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Auteur: Boubacar Mohamed Racine Sy

Pastef face à ses contradictions : quand ceux qui promettaient de refonder l'Etat se heurtent aux règles élémentaires de la République (par Boubacar Mohamed Racine Sy)

Des initiatives législatives censurées par le Conseil constitutionnel à la mise au pas administrative de la presse, en passant par les blocages budgétaires : le bilan d’une majorité qui interroge désormais la responsabilité de ses dirigeants et celle du président de la République.

Il faut parfois prendre du recul pour mesurer la gravité d’une situation politique. Au Sénégal, nous sommes progressivement entrés dans une séquence institutionnelle qui mérite une analyse dépassionnée, mais sans complaisance. Derrière les querelles de personnes, les affrontements politiques et les polémiques autour des décisions du président de la République, une question fondamentale demeure. Ceux qui ont sollicité et obtenu la confiance du peuple maîtrisent-ils réellement les exigences institutionnelles, juridiques et démocratiques de la responsabilité qu’ils exercent ?

La question mérite d’être posée, notamment à la lumière des nombreuses initiatives législatives de la majorité parlementaire qui ont été censurées, déclarées contraires à la Constitution ou jugées irrecevables par le Conseil constitutionnel.

Il ne s’agit pas de contester la légitimité électorale des députés de PASTEF. Ils ont été élus. Ils disposent d’une majorité considérable. Ils ont le droit de proposer des lois, de contrôler le Gouvernement, de s’opposer à ses choix et même de rejeter ses projets.

Mais une majorité parlementaire n’est pas une autorisation de faire n’importe quoi. La légitimité électorale ne dispense pas de la compétence juridique. Elle ne permet pas de méconnaître la Constitution. Elle ne donne pas davantage le droit de traiter les institutions de la République comme les instruments d’une confrontation politique.

Et lorsque les mêmes erreurs se répètent, lorsque le Conseil constitutionnel est régulièrement obligé de rappeler des principes élémentaires, il devient légitime de s’interroger sur la méthode, la préparation et la maîtrise juridique de ceux qui prétendent conduire une transformation systémique du pays.

I. Le premier paradoxe : pourquoi avoir dissous l’Assemblée nationale ?

Revenons au 12 septembre 2024.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, décide de dissoudre l’Assemblée nationale. Il explique alors aux Sénégalais que la configuration de la quatorzième législature, dominée par une majorité issue de l’ancien régime, constitue un obstacle à la mise en œuvre du programme pour lequel il a été élu.

Il demande au peuple les moyens institutionnels de donner corps à la transformation promise.

Son argument est donc clair. Il est celui-ci : pour gouverner efficacement, il faut disposer d’une majorité parlementaire capable d’accompagner les réformes et de permettre au Gouvernement de mettre en œuvre sa politique. Cela est vrai.

Le peuple retourne aux urnes le 17 novembre 2024. PASTEF obtient 130 sièges sur les 165 que compte l’Assemblée nationale. C’est une majorité écrasante.

Seulement, aujourd’hui, une interrogation s’impose. À quoi aura servi cette dissolution si la majorité obtenue à son issue devient elle-même une source de tensions et de blocages institutionnels ?

Il ne s’agit pas de réclamer des députés une soumission au président de la République. La Constitution ne leur impose pas une telle obligation. Il s’agit de leur rappeler que cette majorité a été sollicitée au nom d’un objectif précis : permettre la transformation du pays.

Les Sénégalais n’ont pas donné 130 sièges à un parti pour que les rivalités entre ses dirigeants se transforment en crises institutionnelles successives.

Ils ont donné une majorité à des représentants qui avaient promis de travailler pour eux.

II. Le premier serment politique trahi : la parole donnée pendant la campagne

Il faut appeler les choses par leur nom.

Les candidats de PASTEF ont sollicité les suffrages des Sénégalais au nom d’une rupture avec les pratiques anciennes, d’une gouvernance vertueuse, d’une transformation de l’État et d’une amélioration des conditions de vie des populations.

