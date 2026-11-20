Couacs à l’ouverture de la Biennale de Dakar 2026 : Plusieurs invités et biennalistes privés d’accès
La cérémonie officielle d'ouverture de la 16ᵉ édition de la Biennale de l'Art africain contemporain, tenue le jeudi 19 novembre 2026 sous la présidence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, n'a pas permis à tous les convives d'entrer. Des invités, des partenaires et des biennalistes se sont retrouvés empêchés d'accéder à l'événement inaugural de cette manifestation culturelle.
Ces dysfonctionnements d'accueil ont contraint les instances dirigeantes de l'événement à réagir dès le lendemain par un communiqué officiel daté du vendredi 20 novembre 2026. Dans ce texte, « le Comité d’orientation de la Biennale de Dakar 2026 ainsi que le Secrétariat général de la Biennale de l’Art africain contemporain de Dakar adressent leurs plus sincères excuses aux invités, partenaires et biennalistes n’ayant pu accéder à la cérémonie officielle d’ouverture du jeudi 19 novembre 2026 ». Les organisateurs ajoutent qu'ils « expriment leur profond regret face aux désagréments occasionnés et assurent l’ensemble des personnes concernées de leur haute considération », tout en saluant « leur compréhension, leur confiance renouvelée et leur attachement constant à la Biennale de Dakar, espace fondamental de rencontre, d’échange et de dialogue ouvert à tous ».
Commentaires (4)
prenons un bapteme, par exemple, meme celui qui arrive en retard trouve generalement une petite place sur un banc,
une chaise en plastique ou, a defaut, un coin de natte.
meme si tu connais seulement le voisin du cousin du grand-pere, on finit toujours par te trouver un bol de laakh, quitte a le partager avec les "remangeurs", ces specialistes du 2e, 3e et parfois 4e service (ceux-la memes qui debutent une petite carriere prometteuse dans les mbapates)
pour organiser l'accueil de la Biennale, il fallait peut-etre confier cette mission aux mamans et aux tatas chargees des nguentés. elles savent gerer les flux, les imprevus et surtout les invites de derniere minute!
decidement, entre les exigences du protocole international et les regles sacrees du laakh , il y a peut-etre quelques lecons d'hospitalite a echanger.
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