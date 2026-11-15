Joj Dakar 2026: Macky Sall, la médaille d’exception [Par Abdoulaye Bocar Demba Cissé]
Son action est restée visible tout au long des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Lui, c’est le président Macky Sall.
Derrière les performances des athlètes, les médailles remportées, l’effervescence des compétitions et la mobilisation du Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), il y a également un héritage matériel et institutionnel qui mérite d’être rappelé. Celui d’un projet dont les premières grandes étapes ont été franchies sous la présidence de Macky Sall.
L’histoire des JOJ Dakar 2026 commence en effet bien avant la cérémonie d’ouverture. Elle remonte au dossier de candidature porté par le Sénégal, à la mobilisation diplomatique auprès du Comité international olympique et à la décision historique, prise en octobre 2018, d’attribuer au Sénégal l’organisation de cette compétition. Une première pour le continent africain, qui a ainsi obtenu l’opportunité d’accueillir un événement olympique de cette dimension.
L’héritage de cette ambition se lit aujourd’hui à travers les infrastructures qui ont accueilli les compétitions et facilité la mobilité des délégations. À Diamniadio, deux équipements emblématiques portent notamment cette empreinte : le stade Abdoulaye Wade, inauguré en 2022, et la Dakar Arena. Deux réalisations majeures qui ont contribué à doter le Sénégal d’infrastructures sportives aux standards internationaux.
À ces équipements s’ajoutent les investissements engagés dans la modernisation du réseau de transport. Le Train express régional (TER), dont la première phase reliant Dakar à Diamniadio a été mise en exploitation commerciale en décembre 2021, constitue un autre élément important de cet héritage. Son prolongement jusqu’à l’aéroport international Blaise-Diagne, mis en service en septembre 2026, est venu compléter cette infrastructure et faciliter les déplacements des délégations internationales.
D’autres équipements ont également enrichi le dispositif des Jeux. Le stade Léopold Sédar Senghor, après plusieurs années de fermeture et de réhabilitation, a retrouvé son activité en 2025. Le complexe Iba Mar Diop et le complexe de la Tour de l’Œuf ont, quant à eux, bénéficié de travaux de rénovation et de modernisation pour accueillir plusieurs disciplines olympiques.
Ces dernières étapes ont été conduites sous les autorités qui ont succédé à Macky Sall, dans la continuité du projet Dakar 2026.
Il serait donc réducteur de raconter les JOJ Dakar 2026 en se limitant aux seules performances sportives ou au travail du COJOJ.
La réussite d’un événement de cette envergure est le résultat d’une chaîne de responsabilités, d’une vision initiale, d’investissements successifs et d’un travail de continuité institutionnelle et ça, c’est ce que ke president Macky Sall a fait.
Ainsi, Macky Sall occupe une place particulière dans cette histoire. C’est sous sa présidence que le Sénégal a décroché l’organisation de ces Jeux, posé les bases de plusieurs infrastructures structurantes et engagé un projet dont les retombées dépassent largement les deux semaines de compétition.
Au terme de cette édition historique, les athlètes repartent avec leurs médailles, le COJOJ avec le mérite de l’organisation et le Sénégal avec un patrimoine sportif et infrastructurel renforcé.
Mais dans le registre de l’héritage et de la vision initiale, une autre médaille mérite d’être évoquée : celle de Macky Sall. Une médaille d’exception, pour avoir porté le rêve olympique africain jusqu’aux portes de Dakar et engagé le Sénégal sur la voie de cette première historique.
Abdoulaye Bocar Demba Cissé, instituteur à la retraite
Commentaires (11)
Heureusement qu'il était surveillé pendant les jeux pour ne pas trainer dans les stades...
Le gland à dissoudre de l' assemblee
En ce moment, saluons plutôt le courage de tous ceux qui se sont attachés à ne pas reculer et à sauver notre honneur !
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