Cette parole donnée constitue leur véritable serment politique.

Il ne s’agit pas ici d’un serment parlementaire au sens juridique ou cérémoniel. Il s’agit de l’engagement moral pris devant les électeurs, de la promesse de servir l’intérêt général et de faire passer les préoccupations du peuple avant les ambitions personnelles et les calculs partisans.

Le premier manquement apparaît lorsque la majorité parlementaire semble perdre de vue la raison pour laquelle elle a été demandée au peuple, à savoir contribuer à la mise en œuvre d’un projet politique et institutionnel. Il n’était nullement question qu’elle devienne un instrument de confrontation entre responsables du même camp.

Une majorité n’est pas un patrimoine privé. Elle appartient politiquement aux citoyens qui l’ont accordée. Cette responsabilité politique doit toutefois être distinguée du régime juridique du mandat parlementaire, consacré par l’article 64 de la Constitution.

Les députés sont libres de leurs votes. Toutefois, ils ne sont pas libres de se défaire de leur responsabilité morale envers ceux qui les ont élus.

Or, ce qui interroge aujourd’hui, c’est précisément cette forme de discipline politique à laquelle semblent se soumettre les députés de la majorité, au point de donner le sentiment qu’ils ont renoncé à leur liberté de vote pour prendre fait et cause dans une querelle politique opposant le président de la République au Président de l’Assemblée Nationale. Une telle posture s’apparente, dans la pratique, à l’exercice d’un mandat impératif, pourtant expressément prohibé par l’article 64 de la Constitution, qui dispose que le vote des membres de l’Assemblée nationale est personnel et que tout mandat impératif est nul.

III. Le bilan constitutionnel : une succession de rappels à l’ordre qui interpelle

C’est ici que se trouve, à mon sens, l’un des aspects les plus préoccupants du bilan de la majorité parlementaire.

Plusieurs initiatives portées par des députés de PASTEF ont rencontré de sérieuses difficultés devant le Conseil constitutionnel. Il faut les examiner individuellement, sans amalgame et sans déformation des décisions.

Avant d’examiner ces textes, une question institutionnelle mérite d’être évoquée. Il convient de revenir sur la réintégration de Monsieur Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale. Élu député en novembre 2024 puis nommé Premier ministre, celui-ci avait publiquement annoncé, le 2 décembre 2024, être venu déposer sa démission. Le président de l’Assemblée nationale avait toutefois indiqué avoir reçu une lettre faisant état d’une suspension de son mandat. Or, à cette période, aucun dispositif normatif ne prévoyait expressément la suspension temporaire d’un mandat parlementaire suivie de la réintégration de son titulaire. Ce mécanisme n’a été organisé que postérieurement, par l’article 124 du Règlement intérieur adopté en août 2025. Une question juridique fondamentale se posait donc : comment un mandat pouvait-il être considéré comme suspendu en décembre 2024, puis donner lieu à une réintégration sur le fondement d’un mécanisme institué ultérieurement, jusqu’à permettre à son titulaire d’accéder à la présidence de l’Assemblée nationale ?

Saisi par dix-huit députés contre la décision du Bureau du 24 mai 2026, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 5/C/2026 du 17 juin 2026, s’est déclaré incompétent, sans trancher cette question de droit au fond. La réintégration a néanmoins été rendue possible par le mécanisme du fait majoritaire au sein de l’Assemblée nationale, puis suivie de l’accession de M. Sonko au perchoir. Sans remettre en cause l’autorité de la décision du Conseil constitutionnel, qui s’impose à tous, il demeure que la difficulté juridique initiale n’a pas reçu de réponse au fond. Et l’on peut légitimement s’interroger : un responsable politique qui a toujours revendiqué son attachement à la légalité et à la rigueur juridique, tel qu’Ousmane Sonko, ne devrait-il pas être particulièrement attentif à cette exigence ? La rigueur constitutionnelle ne saurait être une exigence que l’on impose aux autres sans se l’appliquer à soi-même.

