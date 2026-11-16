"PASTEF n'est pas encore au pouvoir" : le grand reniement d'un mandat pourtant signé Sonko et Diomaye » (Par Kor KHAAR)
Par-delà la surprise, c'est l'indignation qui domine. En affirmant que « le PASTEF n'est pas encore arrivé au pouvoir », Ousmane Sonko prend le risque de rompre le pacte de confiance qui avait uni des millions de Sénégalais autour du projet politique porté par le PASTEF lors de l'élection présidentielle du 24 mars 2024.
Le 2 avril 2024, les Sénégalais n'ont pas élu un homme contre un autre. Ils ont adhéré à une vision, à un projet et à une promesse collective de rupture. Pendant des mois, le pays a vécu au rythme d'un slogan devenu le symbole d'une stratégie politique assumée : « Diomaye moy Sonko, Sonko moy Diomaye ». Ce slogan n'était pas un simple outil de communication. Il constituait un engagement politique clair selon lequel Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko formaient une même offre politique, un même projet et une même responsabilité devant le peuple.
Dès lors, comment comprendre qu'aujourd'hui, après plus de deux années d'exercice du pouvoir, le principal architecte de cette stratégie affirme que son parti ne serait pas encore arrivé au pouvoir ?
Une telle déclaration apparaît comme une tentative de prise de distance avec le bilan du mandat en cours. Or, dans les démocraties modernes, on ne peut pas revendiquer les succès d'un régime lorsque tout va bien et nier sa responsabilité lorsque les difficultés apparaissent.
Le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye est un produit politique du PASTEF. Le gouvernement est largement issu du PASTEF. La majorité parlementaire est portée par le PASTEF. Les orientations stratégiques de l'État ont été présentées comme celles du projet du PASTEF. Dès lors, soutenir que le parti ne serait pas encore au pouvoir revient à nier une réalité politique que les Sénégalais constatent quotidiennement.
Plus grave encore, cette déclaration traduit une conception inquiétante de l'exercice du pouvoir. La République du Sénégal n'est pas un laboratoire politique où l'on procède par essais et erreurs sans jamais assumer les conséquences de ses choix. Elle n'est pas un terrain d'expérimentation personnelle où, à chaque difficulté, il suffirait de réécrire l'histoire ou de déplacer les responsabilités. Un État se gouverne avec constance, responsabilité et loyauté envers le peuple.
Depuis plusieurs années, Ousmane Sonko a bâti son discours sur la rupture, l'exigence de vérité et la reddition des comptes. Dès lors, comment comprendre qu'aujourd'hui, face aux difficultés du pouvoir, il cherche à installer l'idée que le PASTEF ne serait pas encore aux commandes de l'État ? Cette posture donne le sentiment d'une fuite permanente devant les responsabilités politiques. Lorsque les succès sont revendiqués, ils seraient ceux du projet. Lorsque les résultats tardent à venir, ce ne serait plus le projet qui gouverne.
Les Sénégalais ne sont pas dupes. Ils savent qu'en mars 2024, ils n'ont pas signé un contrat avec un parti virtuel ou un pouvoir imaginaire. Ils ont accordé leur confiance à un projet incarné par Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, présentés comme les deux faces d'une même ambition politique. Tenter aujourd'hui de faire croire que le PASTEF n'est pas comptable du bilan actuel revient à méconnaître la maturité politique du peuple sénégalais.
La République n'est pas un jouet. Elle n'est pas un refuge où l'on entre pour exercer l'autorité tout en conservant le privilège de l'opposant. Elle impose des droits, mais surtout des devoirs. Elle oblige à assumer les réussites comme les échecs. En démocratie, la première marque de respect envers le peuple consiste à reconnaître sa part de responsabilité, non à chercher un récit qui permettrait de s'en exonérer.
L'histoire politique enseigne une vérité simple : les peuples pardonnent souvent les erreurs, mais beaucoup plus rarement le refus de les assumer. Lorsqu'un parti accède aux plus hautes responsabilités de l'État, il devient comptable de ses choix, de ses orientations et de son bilan. Il ne peut pas, au gré des circonstances, se présenter simultanément comme acteur du pouvoir et comme observateur extérieur.
Le PASTEF doit donc avoir l'honnêteté politique de regarder la réalité en face. Le mandat en cours est son mandat. Le bilan qui en résultera sera son bilan. Les réussites lui appartiendront. Les échecs également.
À vouloir convaincre les Sénégalais que le PASTEF ne serait pas encore arrivé au pouvoir, Ousmane Sonko donne l'impression de préparer une ligne de défense politique destinée à se soustraire à l'évaluation de l'action gouvernementale. Une telle posture serait non seulement discutable politiquement, mais profondément injuste envers un peuple qui lui a accordé une confiance exceptionnelle.
Non, Monsieur Sonko. Ce mandat est celui du PASTEF. Les Sénégalais ont cru en Bassirou Diomaye Faye. Ils ont cru en vous. Ils ont cru en votre projet commun. Ils vous ont offert la magistrature suprême, une majorité politique et l'occasion historique de transformer le pays.
