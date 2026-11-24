Contributions

Auteur: Alioune Badara COULIBALY

L’urgence nationale ! (Par ABC)

Le groupe parlementaire Pastef les Patriotes a déposé une proposition de résolution à l'Assemblée nationale pour contester le décret n° 2026-2416, par lequel le président Bassirou Diomaye Faye a promulgué la loi de finances rectificative (LFR) après son rejet par les députés le 3 novembre 2026. Ousmane Sonko et ses députés estiment que l'utilisation de l'article 68 de la Constitution pour imposer un texte rejeté constitue une usurpation du pouvoir législatif.

Un acte de plus dans la guerre fratricide qui oppose l’Exécutif et le Parlement. Seulement, ce regrettable spectacle auquel on assiste depuis l’Alternance de 2024, tranche avec la tradition démocratique et républicaine du Sénégal. Car, pendant longtemps, ce pays riche de ses réflexions doctrinales tissées au cours de son histoire, a fait école et exception en Afrique. On parlait partout d’un modèle sénégalais, fondé sur le dialogue, le consensus, la tolérance, et dont la réussite résidait beaucoup dans le comportement vertueux et ingénieux de son peuple et de ses dirigeants. Ce Sénégal-là n’existe plus, nous l'avons perdu.

Cette terre que nous chérissons tant est devenu, sous Diomaye moye Sonko, un pays de contrastes et un pays de fractures. Son ordonnancement institutionnel s'est affaissé, l'éthique de conviction a disparu tout comme l'éthique de responsabilité s'est effacée. L'esprit d'organisation, la méthode, la rigueur, tout ce qui faisait notre fierté s'est éloigné maintenant. Le symbole du malaise d'une république tombée sous les moqueries ironiques et mordantes à la démocratie et au respect des libertés individuelles et collectives.

Notre Sénégal flotte aujourd’hui sans repère et sans cap. Il est devenu un Etat sans personnalité et où les citoyens vivent au jour le jour, dans une sensation d’incertitude pour se retrouver de plus en plus anxieux. Le peuple se demande où l’on va? Que deviendra-t-on demain ? Si nous en sommes là, c'est parce que nous avons confié notre destin à un régime d’aventuriers qui prend beaucoup de libertés avec la Constitution et les lois. Des autorités qui divisent là où il fallait rassembler.

Ces stagiaires, au sommet de l’Etat, ont définitivement transformé notre grande nation en un pays soucieux et tourmenté. Cette terre, jadis chantée à travers les continents, doit redevenir ce modèle d’exception qu’elle n’aurait jamais dû cesser d'être. Notre Sénégal doit retrouver son statut de république plus grande, plus forte, plus sûre d'elle-même, pour rassembler tous ses enfants, au lieu de les fractionner. Ceci n'est pas de la nostalgie, c’est un projet, un combat et une urgence nationale.

Alioune Badara COULIBALY

Porte-parole APR

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le groupe parlementaire Pastef les Patriotes a déposé une proposition de résolution à l'Assemblée nationale pour contester le décret n° 2026-2416 promulguant la loi de finances rectificative après son rejet par les députés le 3 novembre 2026. - Ousmane Sonko et ses députés estiment que l'utilisation de l'article 68 de la Constitution pour imposer un texte rejeté constitue une usurpation du pouvoir législatif. - L'auteur affirme que le Sénégal a perdu son modèle fondé sur le dialogue, le consensus et la tolérance, et que son ordonnancement institutionnel s'est affaissé sous Diomaye et Sonko.