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Auteur: Prof. Thierno THIOUNE

La dette du Sénégal, l'audit Deloitte et le FMI (Par Prof. Thierno THIOUNE)

Une maxime de la finance publique résume la situation du Sénégal : un État peut vivre à crédit, il ne peut pas vivre sans crédibilité.

En effet, à la dernière nouvelle, le Sénégal a retenu le cabinet Deloitte pour auditer sa dette publique. C'est une étape pour remplir les conditions d'un programme du FMI de 2,2 milliards de dollars. Deloitte a été choisi en octobre, et Bloomberg l'a révélé le 13 novembre 2026.

Ce choix arrive à un moment très tendu. Le 3 novembre, l'Assemblée nationale a rejeté la loi de finances rectificative 2026. La LFI 2027 devrait connaitre le même sort. Juste avant, Moody's avait abaissé la note du Sénégal en devises de Caa2 à Ca. Selon l'agence, le faible soutien parlementaire risquait de bloquer les conditions préalables du FMI.

Nous ne sommes donc plus dans un débat comptable. Nous sommes dans une crise de confiance qui touche à la fois l'économie, la politique et les institutions.

. Pourquoi un nouvel audit après celui de Mazars ?

« Encore un audit ? On connaît déjà le diagnostic ! » Seriez tentés de dire certains. Nous répondons par une image : Mazars a fait l'inventaire, Deloitte doit en faire la certification.

Trois raisons justifient ce second audit.

La première raison est liée à la nature du travail de Mazars. Ce n'était pas un audit au sens strict, mais une « conciliation accommodante des données budgétaires ». Le ministère des finances explique que Mazars a rapproché les chiffres de l'État de ceux des créanciers et des partenaires financiers. C'est indispensable, mais ce n'est pas une certification indépendante des comptes.

La deuxième raison est relative à la non publication du rapport Mazars. Le bulletin statistique de la dette est paru le 14 juillet 2026, après dix-huit mois. Il s'appuie sur Mazars sans publier le rapport lui-même. C'est comme un tribunal qui rend son verdict sur la base d'une enquête que personne n'a pu lire.

Le FMI, qui a supervisé ce premier travail, demande désormais un nouvel audit indépendant à cet effet.

La troisième raison concerne le périmètre de la dette. Pendant longtemps, une question est restée ouverte. Ni la Cour des comptes ni Mazars n'avaient intégré la dette des entreprises publiques dans leurs calculs. Les entreprises publiques, les arriérés intérieurs et les montages hors bilan restent les zones d'ombre classiques.

Au demeurant, il est important de considérer à ce stade un point de prudence : le mandat exact de Deloitte n'a pas été rendu public. Cependant, il est possible d’avancer que le premier audit a établi le diagnostic, le second doit le rendre incontestable, à Dakar comme à Washington.

Pour rappel les chiffres de ce qu'a conclu Mazars donnent le tournis. La dette de l’Etat central était annoncée à 74,4 % du PIB fin 2023. Elle atteignait 111 %, puis 118,8 % fin 2024. L'encours de l'ensemble du secteur public est passé de 11 219 milliards de FCFA en 2019 à 25 583 milliards fin 2024.

Rapporté au PIB, il passe de 81,8 % à 128,6 %. La part de l'État central sur ces 25 583 milliards, c’est à dire 23 667 milliards, relève directement de l'administration centrale, soit environ 93 % du total.

Pour le grand public, cela veut dire une chose simple : la dette a plus que doublé en cinq ans. Avec 25 583 milliards de FCFA, on pourrait financer environ quatre budgets de l'État.

Le FMI va encore plus loin. Il estime la dette à 132 % du PIB fin 2024. Il évalue aussi la « dette mal déclarée » à plus de 11 milliards de dollars, sur la base des chiffres de fin 2023. Son ancien chef de mission, Eddy Gemayel, a parlé d'une décision très consciente de sous-estimer la dette. Selon lui, cela a permis au Sénégal d'emprunter davantage et à de meilleurs taux.

