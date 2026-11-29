Art & Culture

Auteur: Fatoumata KIDIERA

Deux masters, Miss Élite et Marodi : les multiples facettes d’Aïcha Ly, alias Amsatou

De la Suisse au Sénégal, en passant par les podiums de Miss Élite et les plateaux de tournage, Aïcha Ly s’est forgé un parcours aussi singulier que brillant. Titulaire de deux masters en traduction et en management de projet, cette actrice et mannequin sénégalo-suisse s’est révélée au grand public dans la peau d’Amsatou, personnage redouté et complexe de la série à succès Jeu de Dames. Portrait d’une femme engagée qui entend mettre son talent et son audace au service du rayonnement culturel du Sénégal.

​Aïcha Ly, interprète d'Amsatou dans la série Jeu de Dames, mène une carrière remarquable entre la Suisse et le Sénégal. Finaliste du prestigieux concours Miss Élite au Sénégal, la comédienne a su conjuguer plusieurs activités professionnelles, évoluant tour à tour comme traductrice, mannequin publicitaire et actrice de cinéma. Titulaire de deux masters — l’un en management de projet et l’autre en traduction —, elle poursuit ses ambitions artistiques avec la ferme volonté d'apporter sa pierre à l'édifice de son pays d'origine, le Sénégal.

​Son teint d'ébène ne laisse personne indifférent. Née en Suisse, Aïcha Ly est revenue au Sénégal à l'âge de six ans avant de repartir en Suisse à quatorze ans. Depuis, la comédienne partage son quotidien entre son pays natal et son pays d'origine. Issue d'une famille conservatrice, cette étoile montante du petit écran sénégalais se revendique panafricaniste, animée depuis toujours par le désir de porter haut les couleurs du continent. Svelte et dotée d'une peau très foncée, la jeune Sénégalo-Suisse a eu l’intelligence de faire de sa carnation et de sa silhouette de véritables atouts. Lorsqu'elle entend parler du concours Miss Élite au Sénégal, elle tente sa chance lors de l'édition 2010. Son audace porte ses fruits : grâce à son éloquence, sa finesse et son allure captivante, Aïcha Ly se hisse jusqu'en finale de la compétition.

​Parallèlement à ses débuts dans le mannequinat, la jeune femme se tourne vers la publicité pour s'assurer un complément de revenus. Un jour, alors qu'elle se présente à un casting publicitaire au sein de la maison de production Marodi, l'équipe lui propose de rejoindre la distribution de la série Jeu de Dames, dont le tournage avait déjà démarré. Pour l'anecdote, la production peinait à trouver une comédienne présentant une ressemblance physique avec l'acteur principal, Aziz. Elle décèle alors en Aïcha Ly l'interprète idéale pour incarner Amsatou, la sœur du protagoniste.

​Si la comédienne accepte d'abord la proposition avec une certaine réserve, peu désireuse de trop s'exposer médiatiquement, elle prend progressivement goût au jeu d'acteur et s'affirme comme une véritable professionnelle du septième art. Malgré les vives critiques que lui attire son personnage auprès du public, Aïcha Ly se félicite d'avoir relevé le défi : « Quand j'ai lu le synopsis, le rôle m'a accrochée parce qu'il fallait bien quelqu'un pour incarner Amsatou et dénoncer le fait que certaines femmes mènent la vie dure aux épouses de leurs frères », confie-t-elle.

​Au-delà de ce tempérament jugé insupportable par les téléspectateurs, le personnage d'Amsatou aborde dès la première saison une thématique particulièrement taboue au Sénégal : la frigidité. Incapable de ressentir du plaisir intime et de satisfaire son époux, tout en affichant un caractère difficile, elle voit son compagnon la tromper avant de prendre une seconde épouse. Dans la deuxième saison, sa coépouse donne naissance à un enfant, tandis qu'Amsatou demeure confrontée à l'absence de maternité. Un rôle clivant qui bouscule les conventions, mais qui met en lumière des réalités intimes encore tues dans la société sénégalaise et responsables de l'isolement et de la stigmatisation de nombreuses femmes.

​Appuyée par le soutien constant de sa famille, l'actrice aborde sa notoriété avec beaucoup de recul, de sagesse et d'altruisme. Toujours animée par l'envie de contribuer au rayonnement du Sénégal, sur le plan culturel comme dans d'autres domaines, la comédienne au teint d'ébène invite chacun à apporter sa contribution au développement du pays de la Teranga.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Aïcha Ly, actrice et mannequin sénégalo-suisse, est titulaire de deux masters en traduction et en management de projet. - Elle a été finaliste du concours Miss Élite au Sénégal lors de l'édition 2010. - Elle incarne Amsatou, sœur du protagoniste, dans la série Jeu de Dames, après avoir été repérée lors d'un casting publicitaire chez Marodi.