Revenons à présent sur les initiatives législatives des députés de PASTEF, dont les ambitions se sont, à plusieurs reprises, heurtées aux exigences constitutionnelles et aux décisions des juridictions de notre pays.

1. La proposition de loi interprétative de l’amnistie : méconnaissance de principes fondamentaux du droit pénal

La proposition de loi n° 05/2025, introduite par le député Amadou Ba, membre de PASTEF, visait à interpréter la loi n° 2024-09 du 13 mars 2024 portant amnistie.

Elle a été adoptée le 2 avril 2025 par 126 voix contre 19.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 1/C/2025 du 23 avril 2025, a déclaré l’article premier de cette loi contraire à la Constitution.

Le raisonnement du Conseil est particulièrement important.

Premièrement, il a considéré que la disposition contestée, présentée comme une interprétation de la loi d’amnistie, introduisait en réalité une règle nouvelle plus sévère que celle qu’elle prétendait interpréter. En excluant de l’amnistie certains faits auparavant couverts, elle permettait de poursuivre des faits déjà amnistiés. Le Conseil a considéré que cette modification substantielle du champ de l’amnistie méconnaissait le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, consacré par l’article 9 de la Constitution.

Deuxièmement, le texte entendait inclure dans l’amnistie certains faits criminels imprescriptibles au regard du droit international, notamment les assassinats, meurtres, actes de torture, actes de barbarie et traitements inhumains, cruels ou dégradants, dès lors qu’ils étaient liés à l’exercice de libertés publiques ou de droits démocratiques. Or, certaines interdictions fondamentales du droit international général, notamment celle de la torture, relèvent de normes impératives, relevant du jus cogens.

Le Conseil a rappelé qu’une loi interprétative ne pouvait faire obstacle à la répression de tels crimes ni porter atteinte aux principes de sauvegarde de la dignité humaine et aux engagements internationaux du Sénégal.

Le Conseil a donc rappelé deux principes fondamentaux : une loi présentée comme interprétative ne peut introduire rétroactivement une règle pénale plus sévère. Elle ne peut davantage soustraire à la répression des crimes imprescriptibles.

Il est tout de même préoccupant de voir une initiative législative de cette importance se heurter à des principes aussi fondamentaux.

Et que l’on ne vienne pas dire que la loi d’amnistie elle-même avait été rejetée par PASTEF : ce n’est pas ce qui s’est passé. La proposition interprétative a été adoptée, puis son article premier censuré.

2. Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale : quatre dispositions censurées

La loi organique n° 09/2025 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale a été adoptée le 27 juin 2025.

La décision n° 2/C/2025 du 24 juillet 2025 du Conseil constitutionnel a déclaré quatre dispositions contraires à la Constitution : l’article 56, alinéa 2 ; l’article 60, alinéa 6 ; l’article 111, alinéa 6 ; et l’article 134.

Le Conseil a également assorti certaines autres dispositions de réserves d’interprétation.

Il faut être juste. La proposition était cosignée par des députés appartenant à plusieurs groupes politiques, notamment Mohamed Ayib Daffé, de PASTEF, Aïssata Tall Sall et Tafsir Thioye. Elle ne saurait donc être présentée comme une initiative exclusivement PASTEF.

Nonobstant cela, le fait demeure. Le texte destiné à organiser le fonctionnement de l’Assemblée nationale a dû être corrigé à la suite du contrôle constitutionnel.

Les motifs de ces censures méritent d’être précisés.

L’article 56, alinéa 2, permettait au président de l’Assemblée nationale de requérir la force armée et les autorités nécessaires pour faire comparaître de force toute personne devant une commission d’enquête. Le Conseil a jugé cette disposition contraire à l’article 91 de la Constitution, qui confie au pouvoir judiciaire la garde des droits et libertés. Il a notamment rappelé que la personne convoquée pour être entendue par une commission d’enquête n’est pas nécessairement une personne mise en cause.