Les Sénégalais ont tout donné au PASTEF : leur confiance, leur espoir et leur suffrage. En retour, ils n'attendent ni excuses, ni artifices rhétoriques. Ils attendent une chose simple : que ceux qui gouvernent assument pleinement le mandat qu'ils ont reçu. Car la République n'est ni un laboratoire d'essais-erreurs, ni un refuge contre les responsabilités politiques.
KOR KHAAR, l’Esprit libre.
Commentaires (30)
Tu pouvais repondre sans stigmatiser des personnes qui certes ne prennent pas brt ni le ter comme toi mais sont des dignes travailleurs et honnête.
Le pastef est bel et bien au pouvoir et le peuple sénégalais n’est dupe et saura tirer toutes les conséquences par rapport à ce comportement inacceptable du pastef
Le pastef est bien comptable de la gestion du pays par le pouvoir actuel et sera aussi responsable que le PR si ce pouvoir échoue
C'est maintenant que ce personnage montre sont vrai visage.
Il n'a jamais rien assumé dans sa jeune carrière politique.
Il s'est toujours défaussé sur les autres.
Qu'a t-il apporté au Sénégal en deux ans ?
Ne parlons pas de réalisation matérielles quand les caisses sont vides et que les bailleurs se font rares mais une petite chose qui aurait pu impacter la vie des Sénégalais.
Sénégalais, serait trop lui demander mais pour les Ziguinchorois dont il a été le Maire.
Il vient dire à la face des Sénégalais qu'il a dépensé leur pognons pour l'achat de bagnoles de luxe.
Quelle condescendance ?
Cela ne choque personne, quelle insulte à cette population ?
Il accusera toujours le système. Ce système qu'il est le seul à précisément connaitre et qui serait responsable de tous nos malheur, il reconnaitra peut-être qu'il n'est pas arrivé à l'abattre.
Ce système serait encore et toujours dans les deux gouvernements qu'il a dirigé après un remaniement.
N'est-ce pas un aveu d'échec ?
Il va se réfugier à l'assemblée nationale alors qu'il n'est pas député. Il a été élu mais n'a pas siégé donc n'a pas les attributs du député.
Diomaye, Sonko et leurs gouvernements seront comptables de leur bilan en 2019.
Rien n'a changé depuis mars 2024 et les Sénégalais sont pris à la gorge.
Les sénégalais vivent dans un climat tendu, anxiogène et notre élite politique se donne en spectacle.
Notre vie politique ressemble plus à une série Nolywood de mauvais goût. Les Sénégalais en deviennent addictent et les politiciens ressemblent de plus en plus à des clowns.
Ne nous prenez pas pour vos moutons, nous ne leur ressemblons pas et saurons tirer les leçon idoines quand l'heure sera venue.
Ensuite Sonko a continué de le comprendre à l'assemblée nationale, lorsque Diomaye s'est opposé à tout programme du Pastef pour lequel il est élu, en usant du vote bloqué et du conseil constitutionnel.
Le constat alors, pour toute personne honnête, est que c'est le Pastef qui gagne les élections présidentielles et législatives, mais le Pastef ne va pas gouverner, le programme de Pastef ne sera pas appliqué, aucun membre de Pastef ne doit avoir aucune responsabilité, et le président de Pastef doit être dépossédé de tout. Et malgré tout cela, c'est le Pastef qui sera responsable des échecs, et responsable de tout problème qui arrive au Sénégal.
Donc je ne vois pas pq diomaye est toujours au palais et aminou lo à la primature et toujours responsable de la politique de la nation.
Le cerveau c'est pour réfléchir.
Monsieur Sonko nomme ou fait nommer et recruter les gens de Pastef sans expérience, ni compétences.
La plupart de ces personnes sont dans notre administration publique ou para publique memes si quelques directeurs ont été remercié.
Le Pastef fait ce qu il veut à l assemblée nationale.
Avec tout ça, Sonko veut faire croire aux Sénégal que le Pastef n a aucune responsabilité dans la marche du pays.
C est vraiment manquer de respect aux sénégalais, les prendre pour des demeurés.
J espère que les sénégalais vont se mobiliser ont en masse pour empêcher Sonko d arriver au Pouvoir et au Pastef de dominer notre assemblée nationale.
Personnellement, je me suis arrêté pour écrire ce post, tellement je suis choqué par ce reniement
Le connaître et le comprendre permettra a chaque senegalais de percevoir l’avenir.
C’est comme si on ecrirait au tableau E=MC²..seul un initié peut savoir
Depuis qu il a quitté la Primature, il bloque le pays à partir de l'assemblée nationale avec les députés Pastef.
Certains parmi ceux qu I à fait nommer sont toujours directeurs ou Pca.
Beaucoup de membres de Pastef sans qualification ont été recrutés et sont toujours en poste.
Donc, Pastef est bien comptable de ce qui se passe.
Que les gens se mobilisent pour les mettre éternellement dans l opposition
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