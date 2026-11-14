Contributions

Auteur: Khouraichi Thiam

“LES JEUX FACE AUX ENJEUX” (Par Khouraichi Thiam)

L’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 restera une étape historique pour le Sénégal, pour l’Afrique et pour le mouvement olympique international. Pour la première fois, le continent africain a accueilli cet événement planétaire, offrant au monde une image d’une Afrique ambitieuse, créative, hospitalière et résolument tournée vers l’avenir.

Au-delà de la compétition, des performances sportives et de la ferveur populaire, ces Jeux ont posé une question fondamentale : qu’allons-nous faire de cette réussite une fois les projecteurs éteints ?

Le Sénégal a démontré sa capacité à accueillir le monde. Il lui appartient désormais de transformer cette expérience en un véritable levier de développement économique, social, culturel, sportif et diplomatique.

Car les Jeux ne doivent pas être considérés comme une simple parenthèse festive dans notre histoire nationale. Ils doivent devenir un point de départ, un accélérateur de transformation et un héritage concret pour les générations futures.

“Nous avons gagné des médailles. À présent, nous devons gagner l’avenir”.

Les résultats obtenus par nos jeunes athlètes constituent un motif légitime de fierté nationale. Avec dix médailles, dont cinq en or et cinq en bronze au bilan disponible avant la clôture, le Sénégal a démontré le potentiel, le talent et la détermination de sa jeunesse.

Ces performances, dans des disciplines telles que la lutte de plage, le taekwondo, le judo et le basketball 3x3, illustrent une réalité : lorsque la jeunesse bénéficie d’un encadrement adapté, d’infrastructures de qualité et d’une préparation rigoureuse, elle peut rivaliser avec les meilleures nations.

Mais notre ambition ne doit pas s’arrêter au tableau des médailles.

Il nous faut désormais renforcer la détection des talents, professionnaliser davantage l’encadrement, accompagner les fédérations, développer le sport scolaire et universitaire, soutenir les clubs et les associations sportives et garantir aux jeunes athlètes des perspectives après leur carrière.

Le sport doit être pensé comme un véritable instrument d’éducation, de santé publique, d’inclusion, de cohésion sociale et de création d’emplois.

“Le sport ne forme pas seulement des champions; il forme des citoyens, des leaders et des bâtisseurs de nation”.

Notre responsabilité collective est donc de faire en sorte que chaque jeune Sénégalais, quel que soit son quartier, sa commune ou son origine sociale, puisse avoir accès à une pratique sportive, découvrir son potentiel et construire son avenir.

L’un des enjeux majeurs de l’après-Jeux sera la préservation et la gestion durable des infrastructures réalisées ou réhabilitées dans le cadre de cette compétition.

Construire des équipements répondant aux standards internationaux constitue une prouesse. Mais leur entretien, leur accessibilité et leur exploitation dans la durée représentent un défi tout aussi important.

Il serait regrettable que ces infrastructures deviennent progressivement des installations sous-utilisées, coûteuses à entretenir ou éloignées des populations auxquelles elles sont destinées.

Il faut donc anticiper leur avenir : définir des modèles de gestion transparents, mobiliser les collectivités territoriales, associer les acteurs privés, responsabiliser les fédérations et garantir une place centrale aux écoles, aux universités, aux clubs et aux associations sportives.

Ces équipements doivent accueillir des compétitions nationales et internationales, des programmes de formation, des activités scolaires, des manifestations culturelles et des initiatives communautaires.

Construire pour les Jeux était un défi, mais les préserver pour les générations futures est un devoir.

Nous sommes tous conscients que l’héritage ne se mesure pas uniquement au nombre d’infrastructures inaugurées, mais surtout au nombre de vies qu’elles permettront de transformer.

Dakar 2026 a également constitué une opération majeure de visibilité internationale pour le Sénégal.

En accueillant des délégations, des athlètes, des responsables institutionnels, des partenaires économiques et des visiteurs venus de différents horizons, notre capitale a démontré qu’elle pouvait se positionner comme une plateforme de rencontres, d’échanges et de coopération. Cette dynamique doit être prolongée.

Le Sénégal dispose d’atouts considérables avec sa position géographique, sa stabilité institutionnelle, son ouverture internationale, sa diaspora, son patrimoine culturel et son potentiel humain. Il doit s’appuyer sur ces forces pour attirer davantage d’événements, de partenariats, d’investissements et de compétences.

Dakar a accueilli le monde ; à présent, le Sénégal doit continuer à lui parler.

