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Auteur: Abdou Loum

LOMPOUL ET LES JOJ Le Sénégal entre deuil et projecteurs (Par Abdou Loum )

Le pays clôturait les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 alors que le naufrage de Lompoul était encore dans toutes les têtes. Deux images se sont superposées, et elles ne vont pas bien ensemble.

Certaines semaines, l'actualité vous met face à vous-même. Début novembre, le Sénégal a vécu deux histoires en même temps. Dans l'une, il accueillait pour la première fois en Afrique les Jeux olympiques de la jeunesse, et il le faisait bien. Dans l'autre, il guettait des nouvelles de la mer. Les JOJ resteront une fierté. Des athlètes venus du monde entier, des infrastructures livrées, un savoir-faire organisationnel reconnu. Personne n'a envie de bouder cela.

Mais le 6 novembre, au large de Lompoul, une pirogue transportant environ 150 candidats à l'émigration a chaviré. Dans les jours qui ont suivi, les secours ont repêché plusieurs dizaines de corps. Beaucoup de passagers restaient introuvables, et un seul rescapé aurait été retrouvé, selon les informations rapportées. Derrière ces chiffres, il y a des mères qui attendent devant la plage, des téléphones qui ne sonnent pas, des familles qui ne savent plus à quoi s'accrocher.

Un spectacle, au mauvais moment

C'est dans ce climat qu'un spectacle de clôture, organisé en marge du programme officiel, a fait réagir. Le Premier ministre. Al Aminou Lo et Djamil Faye, conseiller du président chargé des questions sportives, y ont été associés. Son ton festif et les moyens déployés ont surpris, voire choqué, alors que des familles cherchaient encore leurs proches.

Soyons clairs : personne ne reproche aux Sénégalais de se réjouir d'une réussite collective, ni aux organisateurs d'avoir bien travaillé. On ne sait d'ailleurs rien, à ce stade, du coût du spectacle ni de la manière dont la décision a été prise, et nous n'en tirons aucune conclusion. La question est plus simple, et plus humaine : était-ce le moment ? Le Comité d'organisation, COJOJ, lui-même semble avoir senti le décalage. Sa cérémonie officielle de clôture s'est tenue dans un format sobre, réservé aux délégations. Ce choix dit quelque chose d'important : on peut fêter sans faire semblant de ne rien voir.

Ce que pèsent les symboles

Quand on représente l'État, on ne vient jamais seulement « participer ». Un Premier ministre sur une scène, c'est l'institution qui apparaît à l'image. Et dans un pays en deuil, ce que les gens retiennent, c'est moins le programme que l'impression laissée : ont-ils entendu leur peine, ou l'ont-ils vue couverte par la musique ? Un spectacle peut être parfaitement réussi et pourtant tomber à côté. Un mot pour les victimes, une minute de silence, une fête volontairement réduite : cela aurait suffi pour dire que la solidarité nationale ne s'arrête pas quand les lumières s'allument.

Les stades pleins, l'océan toujours ouvert

Le drame de Lompoul pose d'ailleurs une question qui dépasse largement la polémique. Comment un pays peut-il mobiliser autant d'énergie pour célébrer la jeunesse du monde et continuer à voir partir la sienne ? Les chiffres donnent le vertige. En quelques jours, plus de 1 500 personnes auraient été secourues en mer par la Marine nationale, selon les autorités. Chaque pirogue interceptée, c'est un groupe d'hommes et de femmes persuadés que leur avenir est ailleurs. Il faut évidemment traquer les réseaux de passeurs, qui s'enrichissent sur le désespoir des autres. Mais la réponse sécuritaire ne suffira pas. Tant que le chômage, la précarité et le sentiment d'être laissé de côté pousseront des jeunes à choisir l'océan, les pirogues continueront de partir. Aimer la jeunesse, ce n'est pas seulement lui construire des stades. C'est lui donner une raison de rester.

Regarder les deux réalités

Le Sénégal avait le droit d'être fier de ses JOJ. Il avait aussi le devoir de s'arrêter, quelques instants, devant ceux qui n'y avaient pas leur place. Les deux n'étaient pas incompatibles. Il suffisait de les tenir ensemble. Le problème n'est pas que le pays ait dansé. C'est qu'il l'ait fait pendant que d'autres enfants du pays dormaient au fond de l'Atlantique. Un pays ne se juge pas seulement à sa manière d'accueillir le monde, mais à sa façon de protéger les siens. Et à ce titre le spectacle offert par le Premier ministre Al Aminou Lo et le tonitruant Djamil Faye, est tout simplement affligeant !

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Sénégal clôturait les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 alors que le naufrage de Lompoul était encore dans toutes les têtes. - Le 6 novembre, au large de Lompoul, une pirogue transportant environ 150 candidats à l'émigration a chaviré ; plusieurs dizaines de corps ont été repêchés et un seul rescapé aurait été retrouvé. - Un spectacle de clôture au ton festif, auquel ont été associés le Premier ministre Al Aminou Lo et Djamil Faye, a surpris voire choqué alors que des familles cherchaient encore leurs proches.