Deux comparaisons aident à situer l'affaire :

. La Grèce en 2009 : son déficit déclaré a été révisé de moins de 4 % à plus de 12 % du PIB. C'est le début de la crise de l'euro.

, Le Mozambique en 2016 : environ 2 milliards de dollars de dettes cachées, puis le défaut de paiement.

Le Sénégal n'est ni la Grèce ni le Mozambique. Mais il a appris la même leçon : les chiffres faux coûtent toujours plus cher que les chiffres vrais.

. Les effets dans le contexte actuel

Relativement aux finances publiques, le Sénégal doit trouver les moyens de couvrir ses besoins de financement bruts qui sont estimés à environ 26 % du PIB en 2026. Il doit faire face à un service de la dette qui atteindra environ 14 870 milliards de FCFA entre 2026 et 2028. Il doit trouver également les solutions suite à une la loi de finances rectificative rejetée qui prévoyait un déficit porté à 7,6 % du PIB.

Au sujet des effets sur les marchés, le Sénégal a plus de 7 milliards de dollars d'obligations internationales en circulation que Standard & Poor’s juge désormais « extrêmement probable » un échange de dette en situation de détresse, ou un défaut.

Sur le plan politique, l'économie se retrouve otage de la politique. La majorité parlementaire détient 130 sièges sur 165. Son président, aujourd'hui président de l'Assemblée, a posé une condition : aucun vote sur le budget sans encadrement légal préalable des fonds spéciaux. Invraisemblablement, la majorité réclame la transparence, et c'est justement ce qui bloque le texte qui devait l'organiser.

Pour les ménages, concrètement, cela signifie des taux d'intérêt élevés sur le marché régional, un investissement public freiné, une pression sur les dépenses sociales…

Le résultat au bout de la course : la dette cachée d'hier devient l'impôt visible de demain.

. Ce que cela change pour les négociations avec le FMI

Le calendrier est serré. Le 1er septembre dernier, Dakar et les services du FMI ont conclu un accord sur un programme de 36 mois d'environ 2,2 milliards de dollars. Mais le conseil d'administration du FMI ne l'examinera qu'après plusieurs démarches, dont la désignation d'un auditeur.

L'audit Deloitte a donc d'abord une fonction de signal. Il sert à montrer la bonne foi du Sénégal.

Mais il ne suffit pas. Il reste trois obstacles.

Le budget en est le premier obstacle. Le FMI veut un cadre budgétaire compatible avec les politiques convenues, et il suit de près le budget rectificatif 2026 et le budget 2027. Tant que l'Assemblée ne les a pas votés, l'accord du 1er septembre reste lettre morte.

Le second obstacle concerne les créanciers. Le gouvernement a accepté un traitement de sa dette dans le cadre commun du G20. Il vise un premier décaissement du FMI puis un accord avec ses créanciers en décembre. À titre de comparaison, la restructuration de la Zambie a duré environ quatre ans.

Le dernier obstacle est relatif au calendrier. À partir du 2 décembre, le président pourra dissoudre l'Assemblée. Le 13 mars 2027, il faudra payer environ 400 millions d'euros sur l'eurobond 2028.

Nous alertons qu’il n’y aura un feu vert du FMI que si, et seulement si, le Sénégal parvient à aligner trois éléments que sont : un audit crédible ; un budget voté ; et des assurances de financement de la part des créanciers.

Le Sénégal a payé cher la « dissimulation révélée ». Il ne doit pas payer en plus le prix de la désunion. Le FMI ne prête pas sur la bonne foi : il prête sur des chiffres vérifiés et sur des institutions qui fonctionnent.

Prof. Thierno THIOUNE

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Sénégal a retenu le cabinet Deloitte pour auditer sa dette publique, une étape pour remplir les conditions d'un programme du FMI de 2,2 milliards de dollars. - Le 3 novembre, l'Assemblée nationale a rejeté la loi de finances rectificative 2026, et Moody's a abaissé la note du Sénégal en devises de Caa2 à Ca. - Selon le FMI, la dette atteint 132 % du PIB fin 2024 et la « dette mal déclarée » est évaluée à plus de 11 milliards de dollars sur la base des chiffres de fin 2023.