Notre diplomatie doit faire de cette expérience un instrument de rayonnement et de coopération. Les ambassades, les consulats, les collectivités territoriales, les fédérations sportives, les entreprises et la diaspora peuvent contribuer à construire cette nouvelle dynamique.

La perspective des Jeux de la Francophonie de 2031 constitue, à cet égard, une nouvelle occasion de consolider les acquis, de renforcer notre expertise et de confirmer notre capacité à organiser de grands rendez-vous internationaux.

L’enjeu est de passer du statut de pays hôte à celui de partenaire incontournable dans les grandes initiatives sportives, culturelles et économiques.

Nous ne voulons plus seulement être une destination que l’on découvre, mais un partenaire avec lequel le monde construit.

La cérémonie d’ouverture a offert une formidable vitrine de la richesse culturelle sénégalaise et africaine. Elle a mis en lumière le talent de nos artistes, musiciens, danseurs, chorégraphes, artisans, techniciens, producteurs, entrepreneurs culturels et professionnels de l’événementiel.

Derrière la beauté du spectacle, il existe une véritable économie, composée de métiers, de savoir-faire, d’entreprises et de compétences qui méritent d’être structurés et valorisés.

Le Sénégal doit désormais capitaliser sur cette expérience pour développer ses industries culturelles et créatives, renforcer la formation professionnelle, faciliter l’accès aux financements, encourager l’innovation et accompagner l’exportation de nos talents et de nos productions.

Notre culture ne doit pas être mobilisée uniquement lors des cérémonies officielles ou des grands événements. Elle doit être considérée comme un secteur économique stratégique, un outil d’influence et un vecteur de transmission de notre identité.

Notre culture n’est pas un décor mais elle est une richesse, une industrie et une force d’influence.

L’Afrique doit également prendre toute sa place dans la production des imaginaires contemporains. Nous avons des histoires à raconter, des talents à révéler, des créations à exporter et des modèles à proposer au monde.

L’Afrique ne doit pas seulement raconter son histoire mais elle doit aussi produire les images, les idées et les événements qui inspirent le monde.

La réussite de Dakar 2026 doit nous conduire à repenser notre manière de promouvoir le Sénégal à l’international.

La Teranga est une valeur profonde de notre identité. Mais elle doit désormais dépasser le registre du symbole pour devenir une véritable promesse de qualité, de professionnalisme et d’excellence.

Le concept de Destination Sénégal doit reposer sur une stratégie cohérente reliant plusieurs secteurs : le tourisme, la culture, le sport, l’éducation, la formation, l’emploi, l’entrepreneuriat, l’économie, la santé et la sécurité.

Ces domaines ne doivent plus fonctionner de manière isolée. Ils doivent constituer les maillons complémentaires d’une même chaîne de valeur; instaurer une synergie au tour du tronc commun le baobab.

Le tourisme attire les visiteurs, la culture affirme notre identité, le sport rassemble les peuples, l’éducation prépare les compétences, l’entrepreneuriat crée les opportunités et l’économie transforme ces acquis en prospérité.

La qualité de l’accueil, la mobilité, la propreté, la sécurité, les services de santé, la qualité des infrastructures et la formation des ressources humaines doivent accompagner cette ambition.

Il y va d’une volonté de faire de la “Teranga”une véritable marque de destination pour le Sénégal, une signature mondiale mais aussi une vitrine pour l’Afrique.

Destination Sénégal ne doit donc pas être une simple campagne de communication. Elle doit devenir un projet national, porté par une coordination interministérielle, les collectivités territoriales, les acteurs économiques, les professionnels du tourisme, les créateurs, les sportifs et les Sénégalais de l’extérieur.

La réussite de l’après-Jeux exige une mobilisation collective et une répartition claire des responsabilités.

Les populations doivent s’approprier les infrastructures et les programmes qui leur sont destinés. Les associations sportives et culturelles, les ASC, les établissements scolaires et les organisations communautaires doivent être pleinement associés à leur animation, à leur fonctionnement et à leur gestion.

Les maires et les collectivités territoriales doivent inscrire cet héritage dans leurs politiques locales, en développant des programmes adaptés aux réalités de chaque commune.

Les directions techniques, les agences publiques et les administrations concernées doivent assurer le suivi, l’entretien, l’évaluation et la bonne utilisation des équipements.

Le ministère chargé des Sports devra impulser une synergie ambitieuse de développement du sport avec la jeunesse , en articulation avec les ministères chargés de l’Éducation, de la Culture, du Tourisme, de la Formation professionnelle, de l’Emploi, de la Santé et de l’Économie.

