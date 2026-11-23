Art & Culture

Auteur: Fatima Diop BA

Galsen Urban Awards 2026: Une nuit où Dakar couronne ses stars, Mia Guissé et VJ raflent tout

Ce samedi 21 novembre, sur l'esplanade de la 2STV, sous les lumières et les cris de joie, Dakar a vécu sa douzième nuit des Galsen Urban Awards. Douze ans que Point Blank Prod, sous l'impulsion de Y Dee, écrit cette histoire. Douze ans que le hip-hop sénégalais, né dans les quartiers, réclame sa place. Ce soir-là, il ne l'a plus réclamée. Il l'a prise. Ce n'était pas une simple remise de trophées. C'était une célébration. Celle d'une génération qui crée, qui chante, qui filme, qui ose. Celle d'un Sénégal urbain qui n'a plus peur de se regarder en grand.

Mia Guissé et VJ, la rencontre qui a tout emporté

Certaines chansons passent vite. D'autres restent dans la tête et dans le cœur. « Sama Xol » fait partie de celles qui restent. En une seule soirée, le titre a gagné trois grands prix. Le Hit de l'année, la Meilleure vidéo afro et le Meilleur featuring afro. Trois trophées d'un coup. Et ça montre à quel point cette collaboration entre Mia Guissé et VJ a touché le public.

Sur scène, Mia Guissé a surtout inviter les femmes à « ne laisser personne décider de leur valeur ». À ses côtés, VJ a lui aussi été consacré. Sacré Meilleur artiste afro urbain,

Dans ce même univers afro, Amadeus a vu son travail récompensé avec « Digg Doolé », élu Meilleur album afro.

Le rap, entre deux géants

Si l'afro a ému, le rap a imposé sa loi.

D'un côté, Dip Doundou Guiss, imperturbable, repart avec le titre de Meilleur artiste rap et celui de la Meilleure vidéo rap pour « Dungeen Daj ».

Meilleur album rap, meilleur lyriciste rap

De l'autre, BM Jaay. L'homme de « CPR: 2 Years Later ». Il repart lui aussi avec deux trophées. Celui du Meilleur album rap et celui du Meilleur lyriciste rap.

Autour de ces deux figures, toute une famille s'est levée. « Goor », de One Lyrical et LMN Xel Niar, a été élu Meilleur featuring rap. Casset 6.9 a été désigné Révélation de l'année, le visage de demain. Et Akatche, le beatmaker de l'ombre, est enfin sorti sous la lumière.

Dakar, capitale de l'Afrique urbaine

Mais cette édition ne regardait pas seulement le Sénégal. L'Ivoirien Himra a conservé, pour la deuxième année de suite, son titre de Meilleur artiste africain. Un sacre qui confirme que son règne dépasse désormais les frontières de son pays.

BRMX a été couronné pour son album « Martaba ». Run Up a séduit avec « Que Paso », élue Meilleure vidéo africaine. Et « One Time », de Virsusi Mbaya et Kaligraph Jones, a remporté le prix du Meilleur featuring africain.

Ce soir-là, Dakar n'était plus seulement une ville. Elle était une capitale. La capitale de la musique urbaine africaine.

Quand les séries volent la vedette

La soirée a aussi rappelé que la culture urbaine ne se chante pas seulement. Elle se filme. « Timis: L'or noir », la série d'Evenprod, a réalisé un doublé éclatant. Meilleure série télé et Meilleure bande-son. Une consécration pour une fiction qui a tenu tout un pays en haleine.

Arfang Sané a été élu Meilleur acteur. « Jeux de Dames », de Marodi TV, a remporté le Meilleur scénario. Et le Prix Khalima Gadji de la Meilleure actrice est revenu à Black Fatwa, dans un hommage vibrant aux femmes du petit écran.

Fah Aidara a été honorée comme All Time Great 2026. Ibrahima Mbaye « Thiè » a reçu le Special Cultural Icon. Et l'UNICEF Sénégal a été distinguée par un prix spécial, pour son engagement auprès des enfants

L'heure des légendes

Et puis, il y a eu ce moment où le temps s'est arrêté pour un hommage vibrant aux légendes. Baaba Maal et Marie Madeleine Diallo, deux monuments, ont reçu chacun un Lifetime Achievement Award. Deux vies données à la culture. Deux parcours que toute une salle a salués debout.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Mia Guissé et VJ ont remporté trois prix pour « Sama Xol » : Hit de l'année, Meilleure vidéo afro et Meilleur featuring afro. - Dip Doundou Guiss et BM Jaay ont chacun reçu deux trophées dans les catégories rap. - Baaba Maal et Marie Madeleine Diallo ont reçu chacun un Lifetime Achievement Award.