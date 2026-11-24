Art & Culture

Auteur: Babacar SENE, Correspondant Saint-Louis

16ème édition Métissons de Saint-Louis : le festival veut prendre son envol et gagner en autonomie

La ville de Saint-Louis s’apprête à vivre la seizième édition du festival Métissons, prévue du 27 au 28 novembre. Pour cette année, le festival Métissons mise sur une programmation éclectique, réunissant des artistes venus de Saint-Louis, de Dakar, de Thiès, de Dagana et de la République du Congo. Cette année, l’événement opère un changement de cadre avec la délocalisation de ses activités au Tennis Club, une démarche présentée comme un test pour renforcer son autonomie artistique, humaine et financière.

Mansour le Prof, Bouna Family, Amar Seck de Dagana, le Trio Dakar-Bamako ou encore Leergui de Thiès figurent parmi les artistes attendus pour cette édition. Une programmation qui entend valoriser les talents locaux tout en favorisant les échanges et la diversité musicale.

Au-delà des concerts, le festival prévoit également le Takussanu Ndar, mettant en lumière la richesse culturelle de Saint-Louis, ainsi que des panels consacrés aux nouvelles technologies, notamment à l’intelligence artificielle et à son apport dans l’univers musical.

Pour Babacar Guèye, directeur du festival Métissons, cette seizième édition revêt une dimension particulière. La délocalisation des activités au Tennis Club répond à plusieurs objectifs, notamment celui d’expérimenter un nouveau modèle organisationnel et de jauger la capacité du festival à se développer indépendamment.

« C’est un test pour voir si, après seize ans, le festival peut commencer à voler de ses propres ailes et avoir une souveraineté artistique, humaine et financière pour pouvoir pérenniser cet événement », explique-t-il.

Toutefois, l’organisation reste confrontée à des défis financiers. Le budget du festival repose notamment sur une convention signée avec la municipalité, l’appui de certaines entreprises ainsi que le soutien du ministère de la Culture et du Tourisme. Malgré ces accompagnements, les ressources mobilisées restent insuffisantes, le directeur indiquant que le festival ne dispose actuellement que d’environ un tiers de son budget.

Babacar Guèye déplore également la situation des artistes à Saint-Louis, qu’il considère comme insuffisamment soutenus, malgré leur contribution à la vitalité culturelle de la ville. Il appelle à la mise en place d’un environnement plus favorable à la création et à l’entrepreneuriat culturel.

Si les ambitions de l’État en matière d’infrastructures culturelles, notamment à travers les perspectives portées par la Vision Sénégal 2050, suscitent des attentes, le directeur du festival Métissons insiste sur la nécessité d’accompagner ces projets par des mécanismes concrets de soutien aux acteurs du secteur.

Pour lui, la culture ne doit pas être considérée uniquement comme un espace d’expression artistique, mais aussi comme un levier économique. Il souligne l’importance de créer un cadre propice au développement des entrepreneurs culturels, en prenant en compte les réalités sociologiques et anthropologiques locales.

À seize ans, le festival Métissons entend ainsi franchir une nouvelle étape de son développement, en faisant de cette édition un laboratoire d’expérimentation, de promotion des talents et de réflexion sur l’avenir de la culture à Saint-Louis.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La 16e édition du festival Métissons se tiendra du 27 au 28 novembre à Saint-Louis, avec des activités délocalisées au Tennis Club. - Le festival réunit des artistes de Saint-Louis, Dakar, Thiès, Dagana et de la République du Congo, et prévoit le Takussanu Ndar ainsi que des panels sur l'intelligence artificielle. - Selon son directeur Babacar Guèye, le festival ne dispose actuellement que d'environ un tiers de son budget.