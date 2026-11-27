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Auteur: SENEWEB NEWS

La grandeur n’est pas constitutionnalisée (Par Babacar Justin Ndiaye)

Le Président Ousmane Sonko a rappelé, jeudi soir, la démission du Général De Gaulle consécutivement au référendum perdu du mois d’avril 1969.

Le fait est exact. Son évocation peut avoir valeur de référence intéressante dans l’actuel et ténébreux moment où des hoquets politiques font vibrer dangereusement le fonctionnement des institutions du Sénégal.

Le parallèle – bien que fascinant et tentant – requiert un adéquat éclairage.

Dans la France de l’été 1969, le Président Charles de Gaulle possédait une majorité parlementaire (de vrais godillots du gaullisme) mais perdit un référendum organisé dans le contexte post-séisme de Mai 68.

Dans le Sénégal d’aujourd’hui, aucun référendum n’est à l’ordre du jour. Ce sont des élections locales et législatives qui sont susceptibles d’être organisées à partir du décret d’un Président sans majorité à l’Assemblée nationale.

En outre, réélu, en 1965, pour un septennat, le Général De Gaulle mettait confortablement le cap sur l’année 1972. Son mandat était en béton armé. Aucun souci de légitimité ; et aucun spectre embêtant de cohabitation à l’horizon. Mieux la France s’ennuyait dans une certaine expansion économique.

C’est donc sous un ciel politiquement serein et socialement paisible que le fondateur de la Vème République entreprit un faisceau de réformes dictées par une vision audacieuse, à cheval sur les idées de rénovation de l’époque.

Ainsi le référendum de l’année 1969 envisagea deux ruptures majeures qui évidemment dérangèrent les forces de l’inertie.

Primo, il s’agissait d’effacer le jacobinisme administratif et territorial par le biais d’une Régionalisation adossée aux DATAR (délégations à l’aménagement du territoire et à l’action régionale).

Secundo, De Gaulle voulait, dans le monde du travail, secouer structurellement l’entreprise, en la rendant un peu moins patronale et un peu plus ouvrière. Le credo était la Participation. Par mimétisme, cela donnera la « participation responsable » chère au PS sénégalais et au syndicaliste Madia Diop.

C’était la fin des années 60, moment où l’économiste américain de gauche, John Kenneth Galbraith, enseignait que « les vrais propriétaires de l’entreprise ne sont pas les actionnaires mais les membres de la technostructure ». Autrement dit : les cadres et es travailleurs.

On voit bien, à travers ces deux thèmes, que le référendum du Général De Gaulle (rappelé par le Président Ousmane Sonko) se situait à la périphérie des Institutions ; tandis que les prochaines et sérieuses échéances sénégalaises nous catapulteront dans la matrice des Institutions.

Les différences sont de taille ; néanmoins, la logique démocratique est partagée.

En effet et en évidence, tous les scrutins et toutes les formes d’expression du suffrage universel sont des baromètres de la volonté populaire. C’est pourquoi le Général De Gaulle, après sa défaite, déclara : « Je ne gouvernerai pas les Français contre leur volonté ».

Une incontestable marque de grandeur de la part du fondateur de la Vème République française.

Mais la grandeur ne figure dans aucune Constitution. En tout cas, la grandeur n’est pas constitutionnalisée au Sénégal. Même si, dans la vie politique comme dans la vie tout court, la grandeur est appréciée, préférée et magnifiée. On choisit d’être grand ou petit. Voire minable, mais la Constitution ne s’en mêle pas.

Donc une défaite électorale n’entraine pas un mandat présidentiel automatiquement, mécaniquement ou constitutionnellement abrégé.

La France a enregistré trois cohabitations (les Premiers ministres Chirac, Balladur et Jospin) sans précipiter le départ du Président Mitterrand.

Une telle perspective est loin d’être rose pour le Sénégal. Dans la vielle démocratie française, les cohabitations de facto ont provoqué des frictions feutrées sur le dossier de la Nouvelle Calédonie et lors du coup d’État contre Henri Konan Bédié en 1999.

Chez nous, les frictions ne seront pas feutrées. Elles seront fatales.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Président Ousmane Sonko a rappelé la démission du Général De Gaulle après le référendum perdu d'avril 1969. - Au Sénégal, aucun référendum n'est à l'ordre du jour ; des élections locales et législatives pourraient être organisées par décret d'un Président sans majorité à l'Assemblée nationale. - Selon l'auteur, une défaite électorale n'entraîne pas constitutionnellement l'abrègement d'un mandat présidentiel, la grandeur n'étant pas constitutionnalisée au Sénégal.