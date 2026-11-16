Art & Culture

Auteur: Harouna NEYA

Cinéma africain et streaming : Pourquoi les producteurs peinent à gagner de l'argent malgré un marché de 5,2 milliards de dollars !

Le cinéma africain séduit, mais peine encore à transformer son audience en revenus durables.

Présentée officiellement le 11 novembre 2026 à Lagos, au Nigéria, en marge du Creative Africa Nexus Weekend (CANEX WKND), l'étude Made in Africa, Watched Globally? dresse un diagnostic sans concession du secteur sur la période 2020-2026. Commanditée par la coopération allemande (GIZ) et la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank), et réalisée par le cabinet Dalberg, l'enquête a sondé 1 630 spectateurs et interrogé 91 professionnels à travers six marchés clés : l'Égypte, le Kenya, le Nigéria, le Rwanda, le Sénégal et l'Afrique du Sud.

​Si les revenus cumulés de la télévision payante et du streaming sur ces marchés devraient atteindre 5,2 milliards de dollars américains à l'horizon 2030, la captation de cette manne par les créateurs locaux reste freinée par des goulots d'étranglement structurels. Le rapport souligne d'abord l'exigence accrue des publics. En Afrique du Sud, 98 % des répondants placent le jeu des acteurs en tête de leurs critères de sélection, et 96 % exigent une intrigue solide et une qualité technique irréprochable. Au Rwanda, 56 % des sondés estiment que le manque d'intérêt pour les scénarios proposés freine leur consommation de productions locales.

​Le casse-tête des infrastructures et le coût des données mobiles

​L'accès physique et numérique aux œuvres constitue l'autre frein majeur. Le continent ne compte qu'un écran de cinéma pour 787 000 habitants, contre un pour 8 700 aux États-Unis, avec une hyper-concentration urbaine (90 % des salles égyptiennes au Caire et à Alexandrie, plus de 75 % des salles kényanes à Nairobi). Sur le volet numérique, si YouTube s'impose comme un canal dominant — utilisé par 98 % des spectateurs sénégalais en streaming et 87 % des Kényans, à l'image du succès de la chaîne sénégalaise Marodi TV qui cumule 8,67 millions d'abonnés et 4,6 milliards de vues —, le modèle publicitaire reste fragile, d'autant que YouTube relèvera ses seuils de monétisation dès février 2027.

​De plus, le visionnage sur mobile se heurte au prix de la connectivité, 1 Go de données représentant en moyenne 3,1 % du revenu mensuel sur le continent, bien au-dessus du seuil mondial d'accessibilité fixé à 2 %. À cela s'ajoute la contraction des financements intermédiaires, aggravée par la fermeture de la plateforme Showmax en avril 2026 et le recul des commandes de géants internationaux comme Amazon Prime Video.

​Vers des fonds dédiés à la distribution et un impact social mesuré

​Pour inverser la tendance, les auteurs de l'étude préconisent de soutenir les agrégateurs détenus par des acteurs africains, de créer des fonds régionaux dédiés au marketing, au sous-titrage et au doublage, et d'harmoniser les licences dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Commentant ces résultats, Osahon Akpata, PDG de CANEX Creations Incorporated, a insisté sur l'urgence de bâtir des champions économiques : « La priorité désormais est de veiller à ce que cette demande croissante se traduise par des entreprises pérennes et des retombées économiques plus importantes pour les créateurs africains. Cela nécessite des investissements tout au long de la chaîne de valeur cinématographique ».

​Au-delà de l'aspect financier, le rapport met en exergue le rôle citoyen du cinéma. Au Sénégal, la projection du documentaire L’utilité et l’attachement, consacré aux indemnisations des populations déplacées par un projet ferroviaire, avait ainsi conduit le Président de la République à donner des instructions pour régler leurs revendications. Pour Victor Chudal-Linden, chef de projet à la GIZ, l'exploitation rigoureuse des données d'audience permettra de guider les politiques publiques : « Ensemble, nous faisons rayonner le cinéma », a-t-il conclu.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Une étude commanditée par la GIZ et l'Afreximbank, réalisée par Dalberg, a sondé 1 630 spectateurs et 91 professionnels dans six marchés clés (Égypte, Kenya, Nigéria, Rwanda, Sénégal, Afrique du Sud) sur la période 2020-2026. - Les revenus cumulés de la télévision payante et du streaming sur ces marchés devraient atteindre 5,2 milliards de dollars à l'horizon 2030, mais leur captation par les créateurs locaux reste freinée par des goulots d'étranglement structurels. - Le continent ne compte qu'un écran de cinéma pour 787 000 habitants, contre un pour 8 700 aux États-Unis, et 1 Go de données représente en moyenne 3,1 % du revenu mensuel, au-dessus du seuil mondial de 2 %.