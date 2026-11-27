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Auteur: Seneweb-News

Cosaan Expérience : Daara J Family donne rendez-vous à Saly les 5 et 6 décembre

Le groupe sénégalais Daara J Family prépare une nouvelle initiative culturelle sur la Petite Côte. Baptisée « Cosaan Experience », cette manifestation se tiendra les 5 et 6 décembre 2026 à Saly Niakh Niakhal. Au-delà d’un concert annoncé sur la plage, Faada Freddy et Ndongo D ambitionnent de proposer un espace de rencontre entre « musique, artisanat, création, gastronomie et transmission ».

Daara J Family donne rendez-vous à son public les 5 et 6 décembre prochains à Saly. Le groupe sénégalais, fondé par Faada Freddy et Ndongo D, lance « Cosaan Experience », un événement qui entend réunir plusieurs expressions de la culture sénégalaise autour d’un même espace. La musique, les arts, l’artisanat, la création et la gastronomie constitueront les principaux axes de cette première édition prévue à Saly Niakh Niakhal, sur la Petite Côte.

Cet évènement intervient dans le cadre des célébrations de plus de trente années de carrière du groupe. Depuis près de trois décennies, Daara J Family s’est construit une identité musicale propre à lui, au croisement du hip-hop, du « reggae et des influences traditionnelles africaines ». Une trajectoire qui lui a permis de se produire sur plusieurs scènes internationales et de s’imposer parmi les formations emblématiques de la musique sénégalaise.

Au fil des années, le duo a développé un répertoire porté par des textes engagés et des sonorités inspirées de différentes traditions musicales. L’éducation, la justice sociale, la place des femmes et des jeunes, l’entrepreneuriat, le développement durable, la paix et l’amour sont autant de valeurs défendues dans ses productions.

Avec « Cosaan Experience », Faada Freddy et Ndongo D souhaitent désormais ouvrir un nouveau chapitre de cette aventure. « Bien plus qu'un concert », résume le dossier de présentation de cette manifestation qui prévoit deux journées d’activités culturelles et populaires.

L’événement entend également aller à la rencontre des publics dans différentes régions du Sénégal. Saly constitue ainsi la première escale d’un concept qui accorde une place importante aux territoires, aux industries culturelles et créatives ainsi qu’au tourisme local.

Le savoir-faire local au centre du projet

La valorisation du patrimoine sénégalais constitue l’un des principaux axes de Cosaan Experience. Le projet accorde une attention particulière à l’artisanat, à la création textile et à la transformation des ressources naturelles. La mode tradi-moderne, les métiers d'art, la maroquinerie, les accessoires et les produits artisanaux d’excellence sont parmi les domaines retenus.

La manifestation prévoit également une exposition consacrée aux produits locaux transformés. L’agroalimentaire du terroir, les cosmétiques naturels à base de baobab, de karité et de moringa, la pharmacopée traditionnelle ainsi que la parfumerie d’ambiance trouveront leur place dans cette programmation.

Cette orientation se traduira notamment par l’organisation du « Luuma des Fées », une foire aux créateurs et aux artisans. Une vingtaine de stands sont annoncés pour cette exposition-vente consacrée aux produits du terroir, à la mode et à l'artisanat.

L’objectif affiché consiste à offrir une meilleure visibilité aux créateurs et aux acteurs locaux. Les visiteurs pourront ainsi découvrir leurs productions et accéder à différents savoir-faire issus de l’artisanat sénégalais.

Le programme prévoit également le « Penc », un espace de rencontres et d’échanges entre artistes, entrepreneurs et acteurs économiques. Des ateliers de découverte y seront organisés autour de plusieurs thématiques. Le « Cosaan Lab » viendra compléter ce dispositif avec un laboratoire consacré à la transmission et à la création.

Des animations et des activités traditionnelles seront également proposées aux enfants et aux familles à travers le « Tuuti Tank ». Un espace dédié au bien-être, baptisé « Espace Toppatoo », est aussi annoncé avec une offre de détente et de spa.

Deux journées, deux expériences musicales

La programmation tournera autour de deux rendez-vous distincts. Le samedi 5 décembre sera consacré à « Cosaan Live ». Cette première journée aura pour point d’orgue un grand concert sur la plage, face à la mer. Daara J Family se produira en formation complète, ou full band, avec ses classiques et ses nouvelles créations. Plusieurs artistes invités sont aussi annoncés pour cette soirée qui constituera le principal temps fort musical du week-end.

La foire aux créateurs, les espaces d'exposition, les ateliers de découverte et les animations destinées aux familles seront également au programme de cette première journée. Le dimanche 6 décembre,

place à « Cosaan Unplugged ». Le concept propose une expérience musicale plus intimiste autour d'un brunch au rooftop du Touky Lounge. Les chansons du groupe seront revisitées dans des versions acoustiques, avec une place accordée aux instruments traditionnels.

Des échanges sous forme de questions-réponses sont prévus afin de revenir sur leur genèse et les conditions de leur création. Le programme annonce notamment des explications sur la manière dont les chansons ont vu le jour.

Cette formule doit permettre au public de découvrir une autre approche du répertoire de Daara J Family, dans un cadre plus rapproché que celui du concert de la veille. La gastronomie et la découverte des spécialités culinaires compléteront cette deuxième journée.

Des billets à partir de 5 000 francs CFA

Le public aura l’embarras du choix pour vivre l’expérience. Le billet standard est proposé à 5 000 francs CFA. Il donne accès au concert sur la plage, avec une place debout. Une formule VIP à 20 000 francs CFA permet d'assister au concert depuis un espace réservé avec des places assises. Pour 40 000 francs CFA, les participants pourront accéder à une offre VIP qui comprend le dîner-concert et une place dans la zone située devant la scène.

Le pass VVIP est fixé à 75 000 francs CFA. Il donne accès au dîner-concert ainsi qu'au brunch du dimanche. Une formule comprenant l'hébergement, le dîner-concert et le brunch est également disponible sur demande. Les réservations peuvent être effectuées auprès des organisateurs et de leurs partenaires.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Daara J Family organise « Cosaan Experience » les 5 et 6 décembre 2026 à Saly Niakh Niakhal, un événement mêlant musique, artisanat, création, gastronomie et transmission. - L'événement s'inscrit dans les célébrations de plus de trente années de carrière du groupe et prévoit deux journées distinctes : « Cosaan Live » le samedi avec un concert sur la plage, et « Cosaan Unplugged » le dimanche avec un brunch-concert acoustique. - Les billets sont proposés à partir de 5 000 francs CFA pour le billet standard, avec des formules VIP à 20 000, 40 000 et 75 000 francs CFA.