REMPLACEMENTS ADMINISTRATIFS AU SENEGAL : L’ETERNEL RETOUR DU BALANCIER POLITIQUE (Par Birahima SARR)

Contributions

Auteur: Birahima SARR

Photo d'illustration : Intelligence artificielle

L’administration sénégalaise traverse une nouvelle vague de nominations et de limogeages. Après le remplacement de nombreux directeurs généraux en septembre dernier, le président

Bassirou Diomaye Faye vient tout juste d'écarter 28 chargés de mission proches d'Ousmane Sonko à la Présidence de la République. Depuis l'éviction de ce dernier de son poste de Premier ministre, la campagne de mise à l'écart des cadres administratifs réputés proches de son parti, le PASTEF, s'intensifie.

Si cette reprise en main suscite aujourd’hui l'indignation d'une partie de l'opinion — qui y voit une sanction purement politique — elle soulève une question de cohérence démocratique fondamentale : où étaient ces mêmes indignés lorsque le PASTEF, à son arrivée au pouvoir en 2024, opérait une purge similaire au nom de la « rupture » ? Pour comprendre la profondeur du mal, il faut remonter aux racines de cette dérive, car cette politisation outrancière n’est pas née d'hier, même si elle atteint aujourd'hui un nouveau paroxysme.

De la tradition d'État à l'avènement du « Sopi »

Il fut un temps où l’appareil d’État sénégalais se distinguait par sa sacralité et sa relative imperméabilité aux contingences partisanes. Sous les présidences de Léopold Sédar Senghor et d’Abdou Diouf, la culture de l’État républicain prévalait encore. Il n’était pas rare de voir de hauts fonctionnaires, des directeurs généraux ou des techniciens chevronnés afficher des sympathies pour l'opposition, ou revendiquer une neutralité apolitique stricte, sans que leur carrière ne soit brisée pour autant. L’administration était perçue comme le pilier de la continuité nationale.

La véritable rupture de paradigme s'est opérée en 2000 avec l'arrivée au pouvoir d’Abdoulaye Wade. C'est sous l'ère du Sopi que s'est développé et théorisé un phénomène pernicieux : la subordination des postes administratifs au positionnement partisan ou aux résultats électoraux. Le mérite et la neutralité ont commencé à céder le pas devant l'obligation d'allégeance politique et le décret discrétionnaire devint une récompense pour services politiques rendus. Ses successeurs n'ont fait que perpétuer et raffiner cette méthode, transformant la haute fonction publique en une extension de l'appareil du parti au pouvoir.

Le comble du système sous l'ère PASTEF

Cependant, ce que le Sénégal a vécu avec l'avènement du PASTEF a constitué le comble de cette dynamique. Alors que le parti avait axé son discours sur la rupture, la transparence et la fin du népotisme, son installation aux commandes de l’État s’est traduite par une entreprise de restructuration d'une rare brutalité administrative.

À l'époque, de nombreux cadres, directeurs et techniciens de haut niveau avaient été limogés de manière systématique. Leur tort ? Ne pas partager la vision du PASTEF, ou simplement avoir servi sous l'ancien régime, quand bien même certains d'entre eux étaient totalement apolitiques et d'une neutralité irréprochable.

Le discours officiel justifiait ces vagues de départs par la nécessité d'installer des « hommes de confiance » pour mener à bien le projet de transformation nationale. Ceux qui crient aujourd'hui à la « chasse aux sorcières » brillaient alors par leur silence, cautionnant implicitement une politisation extrême de l’administration sous prétexte de souverainisme. En poussant à l'excès la logique initiée sous l'ère Wade, le PASTEF a lui-même creusé le fossé dans lequel ses cadres tombent aujourd'hui.

Postes de cabinet et haute administration : ne pas tout confondre

Pour analyser froidement la situation actuelle, une précision juridique s'impose toutefois. Le poste de « chargé de mission » n'existe pas dans la nomenclature des emplois permanents de la fonction publique sénégalaise. C'est une fonction de cabinet, purement politique et discrétionnaire, créée par décret pour permettre au Chef de l'État de s'entourer de collaborateurs directs. Qu'un président révoque des chargés de mission devenus politiquement incompatibles relève donc de son pouvoir discrétionnaire le plus normal.

Le véritable problème réside ailleurs : dans l'extension de cette logique de cabinet aux directions générales, aux agences d'exécution et aux postes techniques de l'administration centrale. En traitant des hauts fonctionnaires et des techniciens comme de simples chargés de mission politiques, nos régimes successifs ont fragilisé la continuité de l'État.

Le piège de la politisation de l’administration

Ce que nous vivons aujourd'hui n'est que le retour de bâton d'un système que chaque régime critique dans l'opposition mais pousse à son paroxysme une fois au pouvoir. C'est l'histoire du prétexte qui se retourne contre son auteur : le principe de « l'homme qu'il faut à la place qu'il faut » s'efface systématiquement devant celui de « l'homme du parti à la place stratégique ».

Quand on justifie le limogeage de cadres apolitiques au nom d'une idéologie, on crée un précédent. On légitime, de fait, que le pouvoir suivant utilise les mêmes méthodes pour installer ses propres partisans dès que le rapport de force politique change.

Pour une véritable sacralisation de la fonction publique

On peut légitimement regretter que la seule proximité supposée ou réelle avec Ousmane Sonko suffise aujourd'hui à écarter des cadres de la gestion des affaires publiques. Mais pour être crédible, cette critique doit être universelle et non partisane.

Le Sénégal ne pourra pas faire l'économie d'une profonde réforme de sa fonction publique. Tant que les postes de directeurs et de hauts cadres administratifs dépendront de la couleur de la carte de parti — ou des rivalités au sommet de l'État — notre administration restera un champ de bataille politique au détriment du développement national.

L’indignation ne doit plus être à géométrie variable. Que l’on soit proche du PASTEF ou de ses opposants, la compétence et l’apolitisme des serviteurs de l’État doivent être protégés. Il est temps de briser ce cycle de la vengeance politique, initié il y a un quart de siècle, pour enfin rebâtir une administration forte, stable et exclusivement au service des citoyens.

Birahima SARR

Consultant RH & Management

DAKAR / SENEGAL

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le président Bassirou Diomaye Faye a écarté 28 chargés de mission proches d'Ousmane Sonko à la Présidence de la République. - L'article rappelle que le PASTEF, à son arrivée au pouvoir en 2024, avait opéré une purge similaire de cadres administratifs au nom de la « rupture ». - Selon l'auteur, le poste de chargé de mission relève du pouvoir discrétionnaire du Chef de l'État, le problème résidant dans l'extension de cette logique aux directions générales et postes techniques.