éditions.

Il ne s'agit pas de déposer une candidature de circonstance, portée par l'euphorie des Jeux. Il s'agit de construire un véritable projet national, avec une stratégie, un calendrier, un budget, des engagements institutionnels et une vision claire de l'héritage attendu.

Les JOJ ont permis de démontrer une capacité d'organisation. La CAN doit permettre de la consolider.

Il faudra naturellement évaluer les besoins complémentaires : nombre de stades homologués, infrastructures d'entraînement, capacités hôtelières, transports, sécurité, billetterie, couverture médicale et coordination entre les différentes villes hôtes. Il faudra également garantir la maintenance des équipements et veiller à ce que les investissements consentis ne deviennent pas des charges sans utilisation durable.

Mais ces défis ne doivent pas décourager l'ambition. Ils doivent constituer le cahier des charges de la candidature.

Le Sénégal n'a plus à se demander s'il est capable d'accueillir un grand événement. Il doit désormais se donner les moyens de le faire régulièrement et dans les meilleures conditions.

Le statut de champion d'Afrique : une réalité que le terrain a inscrite dans les esprits

Cette ambition sportive s'inscrit aussi dans un contexte particulier : celui du contentieux relatif à la finale de la dernière Coupe d'Afrique des nations, désormais soumis au Tribunal arbitral du sport.

Il convient de respecter pleinement cette procédure. Le TAS a vocation à examiner les arguments des parties et à rendre une décision qui devra être prise en considération. Il ne serait ni sérieux ni responsable de prétendre préjuger de son issue.

Mais il existe une autre dimension, celle de la mémoire sportive et populaire.

Le Sénégal a disputé cette finale, l'a remportée sur le terrain et a célébré ce succès avec ses joueurs, son encadrement et des millions de supporters. Dans les esprits de nombreux Sénégalais et de tous ceux qui ont vécu cette rencontre comme un événement sportif, le Sénégal demeure le champion d'Afrique issu de cette finale.

Une décision arbitrale pourra avoir des conséquences juridiques et sportives sur le palmarès officiel. Elle ne pourra cependant pas effacer les images, les émotions et le souvenir d'une victoire vécue sur le terrain.

Il faut savoir distinguer les deux plans. Le droit sportif doit suivre son cours. La mémoire du football, elle, appartient aussi aux joueurs, aux supporters et à tous ceux qui ont assisté à cette confrontation.

Et c'est là que se trouve une vérité fondamentale : en définitive, c'est le terrain qui compte.

Cette conviction ne doit toutefois pas enfermer le Sénégal dans une querelle ou dans une posture défensive. Elle doit au contraire nourrir une ambition plus grande : celle d'un pays qui entend prendre toute sa place dans le football africain, non seulement par les résultats de son équipe nationale, mais aussi par sa capacité à contribuer au rayonnement et à l'organisation du sport continental.

La candidature à la CAN doit être envisagée dans cet esprit. Elle est une ambition nationale qui dépasse les péripéties d'un contentieux.

Faire de Dakar 2026 un héritage, pas un souvenir

Il serait cependant trop facile de ne retenir de ces Jeux que les images de la cérémonie d'ouverture, les applaudissements de la clôture et les félicitations internationales.

Une réussite de cette ampleur oblige à regarder l'avenir avec lucidité.

Les interrogations relatives au coût de l'organisation, à la situation économique des ménages, aux activités affectées par les aménagements et à la maintenance des infrastructures doivent être entendues. Elles ne diminuent pas nécessairement la portée de la réussite organisationnelle, mais rappellent que tout grand événement doit être évalué aussi à l'aune de son utilité sociale et économique.

Le véritable succès de Dakar 2026 se mesurera donc dans les années à venir : à la fréquentation des infrastructures, à la progression du sport scolaire et fédéral, à la formation des encadreurs, à l'émergence de nouveaux talents, au développement du tourisme et à la capacité du pays à attirer d'autres manifestations internationales.

La CAN pourrait être le prochain grand rendez-vous de cette stratégie. Mais elle ne saurait être une fin en soi. Elle doit s'inscrire dans une politique sportive cohérente, articulée autour de la jeunesse, de la formation, de l'économie du sport et du rayonnement international du Sénégal.

Le moment de passer de la fierté à l'ambition

Dakar 2026 a apporté une réponse à ceux qui doutaient de la capacité de l'Afrique à accueillir un événement olympique. Le Sénégal a relevé le défi et reçu, au-delà des frontières nationales, une reconnaissance qui doit être appréciée à sa juste valeur.

Mais les grandes nations ne se construisent pas seulement sur leurs réussites passées. Elles savent transformer les moments de reconnaissance en nouvelles perspectives.

Le Sénégal a aujourd'hui une responsabilité : ne pas laisser retomber l'élan de Dakar 2026. Il doit capitaliser sur l'expérience, préserver les acquis, corriger les insuffisances et ouvrir un nouveau chapitre de son ambition sportive.

Accueillir la CAN 2031 ou 2033 serait une suite logique, mais aussi un signal adressé à l'Afrique et au monde : le Sénégal ne veut pas seulement être le pays qui a réussi les premiers

Jeux olympiques organisés sur le continent. Il veut devenir une référence durable dans l'organisation des grands rendez-vous sportifs.

La cérémonie d'ouverture avait fait rêver. Les deux semaines de compétition ont confirmé la capacité d'organisation. Les félicitations du CIO ont consacré la reconnaissance internationale.

Le Sénégal a montré au monde qu'il était capable. Il lui appartient désormais de démontrer qu'il a de l'ambition. Après Dakar 2026, la CAN n'est plus un rêve lointain : elle doit devenir un objectif national.

Al Xalifa (citoyen sénégalais)

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Sénégal a accueilli le premier événement olympique organisé sur le continent africain, avec près de 2 700 jeunes athlètes issus de 204 comités nationaux olympiques dans 25 disciplines. - La présidente du CIO, Kirsty Coventry, a salué une réussite dépassant les attentes, et l'Ordre olympique en or a été remis au Premier ministre et au président du Comité d'organisation. - Le Sénégal a remporté cinq médailles d'or, dont trois en lutte, avec l'or historique d'Élisabeth Diatta en lutte de plage, une première pour le pays.