L’article 56, alinéa 5, relatif à l’audition des magistrats en service, n’a pas été censuré, mais validé sous une réserve d’interprétation stricte. Le Conseil a considéré que la comparution du magistrat devait être volontaire et que son audition ne pouvait porter sur des éléments couverts par le secret des délibérations ou de l’instruction, ni sur une affaire judiciaire en cours ou passée. Elle peut en revanche porter sur l’organisation générale du service public de la justice.

À l’article 57, alinéa 4, le Conseil a également rappelé qu’une commission parlementaire ne pouvait procéder elle-même à la qualification pénale des faits. Elle peut relever des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale et saisir le procureur, mais ne saurait se substituer à l’autorité judiciaire.

Le Conseil a aussi censuré l’article 60, alinéa 6, qui subordonnait la radiation d’un député à une condamnation pénale définitive entraînant la déchéance de ses droits civiques. Il a estimé que cette disposition ajoutait une condition qui ne figurait pas dans le régime constitutionnel de la déchéance du mandat prévu par l’article 61, alinéa 5.

L’article 111, alinéa 6, qui interdisait le retrait d’une motion de censure après sa mise en discussion, a également été censuré. Le Conseil a relevé que l’article 86 de la Constitution ne prévoyait pas une telle interdiction.

Enfin, l’article 134 a été déclaré contraire à la Constitution parce qu’il reprenait les dispositions relatives à la Haute Cour de Justice sans respecter la condition constitutionnelle du renouvellement des membres élus par l’Assemblée nationale après chaque législature.

Ces rappels sont importants. Il est également regrettable de devoir rappeler de tels principes à des législateurs.

Le Conseil a souligné que l’indépendance de la justice, principe fondamental de l’État de droit posé par l’article 88 de la Constitution, est le corollaire nécessaire de la séparation des pouvoirs et interdit toute immixtion de l’Exécutif ou du législatif dans l’exercice de la fonction juridictionnelle.

Une Assemblée nationale qui prétend exercer pleinement son rôle de contrôle doit commencer par respecter scrupuleusement les règles qui organisent son propre fonctionnement.

3. La révision constitutionnelle n° 18/2026 : une loi entière déclarée contraire à la Constitution

C’est l’un des épisodes les plus lourds du bilan.

Six députés de PASTEF ont porté la proposition de loi n° 17/2026 de révision constitutionnelle, adoptée le 29 juin 2026 et devenue la loi n° 18/2026.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 6/C/2026 du 9 juillet 2026, a déclaré la loi entière contraire à la Constitution.

Les griefs retenus sont particulièrement sérieux.

Le Conseil a relevé que le texte créait des charges publiques sans prévoir les recettes compensatrices nécessaires, en violation de l’article 82, alinéa 2, de la Constitution.

Il a également constaté le non-respect de la procédure de vote bloqué prévue à l’article 82, alinéa 4, alors que le Gouvernement avait demandé que l’Assemblée se prononce par un vote unique sur le texte, dans les conditions prévues par la Constitution.

Il ne s’agit donc pas d’une simple divergence d’appréciation politique. Le Conseil a constaté des violations de règles constitutionnelles encadrant la procédure législative et les conséquences financières des initiatives parlementaires.

Une révision constitutionnelle est un acte d’une exceptionnelle gravité. Elle touche à l’architecture même de l’État. Elle exige une maîtrise irréprochable de la Constitution.

Comment prétendre refonder les institutions si l’on ne respecte pas les règles constitutionnelles qui encadrent leur transformation ?

4. Les crédits spéciaux : une proposition de loi déclarée entièrement irrecevable

La proposition de loi n° 36/2026 relative au régime juridique des crédits spéciaux a également été portée par la majorité PASTEF.

Dans sa décision n° 7/C/2026 du 25 août 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré cette proposition irrecevable dans son ensemble.

Le Conseil a considéré que le texte intervenait dans des matières relevant du domaine organique des lois de finances ou du pouvoir réglementaire. Le problème n’était donc pas la légitimité du contrôle parlementaire des crédits spéciaux, mais le choix d’un véhicule législatif et de dispositions qui empiétaient sur des compétences définies par la Constitution.

