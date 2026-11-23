Art & Culture

Auteur: Alioune Badara MANÉ

JTC 2026 à Tunis : « La Dernière Ligne droite » offre au Sénégal une entrée remarquée en compétition officielle

Pour sa toute première participation aux Journées théâtrales de Carthage (JTC), le Sénégal a marqué les esprits en compétition officielle. Pendant une heure, la compagnie Vis-Ta-Mine-C a tenu en haleine le public tunisien et du monde arabe avec sa pièce « La Dernière Ligne droite », lançant idéalement sa quête du prestigieux Tanit d'or avant la clôture prévue le 28 novembre.

La scène des Journées théâtrales de Carthage a vibré au rythme du talent sénégalais. Pour sa première participation à ce rendez-vous majeur du théâtre africain et international, la compagnie Vis-Ta-Mine-C du Sénégal a réussi son baptême du feu avec la présentation de la pièce « La Dernière Ligne droite », qui a tenu en haleine pendant une heure le public du théâtre tunisien et du monde arabe.

​En compétition officielle, le Sénégal a réalisé une très belle entrée en matière qui témoigne de la vitalité de la création théâtrale sénégalaise et de sa capacité à porter des histoires, des émotions et des réflexions qui transcendent les frontières. À travers cette représentation, les artistes sénégalais ont défendu leur vision du théâtre, dans un espace de rencontre et de dialogue entre les cultures. Une expérience qui marque une étape importante pour la compagnie, mais également une belle occasion de faire rayonner le savoir-faire artistique du Sénégal sur la scène internationale.

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​Au-delà de cette première participation, « La Dernière Ligne droite » constitue un signal fort : le théâtre sénégalais entend prendre toute sa place dans les grandes rencontres culturelles du continent. À Carthage, le Sénégal n'est donc pas venu simplement participer. Il est venu raconter, émouvoir et affirmer son identité artistique. La compagnie sénégalaise a ainsi transformé sa participation en une véritable affirmation artistique. Une présence remarquée qui rappelle que le théâtre sénégalais possède encore de belles histoires à raconter et de grandes scènes à conquérir. Le grand public et la communauté artistique du Sénégal leur souhaitent désormais bonne chance à la conquête du Tanit d'or pour la suite de la compétition. Les Journées théâtrales de Carthage prendront fin le 28 novembre prochain à travers une cérémonie de récompense.

​Alioune Badara MANÉ, envoyé spécial à Tunis

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Sénégal a participé pour la première fois aux Journées théâtrales de Carthage (JTC), en compétition officielle, avec la pièce « La Dernière Ligne droite » de la compagnie Vis-Ta-Mine-C. - La représentation a duré une heure devant le public tunisien et du monde arabe. - Les JTC se termineront le 28 novembre par une cérémonie de récompense, le Sénégal étant en course pour le Tanit d'or.