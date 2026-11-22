Art & Culture

Auteur: Laïka NZANGUILA BA

Diplomatie culturelle : Maliwata dévoile « Renaissance, l'époque bleue » à la chancellerie ivoirienne

En marge de la 16e Biennale de l’Art africain contemporain de Dakar, la chancellerie de Côte d’Ivoire au Sénégal a accueilli, ce vendredi 20 novembre 2026, le vernissage de l’exposition « Renaissance, l’époque bleue » de l’artiste ivoirienne Maliwata (Malicka Sangaret), organisée en partenariat avec Wave. À travers 17 toiles mêlant matières naturelles et symbolique de l'eau, l'événement célèbre la femme, la maternité et le rapprochement culturel entre Dakar et Abidjan, en présence d'une cinquantaine de créateurs des deux pays.

​La 16e Biennale de l’Art africain contemporain de Dakar donne le ton de l’actualité culturelle sénégalaise, du 19 novembre au 19 décembre. C’est dans cette effervescence artistique que la chancellerie de Côte d’Ivoire a accueilli, vendredi 20 novembre, le vernissage de l’exposition « Renaissance, l’époque bleue » de l’artiste Maliwata, de son vrai nom Malicka Sangaret, d’origine ivoirienne, un événement organisé en partenariat avec Wave.

​À travers 17 toiles, elle aborde notamment la place de la femme, la maternité et les liens entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire. L’initiative s’inscrit également dans une dynamique de coopération culturelle entre les deux pays, avec la participation d’une cinquantaine de créateurs sénégalais et ivoiriens.

​Le bleu a donné le ton de la soirée. Présent sur les œuvres, dans la décoration de la chancellerie et jusque dans les tenues de plusieurs invités, il s’est imposé comme le fil conducteur du vernissage. À travers cette exposition, Maliwata développe un univers artistique autour de deux notions : la renaissance et l’eau.

​Pour l’artiste, la renaissance traduit l’idée de renaître, tandis que le bleu symbolise l’eau. Cette démarche se retrouve également dans le choix des matériaux. Maliwata a notamment utilisé des matières naturelles, comme le sable, intégrées à ses créations et à la décoration de l’espace.

​Les 17 toiles racontent différentes histoires. Certaines rendent hommage à plusieurs artistes sénégalais, tandis que d’autres mettent en lumière la femme, son importance et le lien entre la mère et l’enfant. D’autres encore reprennent les emblèmes du Sénégal et de la Côte d’Ivoire, traduisant en images les liens d’amitié qui unissent les deux peuples.

​Cette exposition concrétise une proposition faite à l’artiste par l’ambassadeur de Côte d’Ivoire en 2024. Maliwata explique avoir commencé à peindre bien avant cette date. L’invitation du diplomate a ainsi permis de donner forme à ce projet au Sénégal.

​Lors de son discours, l’ambassadeur de Côte d’Ivoire au Sénégal, Mamadou Aïdara, a expliqué les raisons qui ont motivé le choix de l’artiste. Il a notamment évoqué la dynamique de la scène artistique dakaroise, le talent de Maliwata, sa passion pour la création et son originalité. Il a également insisté sur la portée de cette initiative dans le rapprochement entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire.

​Une exposition qui constitue pour lui une illustration concrète de la coopération bilatérale. Il a souligné que la rencontre entre une cinquantaine d’artistes sénégalais et ivoiriens témoigne de la volonté de faire de la culture un véritable levier de rapprochement. La mission de l’ambassade, a-t-il rappelé, consiste aussi à renforcer les relations entre les deux pays, et la création artistique représente un moyen privilégié d’y parvenir.

​Placée sous le thème « Renaissance, l’époque bleue » , cette première exposition réunissant des artistes des deux nationalités, soutenue par Wave, porte ainsi un message de solidarité et d’amitié entre les peuples sénégalais et ivoirien. Au-delà des œuvres, l’ambassadeur entend faire de cette initiative un symbole de la solidité des relations entre les deux pays.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La chancellerie de Côte d’Ivoire au Sénégal a accueilli le 20 novembre 2026 le vernissage de l’exposition « Renaissance, l’époque bleue » de l’artiste ivoirienne Maliwata (Malicka Sangaret), en partenariat avec Wave. - L’exposition présente 17 toiles mêlant matières naturelles et symbolique de l’eau, abordant la femme, la maternité et les liens entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire, avec une cinquantaine de créateurs des deux pays. - L’ambassadeur de Côte d’Ivoire au Sénégal, Mamadou Aïdara, a présenté l’initiative comme une illustration de la coopération bilatérale et un levier de rapprochement culturel entre les deux pays.