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Auteur: Amsatou FALL

LE SÉNÉGAL A GAGNÉ SUR LE TERRAIN, LE DROIT LUI A DONNÉ RAISON ! (Par Amsatou Fall)

Une victoire sportive confirmée par une éclatante victoire juridique !

Le verdict rendu ce 24 novembre 2026 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), admettant l’appel de la Fédération Sénégalaise de Football et annulant la décision du Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football, constitue un moment historique pour le football sénégalais et pour toute la nation.

Après de longs mois d’attente, d’incertitude et de mobilisation, le Sénégal voit enfin ses droits rétablis. La victoire acquise par nos Lions sur le terrain, le 18 janvier 2026 à Rabat, est définitivement confirmée dans l’ordre juridique et sportif.

Cette heureuse issue mérite des félicitations appuyées et une reconnaissance particulière à l’endroit de tous ceux qui ont contribué à cette victoire.

Mes félicitations vont d’abord à la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) qui, malgré l’adversité et la gravité de la décision du Jury d’Appel de la CAF, a su rester debout, déterminée et pleinement engagée dans la défense des intérêts du football sénégalais. En décidant d’interjeter appel devant le TAS le 24 mars 2026, la FSF a fait preuve de responsabilité, de courage et de persévérance. Elle a refusé la résignation et choisi de poursuivre le combat par les voies légales et institutionnelles.

Une mention toute particulière au Pool d’Avocats, dont le remarquable travail mérite d’être magnifié. La qualité de l’argumentation, la maîtrise du dossier et l’engagement dans cette bataille juridique ont été déterminants.

Je voudrais saluer particulièrement les éminents conseils sénégalais, notamment :

* Maître Seydou Diagne ;

* Le Bâtonnier Maître Aly Fall ;

* Maître Moussa Sarr ;

Ainsi que les avocats internationaux :

* Juan de Dios,

* Serge Witzo .

À toutes ces personnalités du monde judiciaire, j’adresse mes félicitations et ma profonde reconnaissance pour leur contribution à la défense de la cause sénégalaise.

Mes pensées vont également à toute la famille du football sénégalais.

Des joueurs aux dirigeants, des techniciens aux supporters, des anciens internationaux aux acteurs de l’administration sportive, sans oublier les médias, chacun a, à sa manière, participé à cette longue épreuve. Cette victoire est aussi celle de leur patience, de leur solidarité et de leur attachement indéfectible à notre football.

Une pensée particulièrement émue et une mention spéciale à nos supporters qui ont vécu cette épreuve dans des conditions particulièrement difficiles, certains ayant été privés de liberté et longtemps détenus dans les prisons marocaines. Nous n’oublions ni leurs souffrances, ni celles de leurs familles. Leur attachement aux couleurs nationales mérite notre considération et notre solidarité.

Au-delà du Sénégal, cette décision rappelle une exigence fondamentale : le football est une compétition, mais il demeure avant tout un espace de justice, de respect des règles et d’équité sportive.

Aujourd’hui, notre deuxième étoile continentale est pleinement confirmée. Nous pouvons éprouver une légitime fierté, sans triomphalisme, mais avec le sentiment profond que la persévérance, la solidarité et le respect du droit finissent par être récompensés.

Le Sénégal avait gagné la bataille sportive. Il vient de remporter la bataille juridique.

Félicitations à la FSF, félicitations à nos avocats, félicitations à tous les acteurs de notre football et bravo à toute la nation sénégalaise !

Vive le Sénégal ! Vive le football sénégalais !

Amsatou FALL

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rendu le 24 novembre 2026 un verdict admettant l'appel de la Fédération Sénégalaise de Football et annulant la décision du Jury d'Appel de la CAF. - La victoire des Lions sur le terrain, acquise le 18 janvier 2026 à Rabat, est définitivement confirmée dans l'ordre juridique et sportif. - La FSF avait interjeté appel devant le TAS le 24 mars 2026, et des avocats sénégalais et internationaux ont contribué à cette bataille juridique.