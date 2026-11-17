Art & Culture

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Divorce avec Kya Loum : Obree Daman rend un vibrant hommage à son ex-épouse

Après leur divorce, le chanteur Obree Daman a diffusé un message empreint d’émotion et de maturité à l’endroit de son ex-épouse, la musicienne Kya Loum.

L’artiste explique que leur histoire d’amour a certes pris une autre direction, mais que les liens tissés au fil des années restent précieux. Malgré leur séparation, les ex-conjoints ont réussi à préserver une amitié sincère, fondée sur le respect et la bienveillance.

« Notre histoire d’amour a pris un autre chemin, mais ce que nous avons construit ensemble reste ce qu’il y a de plus précieux. Malgré le divorce, nous avons su transformer notre lien en une amitié sincère, fondée sur le respect et la bienveillance », confie Obree Daman.

Le chanteur n’a pas manqué de saluer les qualités de Kya Loum, qu’il décrit comme une femme exceptionnelle, une amie précieuse et surtout une mère extraordinaire pour leur fille.

« Aujourd'hui, je veux saluer la femme exceptionnelle que tu es. Tu es une amie précieuse sur qui je peux compter et surtout une maman extraordinaire pour notre fille, Kaïré Fabienne. La voir grandir entourée de cet amour et de cette harmonie est ma plus grande fierté », magnifie-t-il.

Un témoignage qui met en avant une séparation sans animosité, où le respect mutuel et le bien-être de leur fille semblent être au cœur de leurs priorités.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Obree Daman a diffusé un message émotionnel et mature à l'endroit de son ex-épouse Kya Loum après leur divorce. - Il explique que leur histoire d'amour a pris un autre chemin, mais que les ex-conjoints ont préservé une amitié sincère fondée sur le respect et la bienveillance. - Il salue Kya Loum comme une femme exceptionnelle, une amie précieuse et une mère extraordinaire pour leur fille Kaïré Fabienne.