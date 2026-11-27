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Auteur: Made Codé NDIAYE

LES 2 ANS ET DEMI DE MANDAT QUI RESTENT : LE SÉNÉGAL AVANT TOUT (Par Made Codé Ndiaye)

En mars 2024, les Sénégalais ont accordé leur confiance au Président Bassirou Diomaye Faye pour répondre à une aspiration simple : améliorer leurs conditions de vie, créer des emplois, renforcer la justice sociale et restaurer l'espoir.

Deux ans et demi après, une évidence doit s'imposer à tous : l'urgence n'est pas l'élection de 2029. L'urgence, c'est le Sénégal de 2027, 2028 et 2029.

Trop souvent, le débat politique semble déjà tourné vers les prochaines échéances électorales. Pourtant, le peuple sénégalais n'a pas élu ses dirigeants pour préparer une campagne. Il les a élus pour gouverner, réformer et obtenir des résultats.

Le Sénégal traverse des défis importants. Le coût de la vie demeure une préoccupation majeure pour les ménages. Le chômage des jeunes continue d'alimenter le découragement et l'émigration. L'accès aux soins reste difficile dans plusieurs territoires. Nos administrations doivent accélérer leur modernisation. Ce sont là les véritables urgences nationales.

Pendant les deux ans et demi qui restent, l'action publique devrait donc être guidée par cinq priorités essentielles.

1. Faire baisser durablement le coût de la vie

Le premier indicateur du succès d'un mandat reste le quotidien des populations. Lorsque le prix des denrées pèse sur les familles, les discours perdent leur portée. Les efforts de soutien aux ménages les plus vulnérables doivent produire des résultats visibles et mesurables.

2. Créer massivement des emplois pour les jeunes

La jeunesse sénégalaise attend des opportunités, non des promesses renouvelées. Les projets agricoles, industriels, numériques et territoriaux doivent devenir des moteurs de création d'emplois durables dans toutes les régions du pays.

3. Accélérer la souveraineté économique, alimentaire et numérique

Produire davantage de ce que nous consommons, renforcer notre système de santé et maîtriser nos infrastructures numériques constituent désormais des impératifs de souveraineté. Une nation forte est une nation capable de réduire ses dépendances stratégiques

4. Consolider la transparence et la confiance publique

La reddition des comptes doit demeurer une exigence permanente. La transparence n'a de sens que lorsqu'elle s'applique à tous, sans exception ni considération partisane. C'est à ce prix que la confiance populaire pourra être préservée.

5. Rassembler la Nation autour de l'essentiel

Le Sénégal a besoin de cohésion davantage que de polarisation. Les querelles politiciennes, les divisions et les affrontements de personnes ne construisent ni écoles, ni hôpitaux, ni emplois. Elles éloignent simplement le pays de ses priorités.

« Il reste deux ans et demi ! »

Ce n'est ni trop long, ni trop court. C'est le temps qu'il faut pour livrer trois choses visibles : manger moins cher, travailler plus, se soigner près de chez soi.

Si en 2029, le Sénégalais de Fatick, de Mbour, de Ziguinchor peut dire "ma vie a changé sur ces trois points", alors le mandat sera réussi.

Le peuple nous regarde. Ne le décevons pas. La véritable question est celle-ci : dans deux ans et demi, les Sénégalais vivront-ils mieux qu'aujourd'hui ?

Si le coût de la vie baisse, si davantage de jeunes trouvent un emploi, si les services publics deviennent plus accessibles, si les infrastructures sanitaires et numériques se renforcent, alors le mandat aura rempli sa promesse.

L'heure n'est pas à la préparation des batailles électorales. L'heure est au travail, aux résultats et à la consolidation des acquis.

Le Sénégal n'a pas besoin d'une campagne permanente. Il a besoin d'un État pleinement mobilisé au service des préoccupations réelles des Sénégalais.

Les deux ans et demi qui restent doivent être ceux du bilan, de la livraison et de l'action. Parce qu'avant les partis, avant les ambitions et avant les échéances électorales, il y a une seule priorité : le Sénégal d'abord.

Par Made Codé Ndiaye, membre de KIIRAAY

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'article estime que l'urgence n'est pas l'élection de 2029 mais le Sénégal de 2027, 2028 et 2029, et que le peuple a élu ses dirigeants pour gouverner et obtenir des résultats. - Il identifie cinq priorités pour les deux ans et demi restants : baisser le coût de la vie, créer massivement des emplois pour les jeunes, accélérer la souveraineté économique, alimentaire et numérique, consolider la transparence et la confiance publique, et rassembler la Nation. - Selon l'auteur, le mandat sera réussi si en 2029 les Sénégalais mangent moins cher, travaillent plus et se soignent près de chez eux.