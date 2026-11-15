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Joj Dakar 2026: Macky Sall, la médaille d’exception [Par Abdoulaye Bocar Demba Cissé]

Auteur: Abdoulaye Bocar Demba Cissé

3405 Lectures 11 Commentaires | English
Joj Dakar 2026: Macky Sall, la médaille d’exception [Par Abdoulaye Bocar Demba Cissé]

Joj Dakar 2026: Macky Sall, la médaille d’exception [Par Abdoulaye Bocar Demba Cissé]

Son action est restée visible tout au long des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Lui, c’est le président Macky Sall.

Derrière les performances des athlètes, les médailles remportées, l’effervescence des compétitions et la mobilisation du Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), il y a également un héritage matériel et institutionnel qui mérite d’être rappelé. Celui d’un projet dont les premières grandes étapes ont été franchies sous la présidence de Macky Sall.

L’histoire des JOJ Dakar 2026 commence en effet bien avant la cérémonie d’ouverture. Elle remonte au dossier de candidature porté par le Sénégal, à la mobilisation diplomatique auprès du Comité international olympique et à la décision historique, prise en octobre 2018, d’attribuer au Sénégal l’organisation de cette compétition. Une première pour le continent africain, qui a ainsi obtenu l’opportunité d’accueillir un événement olympique de cette dimension.

L’héritage de cette ambition se lit aujourd’hui à travers les infrastructures qui ont accueilli les compétitions et facilité la mobilité des délégations. À Diamniadio, deux équipements emblématiques portent notamment cette empreinte : le stade Abdoulaye Wade, inauguré en 2022, et la Dakar Arena. Deux réalisations majeures qui ont contribué à doter le Sénégal d’infrastructures sportives aux standards internationaux.

À ces équipements s’ajoutent les investissements engagés dans la modernisation du réseau de transport. Le Train express régional (TER), dont la première phase reliant Dakar à Diamniadio a été mise en exploitation commerciale en décembre 2021, constitue un autre élément important de cet héritage. Son prolongement jusqu’à l’aéroport international Blaise-Diagne, mis en service en septembre 2026, est venu compléter cette infrastructure et faciliter les déplacements des délégations internationales.

D’autres équipements ont également enrichi le dispositif des Jeux. Le stade Léopold Sédar Senghor, après plusieurs années de fermeture et de réhabilitation, a retrouvé son activité en 2025. Le complexe Iba Mar Diop et le complexe de la Tour de l’Œuf ont, quant à eux, bénéficié de travaux de rénovation et de modernisation pour accueillir plusieurs disciplines olympiques.

Ces dernières étapes ont été conduites sous les autorités qui ont succédé à Macky Sall, dans la continuité du projet Dakar 2026.

Il serait donc réducteur de raconter les JOJ Dakar 2026 en se limitant aux seules performances sportives ou au travail du COJOJ.

La réussite d’un événement de cette envergure est le résultat d’une chaîne de responsabilités, d’une vision initiale, d’investissements successifs et d’un travail de continuité institutionnelle et ça, c’est ce que ke president Macky Sall a fait.

Ainsi, Macky Sall occupe une place particulière dans cette histoire. C’est sous sa présidence que le Sénégal a décroché l’organisation de ces Jeux, posé les bases de plusieurs infrastructures structurantes et engagé un projet dont les retombées dépassent largement les deux semaines de compétition.

Au terme de cette édition historique, les athlètes repartent avec leurs médailles, le COJOJ avec le mérite de l’organisation et le Sénégal avec un patrimoine sportif et infrastructurel renforcé.

Mais dans le registre de l’héritage et de la vision initiale, une autre médaille mérite d’être évoquée : celle de Macky Sall. Une médaille d’exception, pour avoir porté le rêve olympique africain jusqu’aux portes de Dakar et engagé le Sénégal sur la voie de cette première historique.

Abdoulaye Bocar Demba Cissé, instituteur à la retraite

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- L'article rappelle que c'est sous la présidence de Macky Sall que le Sénégal a obtenu l'organisation des JOJ Dakar 2026, décision prise en octobre 2018. - Il cite comme héritage de cette période le stade Abdoulaye Wade inauguré en 2022, la Dakar Arena et la première phase du TER mise en service en décembre 2021. - Il précise que la rénovation du stade Léopold Sédar Senghor, du complexe Iba Mar Diop et du complexe de la Tour de l'Œuf a été conduite sous les autorités ayant succédé à Macky Sall.
Auteur: Abdoulaye Bocar Demba Cissé
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Commentaires (11)

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    Le sicilien il y a 12 heures
    Macky est le principal artisan de cette réussite.
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    Ah les Apéristes il y a 12 heures
    C'est fini Macky d'hier. Rendez plutôt hommages aux Sénégalais et à tous ceux qui ont œuvré à la belle réussite de cette organisation. Macky n'avait rien débuté. Enfin, Soyez moins Politicien , félicitez au moins même si c'est pas sincère, le Président Diomaye Faye qui a y crû, au moment où bcp en doutaient où s'en fichaient royalement.
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    Hypocrisie il y a 11 heures
    @Ah les Apéristes  C'est bien ça votre probleme mm si tu detestes quelqun reconnait lui ses merites ou à défaut évite de le calomnier c'est pire que le mensonge.
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    Citoyen il y a 11 heures
    La récompense divine est plus précieuse que tout.
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    Xeme il y a 12 heures
    Continuez de vous masturber le cerveau, voir si vous allez jamais réussir à transformer ce démon en humain.
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    Karim-USA il y a 12 heures
    Médaille de la mort, je dirais moi, 38 jeunes Sénégalais sont morts durant les JOJ et pas une minute de silence n’a été observé dans aucun stade. Et 6 personnes sont mortes dans les inondations juste avant. Si Macky n’avait pas fait un horrible travail pendant 12 ans d’appauvrissement du Sénégal, de vols et meurtres, de dettes cachées et d'enrichissement de le France, etc. En outre, nous remercions chaleureusement Ousmane SONKO et Madame la Ministre Khady Diène Gaye pour la réussite de ces JOJ.
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    Mansour il y a 12 heures
    Arretez de jouer avec le peuple ,fimalement vous vous moquez des gens
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    Diouf SEnghor il y a 12 heures
    JOJ c'est aussi la réussite de Adji SARR qui avait réussi à traire le gland du OUsteman Sanko devenu corrupteur de la jeunesse .
    Heureusement qu'il était surveillé pendant les jeux pour ne pas trainer dans les stades...
    Le gland à dissoudre de l' assemblee
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    Thiaroye 444 il y a 11 heures
    Qu'il aille se faire voir ce gros lard et crimiminel et ces crimes vont le ratrapper pour bientôt.
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    Sonic il y a 9 heures
    Sacrés Apéristes ! Tout un laïus pour nous demander de nous prosterner à nouveau devant leur roitelet, alors qu avec l'ardoise salée qu il a laissé , ces dettes insoutenables, nos autorités auraient pu simplement renoncer.
    En ce moment, saluons plutôt le courage de tous ceux qui se sont attachés à ne pas reculer et à sauver notre honneur !
  • avatar
    bluffeur il y a 7 heures
    un grand bluffeur qui espérait pouvoir bluffer pour rester au pouvoir jusqu à organiser les jeux. Il n'est pas là et tout s'est bien passé cela montre que nul n'est indispensable Et demain aussi ceux qui sont là partiront et il y aura d'autres qui organiseront etqui réussiront très bien Ceux qui sont là doivent en tirer des leçons Les présents au stade tout comme les absents (...) Les absents ont toujours tort !

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