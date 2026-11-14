Art & Culture

Auteur: Alioune Badara MANÉ

Culture : L’École nationale des Arts du Sénégal brille à l’international !

Bonne nouvelle pour le monde de la culture sénégalaise. Les élèves comédiens de l’École nationale des Arts et Métiers de la Culture (ENAMC) ont une nouvelle fois porté haut les couleurs de leur établissement sur la scène internationale.

D’Alger (Algérie) à Rabat (Maroc), les jeunes artistes ont marqué les esprits grâce à leurs prestations dans la pièce « La Graine de la discorde », mise en scène par M. Abdel Kader Diarra, formateur et coordonnateur de la division Art dramatique de l’ENAMC. Portée par une interprétation maîtrisée et une mise en scène exigeante, la production a séduit le public et retenu l’attention des jurys.

En octobre 2026, à Rabat, lors du Festival international des écoles supérieures en art dramatique, les comédiens ont été récompensés par deux distinctions : le Prix spécial du jury et le Prix de la meilleure interprétation masculine, décerné à l'élève Abdel Sow. Quelques mois plus tôt, en juillet 2026, ils s'étaient déjà illustrés en Algérie, au Festival algéro-africain du théâtre universitaire d’Alger, en remportant également le Prix spécial du jury.

Selon l’administration de l’établissement, ces distinctions viennent consacrer une dynamique artistique déjà engagée et replacent l’ENAMC sous les projecteurs. Cette dynamique intervient dans un contexte où l’établissement aurait connu un certain essoufflement ces dernières années, selon plusieurs observateurs. Une situation que le nouveau directeur général, M. Aboubekr Thiam, entend inverser en insufflant un nouvel élan à l'institution.

À travers ces distinctions, l’ENAMC réaffirme ainsi sa présence sur la scène théâtrale internationale et entend consolider son statut de pôle de formation et de création artistique, aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les élèves comédiens de l'ENAMC ont présenté la pièce « La Graine de la discorde », mise en scène par M. Abdel Kader Diarra, à Alger et à Rabat. - En octobre 2026, à Rabat, lors du Festival international des écoles supérieures en art dramatique, ils ont reçu le Prix spécial du jury et le Prix de la meilleure interprétation masculine, décerné à l'élève Abdel Sow. - En juillet 2026, au Festival algéro-africain du théâtre universitaire d'Alger, ils avaient remporté le Prix spécial du jury.