C’est pourtant l’une des premières notions enseignées à l’étudiant qui découvre les fondamentaux du droit constitutionnel : la distinction entre le domaine de la loi et celui du règlement.

Et c’est précisément le genre de distinction que tout parlementaire appelé à élaborer des textes budgétaires devrait maîtriser.

5. Le Code pétrolier : une proposition qui empiétait sur les prérogatives de l’Exécutif

La proposition de loi n° 37/2026 visait à modifier l’article 20 du Code pétrolier.

Dans sa décision n° 9/C/2026 du 5 octobre 2026, le Conseil constitutionnel l’a déclarée irrecevable.

Le texte cherchait notamment à imposer un débat parlementaire préalable à l’approbation, par décret, de contrats de partage de production.

Le problème n’était pas que le Parlement souhaite contrôler la politique pétrolière. Ce contrôle relève bien de ses missions constitutionnelles. Le problème était de vouloir intervenir, par une proposition de loi, dans une matière qui empiétait sur les prérogatives de l’Exécutif et le domaine réglementaire.

La distinction est essentielle : le Parlement peut contrôler l’action gouvernementale, demander des comptes et évaluer les politiques publiques. Il ne peut pas, sous couvert de contrôle, s’attribuer des compétences que la Constitution ne lui reconnaît pas.

6. La modification de l’article 118 du Règlement intérieur : une nouvelle censure partielle

La proposition organique n° 10/2026, cosignée par Mohamed Ayib Daffé et Aïssata Tall Sall, visait à modifier l’article 118 du Règlement intérieur.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 8/C/2026 du 7 septembre 2026, a censuré certaines dispositions relatives à la démission d’office et à la perte du mandat parlementaire.

Il ne faut pas prétendre que toute la proposition a été annulée. La censure était partielle.

Pour autant, le sujet est révélateur. La perte du mandat d’un député et les conditions dans lesquelles elle peut intervenir touchent directement à la représentation nationale et aux garanties constitutionnelles attachées au mandat parlementaire.

7. Les crédits spéciaux, encore : la procédure de vote bloqué méconnue

Enfin, la loi organique n° 38/2026, adoptée le 1er octobre 2026 et visant à renforcer l’encadrement des crédits spéciaux, a été déclarée contraire à la Constitution par la décision n° 10/C/2026 du 15 octobre 2026.

Le Conseil constitutionnel a considéré que le non-respect de l’article 82, alinéa 4, constituait une irrégularité substantielle affectant la procédure d’adoption de la loi.

Le Gouvernement avait demandé un vote unique sur le texte, conformément au mécanisme du vote bloqué. L’Assemblée a procédé à des votes séparés.

Le Conseil a donc jugé que la procédure constitutionnelle n’avait pas été respectée.

Voilà encore une loi organique importante invalidée pour une irrégularité procédurale constitutionnelle.

Ce bilan appelle une interrogation sérieuse. Comment une majorité qui prétend transformer l’État peut-elle multiplier les initiatives législatives sans maîtriser les règles fondamentales qui encadrent le pouvoir législatif ?

Je ne me permettrais pas d’affirmer que tous les députés sont incompétents. Ce serait excessif et quelque peu condescendant de ma part.

Je dis seulement que la répétition de ces erreurs révèle une insuffisance préoccupante de préparation juridique, de maîtrise de la légistique et de connaissance des mécanismes constitutionnels au sein de la majorité qui porte ces textes. Parfois aussi, des difficultés à saisir les subtilités de la langue française.

La refondation d’un État ne saurait se construire au gré d’improvisations constitutionnelles.

IV. La presse : quand la mise en conformité devient un instrument de restriction

Le respect des libertés publiques constitue une exigence fondamentale qui s’impose à tous les pouvoirs publics, notamment aux parlementaires dans l’exercice de leurs prérogatives.

Le secteur de la presse a également connu une confrontation particulièrement grave avec le ministère de la Communication, dirigé par Alioune Sall, dont certaines prises de parole ont suscité des interrogations quant à la précision des explications apportées.