Une proposition mérite d’être portée avec la mise en place d’un programme national intitulé « Héritage Dakar 2026 – Jeunesse, Sport et Rayonnement », avec des objectifs mesurables, des responsabilités clairement définies, un calendrier d’exécution et un mécanisme public de suivi.

Ce programme pourrait notamment intégrer la maintenance des infrastructures, le développement du sport scolaire, la formation aux métiers du sport et de l’événementiel, l’accompagnement des jeunes entrepreneurs, la promotion des industries culturelles et la mobilisation de la diaspora.

Car un héritage ne se décrète pas mais il s’organise, se finance, se gouverne et s’évalue.

Retenons, qu’un événement réussi est une fierté nationale mais un héritage productif est une victoire pour tout un peuple.

Dakar 2026 n’est pas seulement une réussite sénégalaise. C’est aussi une démonstration de la capacité du continent africain à concevoir, organiser et réussir des événements de dimension mondiale.

L’Afrique possède une jeunesse nombreuse, une créativité exceptionnelle, une richesse culturelle incomparable et un potentiel sportif immense. Elle doit désormais investir davantage dans la recherche, les sciences du sport, la médecine sportive, les technologies, la formation, les infrastructures et l’entrepreneuriat.

Notre ambition ne doit pas être de reproduire systématiquement les modèles conçus ailleurs, mais de construire des modèles adaptés à nos réalités et capables d’inspirer le monde.

Le Sénégal peut jouer un rôle moteur dans cette dynamique, en devenant un centre de formation, d’innovation, de recherche et d’organisation de grands événements sportifs et culturels.

Notre ambition n’est pas seulement d’organiser les grands rendez-vous du monde, mais de contribuer à en définir les standards.

L’Afrique fut le berceau de l’humanité. Elle doit désormais assumer pleinement sa place dans la construction du monde de demain, notamment dans le sport, la culture, les sciences, les technologies et l’économie.

L’Afrique fut le berceau de l’humanité mais elle doit devenir l’un des moteurs du monde de demain. Nous somme conscient que quand la flamme s’éteint, l’espoir doit prendre le relais.

Le 13 novembre 2026 marquera la clôture de cette aventure exceptionnelle. La flamme olympique s’éteindra, les délégations repartiront et les installations retrouveront progressivement leur rythme quotidien.

Mais une question doit continuer de nous accompagner : que restera-t-il de Dakar 2026 dans la vie de nos jeunes, dans nos quartiers, dans nos écoles, dans nos entreprises et dans notre économie ?

Le véritable succès ne sera pas uniquement dans les souvenirs, les images et les cérémonies. Il sera dans les emplois créés, les talents accompagnés, les infrastructures entretenues, les entreprises développées, les vocations suscitées et les opportunités offertes à notre jeunesse.

Il sera dans notre capacité à transformer l’émotion en engagement, la visibilité en influence, la créativité en richesse et la fierté en action.

Le Sénégal doit maintenant ouvrir un nouveau chapitre avec celui de la transmission, de la responsabilité et de l’action. Les générations qui ont porté ces Jeux doivent laisser aux suivantes bien plus qu’un souvenir avec un pays mieux préparé, une jeunesse mieux accompagnée et une nation plus confiante dans ses capacités.

Les Jeux ont une date de clôture. L’avenir de notre jeunesse, lui, n’a pas de ligne d’arrivée.

La flamme olympique s’éteindra ce soir. Mais la flamme de notre jeunesse, elle, ne doit jamais s’éteindre.

Qu’elle continue de brûler dans nos écoles, nos quartiers, nos stades, nos universités, nos entreprises et nos institutions. Qu’elle éclaire le chemin d’une génération qui ne demande pas seulement à être célébrée, mais qui veut apprendre, entreprendre, travailler, innover et prendre pleinement sa place dans la construction du Sénégal et de l’Afrique.

Dakar 2026 ne doit pas être le souvenir d’une grande organisation. Il doit devenir le commencement d’une grande transformation.

Car le futur ne se regarde pas depuis les tribunes mais il se construit sur le terrain.

Khouraichi Thiam

Expert en sciences du sport

International Sénégalais

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 ont été les premiers organisés en Afrique, offrant une image d'une Afrique ambitieuse et tournée vers l'avenir. - Le Sénégal a obtenu dix médailles, dont cinq en or et cinq en bronze au bilan disponible avant la clôture, dans des disciplines comme la lutte de plage, le taekwondo, le judo et le basketball 3x3. - L'article souligne la nécessité de préserver et gérer durablement les infrastructures réalisées ou réhabilitées pour ces Jeux.