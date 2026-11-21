Art & Culture

Auteur: Alioune Badara MANÉ

JTC 2026 à Tunis : lever de rideau ce samedi, le Sénégal en course pour le Tanit d'or

Placée sous le slogan « Vibrer de vie… Vibrer de théâtre », la 27e édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC) s’ouvrira ce samedi 21 novembre 2026 avec un programme qui fera dialoguer arts de la rue, musique, danse et théâtre. Les festivités débuteront dans les rues de la capitale avant de se poursuivre au Théâtre de l’Opéra de la Cité de la culture Chedly-Klibi, où la cérémonie officielle est prévue à 19 h 00. Le Sénégal sera au cœur de la compétition à la quête du prestigieux Tanit d'or avec la compagnie Vis-Ta-Mine C, qui propose une pièce mythique, « La Dernière Ligne droite ».

​La fête investit la rue

​Le coup d’envoi sera donné à 17 h 00 devant le Théâtre municipal de Tunis, avec une performance rythmique de l’atelier de Nasreddine Chebli. À 17 h 30, la troupe « Hizb Mahdia » se produira devant l’hôtel Africa, sur l’avenue Habib-Bourguiba, autour du patrimoine musical et soufi tunisien. Les célébrations se déplaceront ensuite devant la Cité de la culture, où le public sera accueilli à partir de 17 h 45. À 18 h 00, le groupe Tempo, dirigé par Kamel Jeribi, proposera une performance musicale et chorégraphique avec les tambours de Sfax.

​Une cérémonie entre hommages et performances artistiques

​À partir de 19 h 00, la cérémonie officielle s’ouvrira sur une création associant image, lumière et son, suivie de l’hymne national et de l’allocution du directeur du festival. Le spot officiel de cette édition et des capsules vidéo présentant les différentes sections des JTC seront également projetés.

​La soirée rendra hommage aux artistes disparus et à plusieurs figures ayant marqué le théâtre tunisien, arabe, africain et international. Elle sera aussi l’occasion de présenter le comité de sélection et le jury international.

​Au fil de la cérémonie, la chanteuse Lilia Ben Cheikh proposera une prestation musicale, suivie d’un numéro de ballet classique dirigé par Inna Bouchnaq. Des séquences de distinction viendront également saluer des parcours et des contributions à l’art théâtral.

​« Soleil d’Orient », point d’orgue de l’ouverture

​La soirée se poursuivra à 20 h 00 avec « Soleil d’Orient… Une seule terre, un seul cœur », spectacle de la troupe syrienne Inana, mis en scène par Jihad Mefleh. Prévu au Théâtre de l’Opéra, ce rendez-vous constituera le temps fort artistique de cette ouverture.

​Du 21 au 28 novembre, les JTC feront ainsi de la ville et de ses espaces culturels des lieux de rencontre et de partage autour du théâtre, dans une édition qui entend faire vibrer la capitale au rythme des arts vivants.

​Alioune Badara MANÉ, envoyé spécial à Tunis

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La 27e édition des Journées théâtrales de Carthage s'ouvre le samedi 21 novembre 2026 à Tunis, sous le slogan « Vibrer de vie… Vibrer de théâtre ». - Le Sénégal est en compétition pour le Tanit d'or avec la compagnie Vis-Ta-Mine C et sa pièce « La Dernière Ligne droite ». - La cérémonie officielle est prévue à 19 h 00 au Théâtre de l'Opéra de la Cité de la culture Chedly-Klibi, suivie à 20 h 00 du spectacle « Soleil d'Orient » de la troupe syrienne Inana.