Il faut rappeler les faits avec précision.

Le ministère a mis en place, à travers des arrêtés des 29 juillet et 1er octobre 2024, une plateforme numérique d’identification des entreprises de presse et une commission chargée d’examiner et de valider leurs déclarations.

À la suite de cette procédure, sur 639 entreprises de presse examinées, 258 ont été considérées comme conformes et 381 comme non conformes.

Le 25 avril 2025, le ministre a ordonné aux médias déclarés non conformes de cesser leurs activités de diffusion, de publication et de partage de contenus.

Il ne s’agissait donc plus seulement d’une invitation à régulariser une situation administrative. La mesure entraînait une conséquence radicale : l’arrêt de l’activité des médias concernés.

On peut parfaitement comprendre et défendre la professionnalisation de la presse. On peut exiger le respect du Code de la presse, la transparence sur les propriétaires des médias, le respect des obligations légales et la responsabilité des entreprises de communication.

En revanche, la mise en conformité administrative ne peut devenir un mécanisme permettant d’imposer de nouvelles conditions d’exercice d’une liberté fondamentale.

Et c’est précisément ce que la Cour suprême a rappelé.

La décision de la Cour suprême du 11 décembre 2025

Saisie par plusieurs entreprises de presse et leurs représentants, la Cour suprême a rendu, le 11 décembre 2025, une décision annulant les arrêtés ministériels des 29 juillet et 1er octobre 2024.

La juridiction s’est notamment fondée sur les articles 68, 134 et 135 du Code de la presse.

Elle a considéré que les conditions de reconnaissance du statut d’entreprise de presse étaient déjà définies par la loi et que le ministère ne pouvait pas ajouter, par voie d’arrêté, une obligation supplémentaire d’enregistrement sur une plateforme numérique et de délivrance d’une attestation.

La Cour a également rappelé, sur le fondement des articles 8 et 11 de la Constitution, que la liberté de la presse et de communication devait être exercée dans les conditions prévues par la loi.

La conséquence est claire. Le ministre avait outrepassé ses compétences en ajoutant des conditions qui n’étaient pas prévues par les textes applicables.

Il faut cependant distinguer les actes. La décision du 11 décembre 2025 a annulé les deux arrêtés instituant la plateforme et la commission. Elle ne doit pas être présentée comme une annulation juridictionnelle générale et indistincte de toutes les mesures ultérieures prises à l’égard de chaque média.

Cependant, politiquement, le constat demeure grave.

L’État de droit ne permet pas à une autorité administrative d’inventer des conditions supplémentaires à l’exercice d’une liberté fondamentale.

La liberté de la presse n’est pas une faveur accordée par un ministre. Elle est une garantie constitutionnelle.

Le Gouvernement pouvait et devait organiser le secteur. Il ne pouvait pas ignorer les limites de ses compétences.

V. Et le président de la République dans tout cela ? Sa responsabilité ne peut être passée sous silence

Il serait trop facile de faire porter toute la responsabilité de la situation actuelle aux seuls députés ou aux seuls responsables de PASTEF.

Le président de la République a également sa part de responsabilité politique.

Je le dis avec mesure. Bassirou Diomaye Faye aurait sans doute gagné à s’impliquer davantage dans les arbitrages politiques liés aux investitures de 2024 et à la composition de la majorité parlementaire appelée à accompagner son mandat présidentiel. Le contexte politique de l’époque était particulier. L’objectif d’une victoire de PASTEF était partagé.

En dépit de cela, le chef de l’État devait aussi anticiper les équilibres institutionnels et les responsabilités de ceux qui allaient exercer le pouvoir parlementaire.

On peut regretter que certaines tensions aient été laissées trop longtemps sans arbitrage. Il n’en demeure pas moins qu’il serait excessif de faire du Président le responsable de chaque initiative parlementaire ou de chaque vote des députés.

La Constitution garantit leur liberté de vote et leur indépendance dans l’exercice de leur mandat.

