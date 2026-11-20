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Auteur: Seneweb-News

Couacs à l’ouverture de la Biennale de Dakar 2026 : Plusieurs invités et biennalistes privés d’accès

La cérémonie officielle d'ouverture de la 16ᵉ édition de la Biennale de l'Art africain contemporain, tenue le jeudi 19 novembre 2026 sous la présidence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, n'a pas permis à tous les convives d'entrer. Des invités, des partenaires et des biennalistes se sont retrouvés empêchés d'accéder à l'événement inaugural de cette manifestation culturelle.

​Ces dysfonctionnements d'accueil ont contraint les instances dirigeantes de l'événement à réagir dès le lendemain par un communiqué officiel daté du vendredi 20 novembre 2026. Dans ce texte, « le Comité d’orientation de la Biennale de Dakar 2026 ainsi que le Secrétariat général de la Biennale de l’Art africain contemporain de Dakar adressent leurs plus sincères excuses aux invités, partenaires et biennalistes n’ayant pu accéder à la cérémonie officielle d’ouverture du jeudi 19 novembre 2026 ». Les organisateurs ajoutent qu'ils « expriment leur profond regret face aux désagréments occasionnés et assurent l’ensemble des personnes concernées de leur haute considération », tout en saluant « leur compréhension, leur confiance renouvelée et leur attachement constant à la Biennale de Dakar, espace fondamental de rencontre, d’échange et de dialogue ouvert à tous ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La cérémonie d'ouverture de la 16ᵉ Biennale de l'Art africain contemporain s'est tenue le jeudi 19 novembre 2026 sous la présidence de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. - Des invités, partenaires et biennalistes n'ont pas pu accéder à la cérémonie officielle d'ouverture. - Le Comité d'orientation et le Secrétariat général ont présenté leurs excuses dans un communiqué daté du vendredi 20 novembre 2026.