Monsieur le Président, ouvrez le dialogue ! (Par Abdoulaye Dieng, entrepreneur)
Ousmane Sonko, président de l’Assemblée nationale et dirigeant de Pastef, qui détient la majorité absolue au Parlement, affirme n’avoir plus aucun contact avec le président de la République depuis le 1er juin. Cette absence d’échange, qui dure depuis plus de cinq mois, donne froid dans le dos et pose une question fondamentale : comment faire fonctionner sereinement une République lorsque ses principaux responsables ne se parlent plus ?
Le dialogue est l’un des moteurs de la démocratie, car le suffrage donne un mandat sans jamais dispenser d’écouter, de convaincre et de rechercher des compromis. La séparation des pouvoirs garantit leur autonomie, mais le fonctionnement des institutions exige leur coopération, faute de quoi chaque désaccord risque de devenir un blocage. Monsieur le Président, l’article 42 de la Constitution fait de vous le garant du fonctionnement régulier des institutions et vous confère, à ce titre, une responsabilité particulière dans l’ouverture du dialogue.
À Phnom Penh, vous avez contribué à dégager un compromis sur la succession au secrétariat général de l’OIF en consultant les parties et en rapprochant leurs positions. À la tribune des Nations unies, vous avez également soutenu la candidature de Macky Sall, qui fut pourtant un adversaire politique redoutable de votre camp, faisant ainsi preuve d’une réelle capacité à dépasser les antagonismes politiques. Pourquoi ne pas mobiliser ces mêmes qualités pour dialoguer avec Ousmane Sonko, avec lequel vous avez partagé un combat politique et porté une même espérance devant les Sénégalais ? Il a lui-même publiquement affirmé sa disponibilité au dialogue entre institutions, ouvrant ainsi une voie qui mérite d’être explorée.
L’Assemblée nationale est dans son rôle lorsqu’elle contrôle l’action du gouvernement, amende ses propositions ou refuse les textes qu’elle estime contraires à l’intérêt général. On ne peut demander à la majorité parlementaire de renoncer aux engagements sur lesquels elle a été élue pour faciliter la tâche de l’exécutif, ni assimiler, par principe, sa constance et sa fidélité au mandat reçu à de l’obstruction. Le désaccord appelle une discussion sur le fond, dans le respect des prérogatives de chacun.
Pourtant, certains pourvoyeurs de crise nous tympanisent avec les articles 68, 86 alinéa 6, et 87, déployant plus d’imagination pour contourner le dialogue que pour le rendre possible. Ces mécanismes constitutionnels existent et leur application obéit à des conditions précises, mais leur invocation ne saurait tenir lieu de réponse à une crise politique. Une procédure peut permettre l’adoption d’un texte sans résoudre le désaccord qui l’entoure, tout comme une dissolution ne garantit pas une majorité nouvelle : si les électeurs reconduisent la même configuration, faudra-t-il enfin se résoudre à dialoguer ?
Nous vivons une situation singulière : ceux qui ont gagné ensemble sont désormais divisés dans l’exercice du pouvoir. Cette configuration appelle de nouvelles pratiques de gouvernance, où l’intérêt supérieur de la nation doit primer sur les égos et les intérêts partisans. Cette exigence doit se traduire par une concertation régulière et des compromis assumés.
Monsieur le Président, le pouvoir doit rassembler et il vous appartient de prendre l’initiative d’un dialogue sincère avec Ousmane Sonko, dans le respect du mandat confié par le peuple à l’Assemblée nationale. Les Sénégalais attendent de vous cette démarche, qui ne saurait être davantage différée.
Commentaires (16)
De plus, personne, y compris nos partenaires internationaux, n’ignore les circonstances dans lesquelles il [Diomaye] est arrivé au pouvoir. Le président Diomaye aurait dû faire preuve de l’esprit démocratique et de la sagesse nécessaires pour dépasser les ressentiments et les rivalités qui couvaient au sein de la coalition majoritaire. Il aurait dû privilégier une gouvernance collégiale, celle-là même qui a caractérisé ses deux premières années de mandat, plutôt que de chercher à concentrer tous les pouvoirs entre ses mains, en excluant les autres. Ce faisant, il a en réalité posé un ultimatum : « Soit vous restez avec moi, soit, si vous êtes avec Sonko, vous partez. » En agissant ainsi, il a perdu de vue ses responsabilités envers le peuple, qui avait voté pour une équipe porteuse d’une vision claire du changement.