L’article 42 de la Constitution fait du président de la République le gardien de la Constitution et le garant du fonctionnement régulier des institutions. Il lui appartient donc de veiller à ce que chacun exerce ses responsabilités dans le respect des règles.

C’est précisément pourquoi il faut saluer le fait qu’il semble aujourd’hui vouloir reprendre pleinement sa place, recadrer les choses et rappeler chacun à ses responsabilités.

Nous sommes nombreux à être satisfaits de le voir commencer à siffler la fin de la récréation.

Le Sénégal a besoin d’un président qui rassemble, arbitre et rappelle que l’exercice du pouvoir est d’abord un devoir envers la nation. Cette reprise en main est nécessaire et doit être encouragée.

VI. Le deuxième serment politique trahi : faire passer les querelles avant les urgences du pays

Le deuxième manquement à la parole donnée aux Sénégalais apparaît avec une acuité particulière dans les événements budgétaires de novembre 2026.

Le 3 novembre, l’Assemblée nationale a rejeté le projet de loi de finances rectificative pour 2026, après l’adoption d’une question préalable introduite par le député Amadou Ba.

Le décompte initial faisait état de 109 voix favorables au rejet. Un rectificatif officiel a ensuite pris en compte 17 délégations de vote supplémentaires, portant le total à 126.

Le 18 novembre, la première partie du projet de loi de finances initiale pour 2027 a également été rejetée. Le registre de vote consulté fait état de 126 voix contre, 18 pour et 3 abstentions. Ce rejet concernait la première partie du budget et non l’intégralité du projet de loi de finances.

Il faut le dire sans ambages. Les députés ont constitutionnellement le droit de rejeter un budget. Ils peuvent contester les prévisions de recettes, les choix de dépenses, la sincérité des documents budgétaires et les hypothèses économiques du Gouvernement.

Pour autant, la responsabilité politique ne s’arrête pas au droit de voter contre.

Le Sénégal traverse une période économique et financière particulièrement difficile. Les citoyens attendent des réponses sur l’emploi, le coût de la vie, la dette publique, le financement des services sociaux et les perspectives économiques. Il appartient au chef de l’État de matérialiser les engagements pris devant les Sénégalais et de veiller à la continuité de l’action publique.

Dans un tel contexte, les responsables politiques ont une obligation supplémentaire : éviter que les institutions deviennent le théâtre de leurs querelles.

Le budget de l’État n’est pas un instrument de pression dans une bataille de leadership. Il concerne la continuité des services publics et la vie de millions de Sénégalais.

C’est ici que le deuxième serment politique prend tout son sens. Les élus avaient promis de servir le peuple. Ils ne peuvent pas laisser croire que leurs rivalités internes sont devenues plus importantes que les urgences nationales.

VII. Le décret présidentiel : la continuité de l’État n’est pas une invention

Après le rejet de la loi de finances rectificative, le président de la République a signé, le 19 novembre 2026, le décret n° 2026-2416 portant mise en vigueur du projet de loi de finances rectificative pour l’année 2026.

Le débat autour de ce décret doit être conduit avec rigueur.

L’article 68, alinéa 5, de la Constitution prévoit que si le projet de loi de finances n’est pas voté définitivement à l’expiration du délai constitutionnel de soixante jours, il est mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l’Assemblée nationale et acceptés par le président de la République.

Le mécanisme de mise en vigueur par décret n’est donc pas une invention présidentielle. Il figure dans la Constitution.

Il reste évidemment nécessaire d’établir que les conditions précises d’application de ce mécanisme constitutionnel sont réunies. C’est précisément ce qu’impose une lecture rigoureuse des articles 42 et 68 de notre Constitution, à la lumière de l’esprit qui a présidé à leur adoption.

