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Auteur: Abdoul Aziz GUEYE

La mer ne vote pas le budget (Par Abdoul Aziz GUEYE)

Le 3 novembre, l'Assemblée nationale a rejeté la loi de finances rectificative 2026. Le 6 novembre, une pirogue s'est brisée en deux au large de Lompoul. Le 7 novembre, la commission des Finances a refusé le projet de loi de finances initiale 2027 et les budgets ministériels qui lui étaient rattachés. Le 9 novembre, la mer avait rendu 39 corps sur la Grande Côte. Un seul passager a survécu. Le 10 novembre, la Marine nationale a secouru 759 personnes entassées dans 4 pirogues, après 817 la semaine précédente. Dans le même temps, plus de 3 200 migrants atteignaient les Canaries en 5 jours.

Le débat public range ces deux séquences dans deux rubriques différentes : la première relève de la politique, la seconde du fait divers. C'est pourtant la même histoire, racontée par 2 institutions qui ne se parlent pas : l'hémicycle et l'océan.

Deux sincérités

La majorité parlementaire reproche au gouvernement un manque de sincérité budgétaire : sur le déficit, sur la dette, sur les fonds spéciaux, sur les arriérés. Le gouvernement répond qu'il a fourni ses explications et n'a reçu aucune contre-proposition. Ce débat est légitime. Un Parlement n'est pas une chambre d'enregistrement, et la vérité des comptes publics est la première condition de la confiance, chez nous comme chez nos créanciers.

Mais il existe une autre sincérité, dont personne ne parle dans ce bras de fer : la sincérité envers les quelque 500 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Aucune ligne de la loi rectificative rejetée, aucune ligne du projet de budget 2027 tel qu'il a été présenté, ne répond à une question simple : combien de ces jeunes seront installés, l'an prochain, dans une activité qui les fait vivre ?

L'État a accordé 1 million FCFA à chaque famille endeuillée de Lompoul. C'est un geste de solidarité nécessaire, et il faut le saluer. Mais il faut aussi le regarder en face : 39 millions FCFA, c'est à peine le coût de 2 fermes familiales tout équipées. Nous savons indemniser les morts. Nous ne savons pas encore installer les vivants.

Potou n'est pas un désert

Les victimes venaient, pour beaucoup, de Thiéppe, de Léona et de Potou. Ce ne sont pas des terres arides et abandonnées. C'est la zone des Niayes, celle de l'oignon et du maraîchage, celle qui nourrit une partie de Dakar. Ces jeunes n'ont pas quitté un désert. Ils ont quitté une terre qui produit, mais qui ne les retient pas.

C'est là que se trouve le cœur du problème. Ce n'est pas l'agriculture en tant que telle qui a échoué : c'est la manière dont nous l'avons organisée. Un jeune qui reste au village n'y trouve ni capital, ni eau maîtrisée, ni formation, ni débouché garanti, ni titre sur la terre qu'il travaille. On lui demande d'être entrepreneur sans lui donner les moyens de l'être. Le passeur, lui, propose un projet clair, un prix connu et une date de départ. Tant que l'État n'offrira pas mieux que le passeur, la mer continuera de recruter.

Un blocage qui peut servir

Quelle que soit l'issue institutionnelle de la crise actuelle, le budget 2027 devra être repris. C'est une contrainte. Cela peut aussi devenir une occasion : celle de changer de critère.

La déclaration de politique générale du 8 septembre a posé une règle forte : pas un franc emprunté sans impact démontré. Appliquons-la d'abord à l'emploi des jeunes. Le Sénégal consacre déjà environ 130 milliards FCFA par an à la subvention agricole, sans effet visible sur l'installation de la jeunesse rurale. Les bourses de sécurité familiale doivent passer de 70 à 140 milliards FCFA. Ce sont des dépenses d'entretien. Elles soulagent, elles ne transforment pas.

Il ne s'agit pas de dépenser davantage, mais de dépenser autrement. Un apport de l'État de 50 milliards FCFA par an pendant 15 ans, logé dans un fonds d'investissement aux côtés des bailleurs, prêtant sans subvention et remboursé sur 10 ans, permettrait d'installer 100 000 jeunes sur des fermes familiales de 2 ha, en 20 ans, dans le cadre de programmes communaux : une ferme centrale qui achète les productions, un centre de formation, l'énergie solaire, l'eau des forages. Ce n'est pas une dépense nouvelle. C'est un redéploiement, de l'entretien vers l'investissement.

Ce que l'on peut demander à tous

Je ne prends pas parti dans le différend qui oppose le gouvernement et sa majorité. Chacun a ses arguments, et les institutions ont leurs procédures. Mais il est une chose que l'on peut demander à tous, majorité et opposition, Primature et Assemblée : que la jeunesse ne devienne pas la variable d'ajustement d'un conflit institutionnel.

Concrètement, que le budget qui sera finalement adopté porte une ligne identifiée et protégée pour l'installation des jeunes, assortie d'un indicateur public et vérifiable : le nombre de jeunes effectivement installés chaque année, commune par commune. Sur ce point au moins, il ne devrait y avoir ni majorité ni opposition.

Le Fonds monétaire international vient de rappeler que les institutions sénégalaises sont souveraines dans leurs choix budgétaires. C'est exact. Elles sont donc souveraines, aussi, pour décider qu'installer la jeunesse est la première des priorités nationales, et la première question de sécurité nationale.

La mer ne vote pas le budget. Elle tient ses propres comptes, et chaque saison elle les présente sur nos plages. Nous avons une génération, pas davantage, pour faire mentir ses chiffres.

Abdoul Aziz Gueye

Ingénieur Polytechnicien - Expert en systèmes agricoles et en Systèmes d’informations

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le 3 novembre, l'Assemblée nationale a rejeté la loi de finances rectificative 2026 ; le 7 novembre, la commission des Finances a refusé le projet de loi de finances initiale 2027 et les budgets ministériels rattachés. - Le 9 novembre, la mer a rendu 39 corps sur la Grande Côte après le naufrage d'une pirogue au large de Lompoul le 6 novembre ; un seul passager a survécu. - L'État a accordé 1 million FCFA à chaque famille endeuillée de Lompoul, soit 39 millions FCFA, ce qui représente à peine le coût de 2 fermes familiales tout équipées selon l'auteur.