En cas de désaccord, et compte tenu des circonstances exceptionnelles qui l’ont porté au pouvoir, Diomaye aurait pu adopter une posture comparable à celle observée dans les démocraties parlementaires, à l’instar du rôle d’un président en Allemagne ou en Italie. Il aurait pu se concentrer sur les fonctions administratives courantes et les devoirs protocolaires, tout en laissant à la majorité « Pastef » la gestion du gouvernement.
À mon sens, écarter Sonko de son poste de Premier ministre fut une décision malavisée, surtout si l’on considère le contexte politique qui a permis à Diomaye d’accéder à la présidence. Aucune stratégie politique ne peut être efficace si elle ignore les réalités du terrain ou les dynamiques de pouvoir sociopolitiques inhérentes à une démocratie. C’est précisément là que Diomaye a failli : il a perdu de vue le poids relatif des différents acteurs sur l’échiquier politique et, surtout, a manqué de vigilance face aux mauvais conseils prodigués par des opportunistes au sein de son entourage immédiat.
Et puis, tu reconnais à l'AN "ses" prérogatives, tout en niant à l'Exécutif le droit et le pouvoir d'utiliser les atouts que la loi lui offre.
C'est votre Révolution pastefienne dans sa globalité qui a échoué. On est loin de tes enflammades hebdomadaires hyper-optimistes. Deux ans de wakhs stériles, un mandat nul, négatif.
Cette inclination n'est pas propre à l'homme africain ; elle relève davantage de la condition humaine. Toutefois, dans certains contextes politiques africains, elle prend des formes particulièrement préoccupantes, notamment lorsque les institutions demeurent fragiles et que la personnalisation du pouvoir se substitue à la culture démocratique.
Les difficultés politiques que nous traversons aujourd'hui ne sont pas apparues spontanément. Elles portent, en partie, l'empreinte des deux régimes précédents. Abdoulaye Wade, après avoir incarné l'espoir de l'alternance démocratique, a lui-même été confronté à la tentation de la prolongation du pouvoir. Son projet de succession dynastique, notamment à travers la promotion politique de son fils, Karim Wade, a profondément marqué la vie politique sénégalaise. Macky Sall, à son tour, a entretenu une longue incertitude autour de ses intentions concernant une éventuelle troisième candidature, avant de renoncer à briguer un nouveau mandat. Les tensions politiques et institutionnelles qui ont accompagné cette période ont contribué à fragiliser le climat démocratique et à exacerber les fractures nationales.
Il serait néanmoins réducteur d'attribuer l'ensemble de nos difficultés à ces deux seules présidences. Les crises politiques sont généralement le produit d'un enchevêtrement de responsabilités individuelles, de faiblesses institutionnelles et de pratiques politiques durablement enracinées.
Montesquieu nous avait pourtant avertis : « Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. » Cette réflexion demeure d'une actualité saisissante. Elle rappelle que le problème n'est pas seulement celui de la personnalité de celui qui gouverne, mais également celui de l'absence de mécanismes suffisamment solides pour encadrer son autorité.
Machiavel, dans Le Prince, avait pour sa part mis en lumière les ressorts de la conquête et de la conservation du pouvoir. Quant à Lord Acton, il formulait cette célèbre mise en garde : « Le pouvoir tend à corrompre, et le pouvoir absolu corrompt absolument. »
Voilà précisément le drame de nos démocraties lorsque l'ambition personnelle prend le pas sur la responsabilité historique. Le pouvoir finit par se confondre avec la propriété privée, la République avec le patrimoine du dirigeant et l'État avec les intérêts d'un clan.
À force de s'y accrocher, certains dirigeants oublient qu'ils ne sont que de simples dépositaires d'une souveraineté qui appartient au peuple. Ils confondent mandat et propriété, autorité et domination, légitimité et toute-puissance.
Au fond, le pouvoir gonfle les têtes, enfle les chevilles et finit parfois par anesthésier les consciences. Il donne à certains hommes le sentiment trompeur d'être au-dessus des lois, de l'histoire et même de leur propre peuple.
Mais il existe une vérité que tout dirigeant devrait méditer : le pouvoir est éphémère, les institutions doivent être durables et l'histoire, elle, finit toujours par demander des comptes.
Une démocratie ne se mesure pas seulement à la manière dont un homme accède au pouvoir, mais surtout à sa capacité à le quitter dans le respect des règles et de la volonté populaire.
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