Il faut, pour bien comprendre cette architecture institutionnelle, remonter à la réforme constitutionnelle française de 1962, voulue par le général de Gaulle. En consacrant l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, cette réforme lui a conféré une légitimité démocratique nationale directement issue du peuple, distincte de celle des autres institutions. Cette conception a profondément marqué notre tradition constitutionnelle. La Constitution sénégalaise du 7 mars 1963 s’inscrivait déjà dans cette logique présidentialiste, que celle du 22 janvier 2001 a largement prolongée. Notre Loi fondamentale confère ainsi au chef de l’État une place centrale dans l’architecture institutionnelle et des prérogatives à la mesure de sa responsabilité. Son article 42 en fait le gardien de la Constitution et le garant du fonctionnement régulier des institutions ainsi que de la continuité de l’État.

Cette responsabilité prend tout son sens lorsque la continuité financière du pays est en jeu. C’est précisément l’objet de l’article 68, alinéa 5, qui prévoit que, si le projet de loi de finances n’est pas voté définitivement à l’expiration du délai constitutionnel de soixante jours, il est mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l’Assemblée nationale et acceptés par le Président de la République. Cette disposition ne subordonne pas l’intervention du Président à l’absence de toute délibération ou de tout scrutin parlementaire. Elle vise l’absence d’adoption définitive du texte. Or, un projet soumis au vote mais rejeté n’est évidemment pas un projet adopté. Confondre l’existence d’un scrutin avec l’adoption définitive reviendrait à réduire considérablement la portée du mécanisme constitutionnel et à permettre qu’un rejet parlementaire fasse obstacle à toute solution institutionnelle, alors même que le délai constitutionnel est arrivé à expiration. Le constituant a précisément entendu éviter qu’une impasse parlementaire ne compromette la continuité financière de l’État, indispensable au fonctionnement des institutions, à l’exécution des engagements publics et à la poursuite des services publics.

La nature rectificative du texte ne saurait davantage justifier son exclusion de ce dispositif. L’article 5 de la loi organique n° 2020-07 du 26 février 2020 classe expressément les lois de finances rectificatives parmi les catégories de lois de finances. L’article 68 de la Constitution vise les projets de lois de finances, sans réserver expressément le mécanisme de son cinquième alinéa aux seules lois de finances initiales. L’article 88 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale conforte cette lecture en soumettant l’examen et le vote des lois de finances rectificatives aux mêmes règles et procédures que ceux des lois de finances de l’année.

Dans le cas d’espèce, le projet de loi de finances rectificative pour 2026 a été déposé le 18 septembre et rejeté par l’Assemblée nationale le 3 novembre. Le délai constitutionnel de soixante jours est arrivé à expiration le 17 novembre, sans que le texte ait été adopté. Le décret du 19 novembre est donc intervenu après l’expiration de ce délai. Il s’inscrit dans l’interprétation selon laquelle le mécanisme de l’article 68, alinéa 5, trouve précisément à s’appliquer lorsque le délai constitutionnel expire sans adoption définitive du projet. Il est dès lors difficile de comprendre que la nature rectificative du texte puisse, à elle seule, faire obstacle à l’application de cette disposition. D’autant que l’article 5 de la loi organique distingue les différentes catégories de lois de finances sans leur retirer leur appartenance commune à cette catégorie juridique. Le débat mérite donc d’être conduit à partir de l’ensemble des textes applicables, et non d’une lecture qui isolerait la LFR du régime général des lois de finances.

Qu’est-ce qu’il convient, en définitive, de retenir ?

Que la continuité de l’État doit être assurée. Que les services publics doivent fonctionner. Que les engagements financiers doivent être exécutés

Boubacar Mohamed Racine SY

Juriste - Écrivain

Élu local commune de Patte D’oie.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le président Bassirou Diomaye Faye a dissous l'Assemblée nationale le 12 septembre 2024, et PASTEF a obtenu 130 sièges sur 165 aux élections du 17 novembre 2024. - Plusieurs initiatives législatives de la majorité parlementaire ont été censurées, déclarées contraires à la Constitution ou jugées irrecevables par le Conseil constitutionnel. - L'article estime que les députés de la majorité semblent se soumettre à une discipline politique les amenant à renoncer à leur liberté de vote, ce qui s'apparenterait à un mandat impératif prohibé par l'article 64 de la Constitution.